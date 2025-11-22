Черная пятница – как покупать и экономить

22.11.25

black Friday 2021

 

Черная пятница — это марафон скидок. К нему можно относиться скептически, активно готовиться или посматривать время от времени на предложения. Но определенные рациональные покупки со скидками совершить можно. Важно иметь холодный ум и четкий план: чтобы успеть схватить лучшие товары, обновить свой список желаний и одновременно не потратить больше, чем планировалось. Мы расскажем, как превратить хаос распродаж в выгодную стратегию и оценить предложения.

 

Как делать покупки на Черную пятницу

 

Черная пятница уже давно перестала быть просто маркетинговым трюком. Это глобальный марафон скидок, ежегодно стартующий в конце ноября. Некоторые участники в нем придерживаются коммерческого подхода, некоторые интерпретируют по своему. Магазины техники превращаются в арены, где покупатели соревнуются за лучшие предложения. В Украине эта традиция тоже прижилась: онлайн-гиганты и локальные ритейлеры запускают акции, часто длятся несколько дней, а иногда и целую неделю.

 

Где искать лучшие предложения

 

Онлайн-магазины остаются главной площадкой. Здесь скидки появляются первыми, а товары можно заказать без очередей. Но и офлайн-ритейлеры не отстают: в крупных торговых центрах устраивают настоящие шоу с живыми очередями и мгновенными распродажами. Атмосфера напоминает презентацию новых технологий – много шума, эмоций и ощущения, что ты становишься частью большого события.

 

Apple Pay

 

Какие магазины и категории товаров участвуют?

 

Черная пятница в этом году в Украине выглядит как настоящая всеукраинская ярмарка скидок. От косметики до ноутбуков – продавцы соревнуются за внимание покупателей, а мы получаем шанс урвать самые лучшие предложения.

 

Техника и гаджеты

 

Здесь традиционно самый большой ажиотаж. Черная пятница на Rozetka включает масштабные промои ноутбуки, комплектующие, игровые приставки и другая популярная электроника становятся доступнее.

 

  • Скидки: на электронику достигают 40–45%.
  • Фокус: смартфоны, планшеты, ноутбуки, аксессуары — именно те позиции, где можно сэкономить больше всего.

 

Игры и гейминг

 

sjield tv black friday

 

Площадки цифровой дистрибуции тоже делают скидки. Steam, Epic Games Store, PlayStation store и другие предлагают целый спектр тайтлов, которые можно приобрести дешевле. Не часто, но также касается мобильных приложений и программного обеспечения для различных разработчиков.

 

Красота и уход: косметика

 

Эта категория всегда вызывает особый ажиотаж. Именно сейчас удобнее всего пополнить запасы любимых средств или подготовить подарки к зимним праздникам.

 

  • Что стоит искать: профессиональные средства для волос, корейская косметика, наборы по уходу.
  • Где покупать:Eva, Makeup и другие.

 

Fashion-сегмент: одежда и обувь

 

Известные бренды Adidas, Puma, Intertop, Kasta, Zara часто предлагают до -70%, чтобы разгрузить склады.

  • Когда покупать: это идеальный момент для зимней обуви или обновления гардероба.
  • Лайфхак: скидки на одежду стартуют раньше официальной даты — стоит следить за соцсетями и рассылками брендов.

 

Дом и уют

 

Сеть Jysk и Эпицентр готовят привлекательные цены на товары для дома.

 

  • Почему стоит: это шанс приобрести подарки к Рождеству заранее и без спешки.

 

Когда стартует распродажа

 

Официально Black Friday приходится на последнюю пятницу ноября. Но технологические компании не ждут сигнала – они начинают разогревать публику еще через несколько дней. Кстати, на розетку уже можно добавлять необходимые товары в список желаний. В соцсетях появляются тизеры, а сайты магазинов обновляют баннеры с отсчетом времени. Атмосфера похожа на запуск нового гаджета: все в ожидании, все готовы нажимать кнопку «купить». Черная пятница в Украине тоже длится не один день. Многие магазины устраивают целую неделю скидок.

 

Как подготовиться к Black Friday

 

Эксперты советуют составить список желаемых товаров заранее. Смартфоны, ноутбуки, смарт-часы – именно эти категории чаще всего получают самые большие скидки. Важно сравнить цены до старта акций, чтобы не попасть на фейковые скидки и получить лишние затраты. Технологические энтузиасты даже создают таблицы по ценам, чтобы в момент старта действовать быстро и без колебаний. Следует поискать промокоды на скидки. Иногда ваучеры действуют и на акционные предложения.

 

На что обратить внимание:

  • Реальные скидки: проверяйте историю цен, чтобы не купить товар по той же стоимости, что и месяц назад.
  • Гарантия и сервис: техника должна быть официальной, с поддержкой производителя.
  • Скорость реакции: лучшие предложения исчезают в считанные минуты.
  • Купоны и промо коды: несколько устаревшая тема, но до сих пор есть несколько сайтов собирающих предложения разных магазинов и площадок, которые доступны при введении особого набора символов.

 

black friday

 

Киберпонедельник

 

Как только отгремела Черная пятница, как на горизонте появляется ее цифровой брат — Киберпонедельник (Cyber ​​Monday). Это день, когда главная сцена переходит к интернет-магазинам или продолжается в них, сменив баннеры.

 

История Киберпонедельника

 

Эта дата стала отличительной тоже в США, 28 ноября 2005 года. Инициативные продавцы заметили: после выходных и в Черную пятницу офисные работники возвращаются к работе, но не отказываются от шопинга — теперь уже онлайн, через компьютеры и гаджеты. Так появился отдельный день для интернет-распродаж. В 2025 году Киберпонедельник приходится на 1 декабря.

mchernovoy
Михаил Черновой
Редактор
     

