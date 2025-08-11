LG выпустила 27-дюймовую OLED панель с частотой 540-720 Гц

На выставке K-Display 2025 в Сеуле LG Display представила 27-дюймовую OLED-панель, способную работать с частотой обновления 540 Гц в нативном разрешении QHD (2560×1440) и до 720 Гц в HD-профиле. Это новый мировой рекорд для OLED-мониторов.

Такой результат достигнут с применением технологии Dynamic Frequency Resolution (DFR) и фирменной схемы Primary RGB Tandem, при которой субпиксели основных цветов управляются независимо. Сигнал для каждого цвета поступает напрямую на отдельный мини-светодиод, что сокращает время обработки по сравнению с традиционной передачей данных на каждый пиксель.

Характеристики панели LG

27″, QHD (2560×1440)

540 Гц (нативное), до 720 Гц в HD

Время отклика — 0,03 мс G2G

Яркость — до 1500 нит (APL 1,5%)

Цветовой охват — 99,5% DCI-P3

Спецпокрытие, блокирующее 99% бликов

На той же выставке компания показала OLED-панель 4-го поколения на базе Tandem OLED с пиковым уровнем яркости 4000 нит, а также 45-дюймовую панель с разрешением 5120×2160 (5K2K) — рекордным для OLED-дисплеев.

LG Display заявляет о намерении удерживать лидерство в OLED-инновациях, развивая существующие технологии и инвестируя в дальнейшие исследования.