Купити Death Stranding, Ghostrunner, Control та інші ігри в Steam зараз можна зі знижками до 75%14.06.24
Видавництво 505 Games запустило в Steam розпродаж своїх ігор. Акція триває до 27 червня, тож навіть усупереч відключенням світла можна добре закупитись топовими тайтлами.
Серед ігор – Death Stranding Director’s Cut від Хідео Кодзими (50%), Ghostrunner 1 та 2 (70%), Assetto Corsa (до 70%) та численні доповнення до неї, а також Control Ultimate Edition (75%) та інші ігри.
До того ж, видавництво нагадує, що з 18 червня у Steam буде доступний кримінальний кооперативний шутер Crime Boss: Rockay City, в якому знялися голлівудські знаменитості 80-х-90-х років, серед яких Чак Норріс (Chuck Norris), Кім Бейсінгер ( Kim Basinger) та Денні Трехо (Danny Trejo).
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Недорогий Wi-Fi маршрутизатор може здатися недостатньо продуктивним для ігор та стрімінгових сервісів, але в міру підготовки огляду ASUS RT-AX52 з’ясувалося, що це не так.
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
Огляд планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Купити Death Stranding, Ghostrunner, Control та інші ігри в Steam зараз можна зі знижками до 75%акція ігри
Видавництво 505 Games запустило в Steam розпродаж своїх ігор. Акція триває до 27 червня, тож навіть усупереч відключенням світла можна добре закупитись топовими тайтлами.
Xiaomi 14 CIVI з AMOLED-дисплеєм 120 Гц та чіпом Snapdragon 8s Gen 3 оцінили у $515Xiaomi смартфон
Xiaomi 14 CIVI оснащений 6.55-дюймовим вигнутим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю 3000 ниток та захисним склом Gorilla Glass Victus 2.