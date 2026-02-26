 

Hyundai додасть покемонів у свої авто

26.02.26

Hyundai pokemon

 

Hyundai Motor Company оголосила про партнерство із франшизою Pokémon на домашньому ринку. У рамках співпраці у мультимедійних системах автомобілів бренду з’являться тематичні інтерфейси з героями Пікачу та Дітто.

 

Йдеться не про окрему спецверсію авто, а про цифрове оновлення – нові теми оформлення для мультимедійної платформи Navigation Cockpit.

 

Два цифрові світи: Pikachu і Ditto

 

Виробник представив два варіанти інтерфейсу:

  • Pokémon Pikachu Quick Attack
  • Pokémon Ditto World Theme

 

Користувачі зможуть змінювати графіку цифрової панелі приладів і центрального дисплея, активувати тематичну навігацію, а також анімації під час запуску та вимикання автомобіля.

 

Фактично йдеться про глибоку кастомізацію візуальної частини інтерфейсу – від іконографіки до динамічних ефектів.

Для яких моделей доступно

 

Нові теми інтегровані в актуальні моделі бренду, зокрема:

 

  • Hyundai Palisade нового покоління
  • Hyundai Nexo
  • Hyundai Ioniq 6
  • Hyundai Ioniq 9

 

Таким чином компанія охоплює як флагманські кросовери, так і електрифіковану лінійку.

 

Більше, ніж фан-сервіс

 

Автомобільні колаборації з аніме чи попкультурою зазвичай орієнтовані вузьку аудиторію – ентузіастів автоспорту чи тюнінгу. У випадку з Pokémon охоплення значно ширше: це глобальний бренд з багаторічною фан-базою різного віку.

 

Важливо й те, що партнерство логічно вписується у стратегію електрифікації Hyundai. Пікачу – персонаж, що асоціюється з електрикою, а його поява в електромобілях серії Ioniq формує зрозумілу асоціацію з електроприводом. Акцент робиться не на технічних характеристиках, а на досвіді користувача і емоційної складової.

Авто як цифровий простір

 

Hyundai все активніше позиціонує автомобіль як частину персональної цифрової екосистеми. Можливість змінювати оформлення інтерфейсу походить від практики кастомізації смартфонів і гаджетів, до якої звикла молода аудиторія.

 

Такий підхід розширює роль автомобіля – від засобу пересування до елемента способу життя та платформи для самовираження.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
221
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

23.02.26
Огляд смартфона Oppo Reno 15 5G: впевнений
views
28
comments 0
Oppo Reno15

Смартфон Oppo Reno15 робить ставку на дизайн, якісний дисплей, універсальні камери та гарну автономність. Розкажемо докладніше

23.02.26 | 05.48
Огляд смартфона Oppo Reno 15 5G: впевнений
16.02.26 | 05.45
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
02.02.26 | 05.04
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
26.01.26 | 05.05
Джерела автономного живлення для дому: інвертори, акумулятори, сонячні панелі
29.12.25 | 05.30
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
26.02.26 | 16.17
Hyundai додасть покемонів у свої авто  
Hyundai pokemon

Користувачі зможуть змінювати графіку цифрової панелі приладів Hyundai і центрального дисплея, активувати тематичну навігацію, а також анімації.

26.02.26 | 13.22
Xiaomi Tag – більш доступний трекер, який сумісний з Apple та Google   
Xiaomi Tag

Ключова особливість Xiaomi Tag – одночасна сумісність із двома глобальними мережами пошуку Apple Find My та Google Find My Device

26.02.26 | 16.17
Hyundai додасть покемонів у свої авто
26.02.26 | 13.22
Xiaomi Tag – більш доступний трекер, який сумісний з Apple та Google
26.02.26 | 11.26
Представлені смартфони Samsung Galaxy S26: багато штучного інтелекту, не надто багато проривів
26.02.26 | 10.07
Toyota RAV4 2026: 329 к.с. та 150 км запасу ходу на електромоторі
26.02.26 | 07.10
Blizzard випустить мобільну Overwatch
25.02.26 | 17.16
У MIT на 3D принтері надрукували електродвигун за 50 центів
25.02.26 | 14.07
monobank будет бесплатно проводить платежи по IBAN
25.02.26 | 10.20
У WhatsApp з’явиться надсилання запланованих повідомлень
25.02.26 | 07.33
Microsoft додала до Блокноту підтримку зображень
24.02.26 | 19.40
ASUS і Acer припинили продаж ноутбуків та роботу сайтів у Німеччині через виграш Nokia в суді
24.02.26 | 17.30
Google відключить програму прогнозу погоди
24.02.26 | 13.18
Windows 11 отримає вбудований тест швидкості інтернет-підключення, але є нюанс
24.02.26 | 10.21
Браузер Google Chrome зможе відкривати дві вкладки в одному вікні
24.02.26 | 07.16
Глава Xbox Філ Спенсер залишає Microsoft після майже 40 років роботи
23.02.26 | 19.20
Google Gemini тепер може генерувати музику