Черная пятница – как покупать и экономить

Черная пятница – как покупать и экономить22.11.25
Черная пятница — это марафон скидок. К нему можно относиться скептически, активно готовиться или посматривать время от времени на предложения. Но определенные рациональные покупки со скидками совершить можно. Важно иметь холодный ум и четкий план: чтобы успеть схватить лучшие товары, обновить свой список желаний и одновременно не потратить больше, чем планировалось. Мы расскажем, как превратить хаос распродаж в выгодную стратегию и оценить предложения.
Как делать покупки на Черную пятницу
Черная пятница уже давно перестала быть просто маркетинговым трюком. Это глобальный марафон скидок, ежегодно стартующий в конце ноября. Некоторые участники в нем придерживаются коммерческого подхода, некоторые интерпретируют по своему. Магазины техники превращаются в арены, где покупатели соревнуются за лучшие предложения. В Украине эта традиция тоже прижилась: онлайн-гиганты и локальные ритейлеры запускают акции, часто длятся несколько дней, а иногда и целую неделю.
Где искать лучшие предложения
Онлайн-магазины остаются главной площадкой. Здесь скидки появляются первыми, а товары можно заказать без очередей. Но и офлайн-ритейлеры не отстают: в крупных торговых центрах устраивают настоящие шоу с живыми очередями и мгновенными распродажами. Атмосфера напоминает презентацию новых технологий – много шума, эмоций и ощущения, что ты становишься частью большого события.
Какие магазины и категории товаров участвуют?
Черная пятница в этом году в Украине выглядит как настоящая всеукраинская ярмарка скидок. От косметики до ноутбуков – продавцы соревнуются за внимание покупателей, а мы получаем шанс урвать самые лучшие предложения.
Техника и гаджеты
Здесь традиционно самый большой ажиотаж. Черная пятница на Rozetka включает масштабные промои ноутбуки, комплектующие, игровые приставки и другая популярная электроника становятся доступнее.
- Скидки: на электронику достигают 40–45%.
- Фокус: смартфоны, планшеты, ноутбуки, аксессуары — именно те позиции, где можно сэкономить больше всего.
Игры и гейминг
Площадки цифровой дистрибуции тоже делают скидки. Steam, Epic Games Store, PlayStation store и другие предлагают целый спектр тайтлов, которые можно приобрести дешевле. Не часто, но также касается мобильных приложений и программного обеспечения для различных разработчиков.
Красота и уход: косметика
Эта категория всегда вызывает особый ажиотаж. Именно сейчас удобнее всего пополнить запасы любимых средств или подготовить подарки к зимним праздникам.
- Что стоит искать: профессиональные средства для волос, корейская косметика, наборы по уходу.
- Где покупать:Eva, Makeup и другие.
Fashion-сегмент: одежда и обувь
Известные бренды Adidas, Puma, Intertop, Kasta, Zara часто предлагают до -70%, чтобы разгрузить склады.
- Когда покупать: это идеальный момент для зимней обуви или обновления гардероба.
- Лайфхак: скидки на одежду стартуют раньше официальной даты — стоит следить за соцсетями и рассылками брендов.
Дом и уют
Сеть Jysk и Эпицентр готовят привлекательные цены на товары для дома.
- Почему стоит: это шанс приобрести подарки к Рождеству заранее и без спешки.
Когда стартует распродажа
Официально Black Friday приходится на последнюю пятницу ноября. Но технологические компании не ждут сигнала – они начинают разогревать публику еще через несколько дней. Кстати, на розетку уже можно добавлять необходимые товары в список желаний. В соцсетях появляются тизеры, а сайты магазинов обновляют баннеры с отсчетом времени. Атмосфера похожа на запуск нового гаджета: все в ожидании, все готовы нажимать кнопку «купить». Черная пятница в Украине тоже длится не один день. Многие магазины устраивают целую неделю скидок.
Как подготовиться к Black Friday
Эксперты советуют составить список желаемых товаров заранее. Смартфоны, ноутбуки, смарт-часы – именно эти категории чаще всего получают самые большие скидки. Важно сравнить цены до старта акций, чтобы не попасть на фейковые скидки и получить лишние затраты. Технологические энтузиасты даже создают таблицы по ценам, чтобы в момент старта действовать быстро и без колебаний. Следует поискать промокоды на скидки. Иногда ваучеры действуют и на акционные предложения.
На что обратить внимание:
- Реальные скидки: проверяйте историю цен, чтобы не купить товар по той же стоимости, что и месяц назад.
- Гарантия и сервис: техника должна быть официальной, с поддержкой производителя.
- Скорость реакции: лучшие предложения исчезают в считанные минуты.
- Купоны и промо коды: несколько устаревшая тема, но до сих пор есть несколько сайтов собирающих предложения разных магазинов и площадок, которые доступны при введении особого набора символов.
Киберпонедельник
Как только отгремела Черная пятница, как на горизонте появляется ее цифровой брат — Киберпонедельник (Cyber Monday). Это день, когда главная сцена переходит к интернет-магазинам или продолжается в них, сменив баннеры.
История Киберпонедельника
Эта дата стала отличительной тоже в США, 28 ноября 2005 года. Инициативные продавцы заметили: после выходных и в Черную пятницу офисные работники возвращаются к работе, но не отказываются от шопинга — теперь уже онлайн, через компьютеры и гаджеты. Так появился отдельный день для интернет-распродаж. В 2025 году Киберпонедельник приходится на 1 декабря.
