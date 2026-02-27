Купить Samsung Galaxy S26 в Украине можно будет дешевле в версии 512 ГБ

Samsung Galaxy S26 официально вышла на украинский рынок. Южнокорейский гигант вновь делает ставку на проверенный сценарий: на этапе предзаказа покупатели получают вдвое больше памяти без доплаты. В результате базовые версии на 256 ГБ фактически теряют смысл — за те же деньги доступна конфигурация на 512 ГБ.

Ценовая политика выглядит следующим образом:

Samsung Galaxy S26 (12/256 и 12/512 ГБ) — 46 000 грн

Samsung Galaxy S26+ (12/256 и 12/512 ГБ) — 55 000 грн

Логика проста: если объем хранилища удваивается без увеличения цены, выбор становится очевидным. Для компании это способ быстро насытить рынок более емкими версиями устройств и усилить позиции до активных шагов конкурентов.

Версия S26+ повторяет ту же стратегию, но добавляет увеличенный дисплей и аккумулятор. При одинаковой стоимости 256 и 512 ГБ ставка снова делается на максимальную выгоду для ранних покупателей.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Флагманская модель — Samsung Galaxy S26 Ultra — традиционно занимает верхнюю ценовую планку линейки. Здесь все строится вокруг максимальных характеристик и статуса устройства.

Актуальные цены:

Samsung Galaxy S26 Ultra (12/256 и 12/512 ГБ) — 65 000 грн

Samsung Galaxy S26 Ultra (16 ГБ / 1 ТБ) — 74 000 грн

Версия с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ рассчитана на тех, кто не привык к компромиссам — ни в производительности, ни в объеме хранилища. Впрочем, топовая конфигурация появляется у ритейлеров постепенно, поэтому за ней, вероятно, придется поохотиться.

Цветовая палитра включает кобальтово-фиолетовый, небесно-голубой, черный и белый варианты. Дополнительно бренд продвигает эксклюзивные расцветки — серебристо-серую и розовое золото — через собственный онлайн-магазин, стимулируя прямые продажи.

Предзаказы сопровождаются дополнительными бонусами. Программа Trade-in позволяет снизить стоимость устройства, сдав старый смартфон, а скидки до 6 000 грн на отдельные конфигурации и до 2 000 грн на аксессуары делают итоговую сумму заметно привлекательнее. Дополняет картину рассрочка под 0%, которая для многих покупателей остается самым комфортным способом перехода на премиальный сегмент.

Пока Samsung укрепляет позиции в флагманском классе, другие игроки рынка действуют иначе. К примеру, Xiaomi недавно представила компактный 16-сантиметровый кабель по символической цене — решение из совсем другой ценовой категории, но с понятной практической ценностью. Технологический рынок в 2026 году продолжает играть на контрастах: от ультимативных флагманов до доступных повседневных аксессуаров.