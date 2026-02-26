Hyundai додасть покемонів у свої авто  

Hyundai додасть покемонів у свої авто26.02.26
Hyundai Motor Company оголосила про партнерство із франшизою Pokémon на домашньому ринку. У рамках співпраці у мультимедійних системах автомобілів бренду з’являться тематичні інтерфейси з героями Пікачу та Дітто.
Йдеться не про окрему спецверсію авто, а про цифрове оновлення – нові теми оформлення для мультимедійної платформи Navigation Cockpit.
Два цифрові світи: Pikachu і Ditto
Виробник представив два варіанти інтерфейсу:
- Pokémon Pikachu Quick Attack
- Pokémon Ditto World Theme
Користувачі зможуть змінювати графіку цифрової панелі приладів і центрального дисплея, активувати тематичну навігацію, а також анімації під час запуску та вимикання автомобіля.
Фактично йдеться про глибоку кастомізацію візуальної частини інтерфейсу – від іконографіки до динамічних ефектів.
Для яких моделей доступно
Нові теми інтегровані в актуальні моделі бренду, зокрема:
- Hyundai Palisade нового покоління
- Hyundai Nexo
- Hyundai Ioniq 6
- Hyundai Ioniq 9
Таким чином компанія охоплює як флагманські кросовери, так і електрифіковану лінійку.
Більше, ніж фан-сервіс
Автомобільні колаборації з аніме чи попкультурою зазвичай орієнтовані вузьку аудиторію – ентузіастів автоспорту чи тюнінгу. У випадку з Pokémon охоплення значно ширше: це глобальний бренд з багаторічною фан-базою різного віку.
Важливо й те, що партнерство логічно вписується у стратегію електрифікації Hyundai. Пікачу – персонаж, що асоціюється з електрикою, а його поява в електромобілях серії Ioniq формує зрозумілу асоціацію з електроприводом. Акцент робиться не на технічних характеристиках, а на досвіді користувача і емоційної складової.
Авто як цифровий простір
Hyundai все активніше позиціонує автомобіль як частину персональної цифрової екосистеми. Можливість змінювати оформлення інтерфейсу походить від практики кастомізації смартфонів і гаджетів, до якої звикла молода аудиторія.
Такий підхід розширює роль автомобіля – від засобу пересування до елемента способу життя та платформи для самовираження.
