Hyundai добавит покемонов в свои авто  

Hyundai добавит покемонов в свои авто26.02.26
Hyundai Motor Company объявила о партнерстве с франшизой Pokémon на домашнем рынке. В рамках сотрудничества в мультимедийных системах автомобилей бренда появятся тематические интерфейсы с героями Пикачу и Дитто.
Речь идет не об отдельной спецверсии авто, а о цифровом обновлении – новых темах оформления для мультимедийной платформы Navigation Cockpit.
Два цифровых мира: Pikachu и Ditto
Производитель представил два варианта интерфейса:
- Pokémon Pikachu Quick Attack
- Pokémon Ditto World Theme
Пользователи смогут изменять графику цифровой приборной панели и центрального дисплея, активировать тематическую навигацию, а также анимации во время запуска и выключения автомобиля.
Фактически речь идет о глубокой кастомизации визуальной части интерфейса – от иконографики до динамических эффектов.
Для каких моделей доступно
Новые темы интегрированы в актуальные модели бренда, в частности:
- Hyundai Palisade нового поколения
- Hyundai Nexo
- Hyundai Ioniq 6
- Hyundai Ioniq 9
Таким образом, компания охватывает как флагманские кроссоверы, так и электрифицированную линейку.
Больше, чем фан-сервис
Автомобильные коллаборации с аниме или попкультурой обычно ориентированы на узкую аудиторию – энтузиастов автоспорта или тюнинга. В случае с Pokémon охват значительно шире: это глобальный бренд с многолетней фан-базой всех возрастов.
Важно и то, что партнерство логично вписывается в стратегию электрификации Hyundai. Пикачу – персонаж, ассоциирующийся с электричеством, а его появление в электромобилях серии Ioniq формирует понятную ассоциацию с электроприводом. Акцент делается не на технических характеристиках, а на пользовательском опыте и эмоциональной составляющей.
Авто как цифровое пространство
Hyundai все активнее позиционирует автомобиль как часть персональной цифровой экосистемы. Возможность изменять оформление интерфейса восходит к практике кастомизации смартфонов и гаджетов, к которой привыкла молодая аудитория.
Такой подход расширяет роль автомобиля – от средства передвижения до элемента образа жизни и платформы для самовыражения.
