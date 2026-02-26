Hyundai додасть покемонів у свої авто

Hyundai Motor Company оголосила про партнерство із франшизою Pokémon на домашньому ринку. У рамках співпраці у мультимедійних системах автомобілів бренду з’являться тематичні інтерфейси з героями Пікачу та Дітто.

Йдеться не про окрему спецверсію авто, а про цифрове оновлення – нові теми оформлення для мультимедійної платформи Navigation Cockpit.

Два цифрові світи: Pikachu і Ditto

Виробник представив два варіанти інтерфейсу:

Pokémon Pikachu Quick Attack

Pokémon Ditto World Theme

Користувачі зможуть змінювати графіку цифрової панелі приладів і центрального дисплея, активувати тематичну навігацію, а також анімації під час запуску та вимикання автомобіля.

Фактично йдеться про глибоку кастомізацію візуальної частини інтерфейсу – від іконографіки до динамічних ефектів.

Для яких моделей доступно

Нові теми інтегровані в актуальні моделі бренду, зокрема:

Hyundai Palisade нового покоління

Hyundai Nexo

Hyundai Ioniq 6

Hyundai Ioniq 9

Таким чином компанія охоплює як флагманські кросовери, так і електрифіковану лінійку.

Більше, ніж фан-сервіс

Автомобільні колаборації з аніме чи попкультурою зазвичай орієнтовані вузьку аудиторію – ентузіастів автоспорту чи тюнінгу. У випадку з Pokémon охоплення значно ширше: це глобальний бренд з багаторічною фан-базою різного віку.

Важливо й те, що партнерство логічно вписується у стратегію електрифікації Hyundai. Пікачу – персонаж, що асоціюється з електрикою, а його поява в електромобілях серії Ioniq формує зрозумілу асоціацію з електроприводом. Акцент робиться не на технічних характеристиках, а на досвіді користувача і емоційної складової.

Авто як цифровий простір

Hyundai все активніше позиціонує автомобіль як частину персональної цифрової екосистеми. Можливість змінювати оформлення інтерфейсу походить від практики кастомізації смартфонів і гаджетів, до якої звикла молода аудиторія.

Такий підхід розширює роль автомобіля – від засобу пересування до елемента способу життя та платформи для самовираження.