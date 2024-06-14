Купить Death Stranding, Ghostrunner, Control и другие игры в Steam сейчас можно со скидками до 75%

Издательство 505 Games запустило в Steam распродажу своих игр. Акция длится до 27 июня, так что даже вопреки отключениям света можно хорошо закупиться топовыми тайтлами.

Среди игр — Death Stranding Director’s Cut от Хидео Кодзимы (50%), Ghostrunner 1 и 2 (70%), Assetto Corsa (до 70%) и многочисленные дополнения к ней, а также Control Ultimate Edition (75%) и другие игры.

К тому же, издательство напоминает, что с 18 июня в Steam будет доступен криминальный кооперативный шутер Crime Boss: Rockay City, в котором снялись голливудские знаменитости 80-х-90-х годов, среди которых Чак Норрис (Chuck Norris), Ким Бейсингер (Kim Basinger) и Дэнни Трехо (Danny Trejo).