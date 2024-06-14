Купити Death Stranding, Ghostrunner, Control та інші ігри в Steam зараз можна зі знижками до 75%

Видавництво 505 Games запустило в Steam розпродаж своїх ігор. Акція триває до 27 червня, тож навіть усупереч відключенням світла можна добре закупитись топовими тайтлами.

Серед ігор – Death Stranding Director’s Cut від Хідео Кодзими (50%), Ghostrunner 1 та 2 (70%), Assetto Corsa (до 70%) та численні доповнення до неї, а також Control Ultimate Edition (75%) та інші ігри.

До того ж, видавництво нагадує, що з 18 червня у Steam буде доступний кримінальний кооперативний шутер Crime Boss: Rockay City, в якому знялися голлівудські знаменитості 80-х-90-х років, серед яких Чак Норріс (Chuck Norris), Кім Бейсінгер ( Kim Basinger) та Денні Трехо (Danny Trejo).