 

Hyundai добавит покемонов в свои авто

26.02.26

Hyundai pokemon

 

Hyundai Motor Company объявила о партнерстве с франшизой Pokémon на домашнем рынке. В рамках сотрудничества в мультимедийных системах автомобилей бренда появятся тематические интерфейсы с героями Пикачу и Дитто.

 

Речь идет не об отдельной спецверсии авто, а о цифровом обновлении – новых темах оформления для мультимедийной платформы Navigation Cockpit.

 

Два цифровых мира: Pikachu и Ditto

 

Производитель представил два варианта интерфейса:

  • Pokémon Pikachu Quick Attack
  • Pokémon Ditto World Theme

 

Пользователи смогут изменять графику цифровой приборной панели и центрального дисплея, активировать тематическую навигацию, а также анимации во время запуска и выключения автомобиля.

 

Фактически речь идет о глубокой кастомизации визуальной части интерфейса – от иконографики до динамических эффектов.

Для каких моделей доступно

 

Новые темы интегрированы в актуальные модели бренда, в частности:

 

  • Hyundai Palisade нового поколения
  • Hyundai Nexo
  • Hyundai Ioniq 6
  • Hyundai Ioniq 9

 

Таким образом, компания охватывает как флагманские кроссоверы, так и электрифицированную линейку.

 

Больше, чем фан-сервис

 

Автомобильные коллаборации с аниме или попкультурой обычно ориентированы на узкую аудиторию – энтузиастов автоспорта или тюнинга. В случае с Pokémon охват значительно шире: это глобальный бренд с многолетней фан-базой всех возрастов.

 

Важно и то, что партнерство логично вписывается в стратегию электрификации Hyundai. Пикачу – персонаж, ассоциирующийся с электричеством, а его появление в электромобилях серии Ioniq формирует понятную ассоциацию с электроприводом. Акцент делается не на технических характеристиках, а на пользовательском опыте и эмоциональной составляющей.

Авто как цифровое пространство

 

Hyundai все активнее позиционирует автомобиль как часть персональной цифровой экосистемы. Возможность изменять оформление интерфейса восходит к практике кастомизации смартфонов и гаджетов, к которой привыкла молодая аудитория.

 

Такой подход расширяет роль автомобиля – от средства передвижения до элемента образа жизни и платформы для самовыражения.


