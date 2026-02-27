Купить Samsung Galaxy S26 в Украине можно будет дешевле в версии 512 ГБ   

Купить Samsung Galaxy S26 в Украине можно будет дешевле в версии 512 ГБ27.02.26
Samsung Galaxy S26 официально вышла на украинский рынок. Южнокорейский гигант вновь делает ставку на проверенный сценарий: на этапе предзаказа покупатели получают вдвое больше памяти без доплаты. В результате базовые версии на 256 ГБ фактически теряют смысл — за те же деньги доступна конфигурация на 512 ГБ.
Ценовая политика выглядит следующим образом:
- Samsung Galaxy S26 (12/256 и 12/512 ГБ) — 46 000 грн
- Samsung Galaxy S26+ (12/256 и 12/512 ГБ) — 55 000 грн
Логика проста: если объем хранилища удваивается без увеличения цены, выбор становится очевидным. Для компании это способ быстро насытить рынок более емкими версиями устройств и усилить позиции до активных шагов конкурентов.
Версия S26+ повторяет ту же стратегию, но добавляет увеличенный дисплей и аккумулятор. При одинаковой стоимости 256 и 512 ГБ ставка снова делается на максимальную выгоду для ранних покупателей.
Samsung Galaxy S26 Ultra
Флагманская модель — Samsung Galaxy S26 Ultra — традиционно занимает верхнюю ценовую планку линейки. Здесь все строится вокруг максимальных характеристик и статуса устройства.
Актуальные цены:
- Samsung Galaxy S26 Ultra (12/256 и 12/512 ГБ) — 65 000 грн
- Samsung Galaxy S26 Ultra (16 ГБ / 1 ТБ) — 74 000 грн
Версия с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ рассчитана на тех, кто не привык к компромиссам — ни в производительности, ни в объеме хранилища. Впрочем, топовая конфигурация появляется у ритейлеров постепенно, поэтому за ней, вероятно, придется поохотиться.
Цветовая палитра включает кобальтово-фиолетовый, небесно-голубой, черный и белый варианты. Дополнительно бренд продвигает эксклюзивные расцветки — серебристо-серую и розовое золото — через собственный онлайн-магазин, стимулируя прямые продажи.
Предзаказы сопровождаются дополнительными бонусами. Программа Trade-in позволяет снизить стоимость устройства, сдав старый смартфон, а скидки до 6 000 грн на отдельные конфигурации и до 2 000 грн на аксессуары делают итоговую сумму заметно привлекательнее. Дополняет картину рассрочка под 0%, которая для многих покупателей остается самым комфортным способом перехода на премиальный сегмент.
Пока Samsung укрепляет позиции в флагманском классе, другие игроки рынка действуют иначе. К примеру, Xiaomi недавно представила компактный 16-сантиметровый кабель по символической цене — решение из совсем другой ценовой категории, но с понятной практической ценностью. Технологический рынок в 2026 году продолжает играть на контрастах: от ультимативных флагманов до доступных повседневных аксессуаров.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
Смартфон Oppo Reno15 делает ставку на дизайн, качественный дисплей, универсальные камеры и хорошую автономность. Расскажем подробнее
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Купить Samsung Galaxy S26 в Украине можно будет дешевле в версии 512 ГБ Samsung смартфон события в Украине
Samsung делает ставку на проверенный сценарий: на этапе предзаказа покупатели получают вдвое больше памяти без доплаты
Chery представила дизельный plug-in гибрид автомобиль
Chery провела австралийскую премьеру концепта пикапа с плагин-гибридной установкой на базе дизельного двигателя
Chery представила дизельный plug-in гибрид
Наушники Oppo Enco Air 5 Pro имеют защиту IP55 и цену $50
Hyundai добавит покемонов в свои авто
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S26: много искусственного интеллекта, не слишком много прорывов
Toyota RAV4 2026: 329 л.с. и 150 км запаса хода на электримоторе
Blizzard выпустит мобильную Overwatch
В MIT на 3D принтере напечатали электродвигатель за 50 центов
monobank будет бесплатно проводить платежи по IBAN
В WhatsApp появится отправка запланированных сообщений
Microsoft добавила в Блокнот поддержку изображений
ASUS и Acer прекратили продажу ноутбуков и работу сайтов в Германии из-за выигрыша Nokia в суде
Google отключит приложение прогноза погоды