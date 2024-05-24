В Steam распродажа игр культовой франшизы Warhammer со скидками до 90%24.05.24
В честь презентации Warhammer Skulls 2024 в Steam стартовал фестиваль видеоигр по вселенной Warhammer. В рамках мероприятия предлагаются значительные скидки на практически все игры по Warhammer, как фэнтезийные, так и в сеттинге Warhammer 40,000. Скидки достигают 90%, что делает это событие отличной возможностью для геймеров пополнить свои коллекции любимыми играми.
Некоторые из предложений включают:
- Трилогия стратегий Total War: Warhammer от Creative Assembly — одна из самых популярных серий игр во вселенной Warhammer, сочетающая эпические сражения и глубокую стратегию.
- Кооперативный экшен Warhammer: Vermintide 2 — игра, известная своим интенсивным кооперативным геймплеем, где игроки сражаются с ордами врагов.
- Warhammer 40,000: Darktide — аналогичный жанр, перенесённый в сеттинг Warhammer 40,000, с акцентом на совместное прохождение и сражения против темных сил.
Кроме того, в продаже представлены различные дополнения, бандлы и тематические DLC для других игр по франшизе Warhammer. Некоторые проекты можно даже получить совершенно бесплатно.
Фестиваль Warhammer Skulls Franchise Sale продлится до 30 мая, так что у всех желающих есть достаточно времени, чтобы воспользоваться скидками и насладиться любимыми играми из вселенной Warhammer.
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В Steam распродажа игр культовой франшизы Warhammer со скидками до 90%Steam акция игры
Кроме того, в продаже представлены различные дополнения, бандлы и тематические DLC для других игр по франшизе Warhammer. Некоторые проекты можно даже получить совершенно бесплатно.