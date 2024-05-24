У Steam розпродаж ігор культової франшизи Warhammer зі знижками до 90%24.05.24
На честь презентації Warhammer Skulls 2024 у Steam стартував фестиваль відеоігор зі всесвіту Warhammer. В рамках заходу пропонуються значні знижки на практично всі ігри з Warhammer, як фентезійні, так і в сеттингу Warhammer 40,000. Знижки досягають 90%, що робить цю подію чудовою нагодою для геймерів поповнити свої колекції улюбленими іграми.
Деякі пропозиції включають:
- Трилогія стратегій Total War: Warhammer від Creative Assembly — одна з найпопулярніших серій ігор у всесвіті Warhammer, що поєднує епічні битви та глибоку стратегію.
- Кооперативний екшен Warhammer: Vermintide 2 – гра, відома своїм інтенсивним кооперативним геймплеєм, де гравці борються з ордами ворогів.
- Warhammer 40,000: Darktide — аналогічний жанр, перенесений до сеттингу Warhammer 40,000, з акцентом на спільне проходження та битви проти темних сил.
Крім того, у продажу представлені різні доповнення, бандли та тематичні DLC для інших ігор з франшизи Warhammer. Деякі проекти можна навіть отримати абсолютно безкоштовно.
Фестиваль Warhammer Skulls Franchise Sale триватиме до 30 травня, так що всі бажаючі мають достатньо часу, щоб скористатися знижками та насолодитися улюбленими іграми з всесвіту Warhammer.
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