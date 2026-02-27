Купити Samsung Galaxy S26 в Україні можна буде дешевшим у версії 512 ГБ   

Купити Samsung Galaxy S26 в Україні можна буде дешевшим у версії 512 ГБ27.02.26
Samsung Galaxy S26 офіційно вийшов на український ринок. Південнокорейський гігант знову робить ставку на перевірений сценарій: на етапі попереднього замовлення покупці отримують вдвічі більше пам’яті без доплати. У результаті базові версії на 256 ГБ фактично втрачають сенс — ті ж гроші доступна конфігурація на 512 ГБ.
Цінова політика виглядає так:
- Samsung Galaxy S26 (12/256 та 12/512 ГБ) – 46 000 грн
- Samsung Galaxy S26+ (12/256 та 12/512 ГБ) – 55 000 грн
Логіка проста: якщо обсяг сховища подвоюється без підвищення ціни, вибір стає очевидним. Для компанії це спосіб швидко наситити ринок більш ємними версіями пристроїв та посилити позиції до активних кроків конкурентів.
Версія S26+ повторює ту саму стратегію, але додає збільшений дисплей та акумулятор. За однакової вартості 256 і 512 ГБ ставка знову робиться на максимальну вигоду для ранніх покупців.
Samsung Galaxy S26 Ultra
Флагманська модель Samsung Galaxy S26 Ultra традиційно займає верхню цінову планку лінійки. Тут все будується навколо максимальних характеристик та статусу пристрою.
Актуальні ціни:
- Samsung Galaxy S26 Ultra (12/256 та 12/512 ГБ) – 65 000 грн
- Samsung Galaxy S26 Ultra (16 ГБ / 1 ТБ) – 74 000 грн
Версія з 16 ГБ ОЗУ та накопичувачем на 1 ТБ розрахована на тих, хто не звик до компромісів – ні у продуктивності, ні в обсязі сховища. Втім, топова конфігурація з’являється у ритейлерів поступово, тому за нею, ймовірно, доведеться пополювати.
Колірна палітра включає кобальтово-фіолетовий, небесно-блакитний, чорний та білий варіанти. Додатково бренд просуває ексклюзивні забарвлення — сріблясто-сіру та рожеве золото — через власний онлайн-магазин, стимулюючи прямий продаж.
Замовлення супроводжуються додатковими бонусами. Програма Trade-in дозволяє знизити вартість пристрою, здавши старий смартфон, а знижки до 6 000 грн на окремі конфігурації та до 2 000 грн на аксесуари роблять підсумкову суму помітно привабливішою. Доповнює картину розстрочка під 0%, яка для багатьох покупців залишається найкомфортнішим способом переходу на преміальний сегмент.
Поки Samsung укріплює позиції у флагманському класі, інші гравці ринку діють інакше. Наприклад, нещодавно представила компактний 16-сантиметровий кабель за символічною ціною – рішення з зовсім іншою ціновою категорією. Технологічний ринок 2026 року продовжує грати на контрастах: від ультимативних флагманів до доступних повсякденних аксесуарів.
