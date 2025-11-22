Чорна п’ятниця – як купляти та економити

Чорна п’ятниця — це марафон знижок. До нього можна ставитися скептично, активно готуватися або подивлятися час від часу на пропозиції. Але певні раціональні покупки зі знижками здійснити можна. Важливо мати холодний розум та чіткий план: щоб встигнути схопити найкращі товари, оновити свій список бажань і водночас не витратити більше, ніж планувалось. Ми розкажемо як перетворити хаос розпродажів на вигідну стратегію і оцінити пропозиції.

Як робити покупки на Чорну п’ятницю

Чорна п’ятниця вже давно перестала бути просто маркетинговим трюком. Це глобальний марафон знижок, який щороку стартує наприкінці листопада. Деякі учасники в ньому дотримуються комерційного підходу, деякі інтерпретують по своєму. Магазини техніки перетворюються на арени, де покупці змагаються за найкращі пропозиції. В Україні ця традиція теж прижилася: онлайн-гіганти та локальні рітейлери запускають акції, що часто тривають кілька днів, а іноді й цілий тиждень.

Де шукати найкращі пропозиції

Онлайн-магазини залишаються головним майданчиком. Тут знижки з’являються першими, а товари можна замовити без черг. Але й офлайн-ритейлери не відстають: у великих торгових центрах влаштовують справжні шоу з живими чергами та миттєвими розпродажами. Атмосфера нагадує презентацію нових технологій — багато шуму, емоцій і відчуття, що ти стаєш частиною великої події.

Які магазини та категорії товарів беруть участь?

Цьогорічна Чорна п’ятниця в Україні виглядає як справжній всеукраїнський ярмарок знижок. Від косметики до ноутбуків — продавці змагаються за увагу покупців, а ми отримуємо шанс урвати найкращі пропозиції.

Техніка та гаджети

Тут традиційно найбільший ажіотаж. Чорна п’ятниця на Rozetka включає масштабні промоакції в рамках якої смартфони, побутова техніка, комп’ютери та ноутбуки, комплектуючі, ігрові приставки та інша популярна електроніка стають доступнішими.

Знижки: на електроніку сягають 40–45%.

Фокус: смартфони, планшети, ноутбуки, аксесуари — саме ті позиції, де можна зекономити найбільше.

Ігри та геймінг

Майданчики цифрової дистрибуції теж роблять знижки. Steam, Epic Games Store, PlayStation store та інші пропонують цілий спектр тайтлів які можна придбати дешевше. Не часто, але також стосується мобільних застосунків та програмного забезпечення для роботи у різних розробників.

Краса та догляд: косметика

Ця категорія завжди викликає особливий ажіотаж. Саме зараз найзручніше поповнити запаси улюблених засобів або підготувати подарунки до зимових свят.

Що варто шукати: професійні засоби для волосся, корейську косметику, набори для догляду.

Де купувати: Eva, Makeup та інші.

Fashion-сегмент: одяг та взуття

Відомі бренди Adidas, Puma, Intertop, Kasta, Zara часто пропонують до -70%, щоб розвантажити склади.

Коли купувати: це ідеальний момент для зимового взуття чи оновлення гардероба.

Лайфхак: знижки на одяг стартують раніше, ніж офіційна дата — варто стежити за соцмережами та розсилками брендів.

Дім та затишок

Мережі Jysk та Епіцентр готують привабливі ціни на товари для дому.

Чому варто: це шанс придбати подарунки до Різдва заздалегідь і без поспіху.

Коли стартує розпродаж

Офіційно Black Friday припадає на останню п’ятницю листопада. Але технологічні компанії не чекають сигналу — вони починають розігрівати публіку ще за кілька днів. До речі, на Розетка вже можна додавати необхідні товари у список бажань. У соцмережах з’являються тизери, а сайти магазинів оновлюють банери з відліком часу. Атмосфера нагадує запуск нового гаджета: всі в очікуванні, всі готові натискати кнопку «купити». Чорна п’ятниця в Україні теж триває не один день. Багато магазинів влаштовують цілий тиждень знижок.

Як підготуватися до Black Friday

Експерти радять скласти список бажаних товарів заздалегідь. Смартфони, ноутбуки, смарт-годинники — саме ці категорії найчастіше отримують найбільші знижки. Важливо порівняти ціни до старту акцій, щоб не потрапити на «фейкові» знижки та отримати зайві затрати. Технологічні ентузіасти навіть створюють таблиці з цінами, аби в момент старту діяти швидко й без вагань. Варто пошукати промокоди на знижки. Іноді ваучери діють і на акційні пропозиції.

На що звернути увагу:

Реальні знижки : перевіряйте історію цін, щоб не купити товар за тією ж вартістю, що й місяць тому.

Гарантія та сервіс : техніка має бути офіційною, з підтримкою виробника.

Швидкість реакції : найкращі пропозиції зникають за лічені хвилини.

Купони та промо коди : дещо застаріла тема, але до сьогодні є кілька сайтів які збирають пропозиції різних магазинів та майданчиків які доступні при введенні особливого набору символів.

Кіберпонеділок

Щойно відгриміла Чорна п’ятниця, як на горизонті з’являється її цифровий брат — Кіберпонеділок (Cyber Monday). Це день, коли головна сцена переходить до інтернет-магазинів або продовжується в них, змінивши банери.

Історія Кіберпонеділка

Ця дата стала відзначною теж у США, 28 листопада 2005 року. Ініціативні продавці помітили: після вихідних та Чорної п’ятниці офісні працівники повертаються до роботи, але не відмовляються від шопінгу — тепер уже онлайн, через комп’ютери та гаджети. Так з’явився окремий день для інтернет-розпродажів. У 2025 році Кіберпонеділок припадає на 1 грудня.

Михайло Чорновий

Редактор Редактор

Не пропустіть цікаве! Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі! Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram