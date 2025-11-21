Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!

Повербанки великої ємності стали важливим елементом сучасної мобільності. Вони дозволяють користувачам залишатися на зв’язку навіть у ситуаціях, коли доступ до розетки обмежений або відсутній. Такі пристрої здатні заряджати не лише смартфони, а й планшети та ноутбуки, забезпечуючи кілька циклів живлення. Ринок пропонує моделі з різними характеристиками — від компактних варіантів до масивних батарей із потужністю понад 300 Вт. Ми зібрали топ-5 найкращих та найпотужніших повербанків ємністю від 20 000 до 50 000 mAh, які стануть вашими надійними помічниками як під час відключень світла, так і в подорожах чи на природі. В розділі смартфонів, ТВ і електроніки на Rozetka ви знайдете описані моделі.

LogicPower PQ50 50000mAh

Повербанк LogicPower PQ50 має заявлену ємність 50000 мА·год. Реальна корисна ємність становить близько 31450 мА·год, що відповідає приблизно 185 Вт·год. Корпус виконаний із міцного пластику та доступний у чорному та білому кольорах. На передній панелі розташований світлодіодний дисплей, який показує рівень заряду.

Пристрій оснащений кількома портами: USB Type-C, два USB Type-A та порт Lightning. Максимальна вихідна потужність сягає 22,5 Вт. Підтримуються стандарти швидкого заряджання Quick Charge 3.0 та Power Delivery. Порт USB-C може працювати як на вихід, так і на вхід. Lightning-порт підтримує вихідну потужність до 20 Вт. USB-A1 забезпечує до 22,5 Вт, тоді як USB-A2 має стандартний вихід 12 Вт. Батарея підтримує одночасне заряджання кількох пристроїв. У корпус інтегровано кабель USB-C/Lightning, що дозволяє використовувати його без додаткових аксесуарів.

Ємність у 50000 мА·год дозволяє зарядити смартфон середнього класу до 10–12 разів. Для планшетів цей показник становить приблизно 4–5 циклів. Для ноутбуків потужності недостатньо, але він може частково підтримати роботу невеликих моделей. Повна зарядка самого акумулятора займає близько 12–14 годин при використанні адаптера 18–20 Вт. Вага пристрою перевищує 1 кг.

Ключові особливості

вбудований кабель USB-C/Lightning

QC 3.0/PD; режим низького струму

час повної зарядки ~12–14 год

UGREEN PB770 48000mAh 300W

Портативний акумулятор UGREEN PB770 має заявлену ємність 48000 мА·год. Номінальна енергомісткість становить близько 177 Вт·год, що відповідає високому класу портативних батарей. Це майже повноцінна зарядна станція. Максимальна вихідна потужність сягає 300 Вт. Пристрій підтримує двостороннє швидке заряджання за стандартом PD 3.1 із потужністю до 140 Вт.

Корпус виконаний у кольорі Space Grey із матовим покриттям. На передній панелі розташований LED-дисплей, який показує рівень заряду та поточну потужність виходу. Повербанк оснащений трьома портами USB-C та двома портами USB-A. Один із портів USB-C підтримує вихід до 300 Вт, що дозволяє заряджати ноутбуки та інші енергоємні пристрої. Інші порти забезпечують стандартні режими швидкого заряджання для смартфонів і планшетів. Підключити лампу та мати світло можна буквально годинами. Є можливість одночасного заряджання кількох гаджетів. Електричний акумулятор підтримує наскрізне заряджання, тобто одночасну зарядку самого акумулятора та підключених пристроїв. Вага перевищує 1 кг, що робить його менш зручним для щоденного носіння. Габарити відповідають великій ємності, тому він більше підходить для подорожей або роботи поза офісом.

Ємність у 48000 мА·год дозволяє зарядити смартфон середнього класу до 10–12 разів. Знати графіки відключення світла буде не обов’язково – ємності вистачить надовго. Для планшетів цей показник становить приблизно 4–5 циклів. Для ноутбуків — залежно від моделі, але для тонких це часто може бути повна зарядка.

Ключові особливості

LED-дисплей (відсоток/вати)

наскрізне заряджання

час повної зарядки 1 год 15 хв PD 140 Вт

заряд ноутбуків та енергоємних пристроїв

Baseus Amblight Digital Display Quick Charge 65W 30000mAh

Повербанк Baseus Amblight Digital Display Quick Charge 65W має заявлену ємність 30000 мА·год. Реальна корисна ємність складає близько 18000 мА·год, що відповідає стандартам для пристроїв такого класу. Корпус виконаний із міцного пластику чорного кольору.

На передній панелі розташований цифровий дисплей із підсвічуванням, який показує рівень заряду у відсотках. Пристрій підтримує технології швидкого заряджання Quick Charge та Power Delivery. Максимальна вихідна потужність сягає 65 Вт. Це дозволяє заряджати не лише смартфони, а й ноутбуки з підтримкою USB-C. Повербанк оснащений кількома портами: USB Type-A та USB Type-C. Є можливість одночасного заряджання кількох пристроїв. Вага пристрою перевищує 500 грамів, що робить не дуже зручним для щоденного носіння. Повна зарядка самого акумулятора займає близько 3 годин при заряджанні зарядкою PD 65 Вт і 5–6 годин при використанні адаптера 5V/18Вт.

Девайс може стати компактним резервним джерелом живлення так як ємність у 30000 мА·год дозволяє зарядити середньостатистичний смартфон до 6–7 разів. Для планшетів цей показник становить приблизно 2–3 цикли. Для ноутбуків — залежно від моделі, від часткового до майже повного заряду.

Ключові особливості

QC/PD; одночасне заряджання кількох пристроїв

сумісність із ноутбуками

час повної зарядки ~ 3 години PD 65 Вт

Anker ZOLO Power Bank 25000mAh 165W Black

Портативний акумулятор Anker ZOLO Power Bank 25000mAh 165W Black оснащений літій-полімерною батареєю. Його номінальна ємність становить 25000 мА·год, що відповідає приблизно 92 Вт·год. Корпус виконаний у чорному кольорі з матовим покриттям. Пристрій має компактну форму, але вага перевищує 600 грамів. На корпусі розташований цифровий дисплей, який показує рівень заряду та потужність виходу. Powerbank підтримує технології швидкого заряджання Power Delivery та Quick Charge. Максимальна вихідна потужність сягає 165 Вт. Це дозволяє заряджати не лише смартфони, а й ноутбуки та інші пристрої з високим енергоспоживанням.

Пристрій оснащений кількома портами: USB Type-C та USB Type-A. Є можливість одночасного заряджання до чотирьох гаджетів. Виробник заявляє підтримку сквозного заряджання, тобто одночасної зарядки самого акумулятора та підключених пристроїв. Повна зарядка повербанк займає 2 години при викристанні 100 Вт PD блока живлення і 6–7 годин при використанні менш потужних адаптерів. Для смартфонів середнього класу ємність дозволяє здійснити до 6–7 повних циклів зарядки. Для планшетів цей показник становить 2–3 цикли. Для ноутбуків — залежно від моделі, від часткового до майже повного заряду. Купити цю модель можна на Розетка вже зараз.

Ключові особливості

PD/QC; ActiveShield 2.0 термозахист

зарядка кількох пристроїв

час повної зарядки ~ 2 годин при використанні блока живлення 100 Вт

маса >600 г

Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh Black (VXN4304GL)

Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh Black (VXN4304GL) оснащений літій-полімерною батареєю. Його номінальна ємність становить 20000 мА·год, що відповідає приблизно 74 Вт·год. Корпус виконаний із чорного матового пластику. На верхній панелі розташовані два порти USB Type-A та один USB Type-C. Є також порт microUSB для заряджання самого акумулятора. Максимальна вихідна потужність складає 18 Вт. Підтримуються стандарти швидкого заряджання Quick Charge 3.0 та Power Delivery. Пристрій може одночасно заряджати два гаджети. Для цього використовується подвійний вихідний порт. Індикатор рівня заряду реалізований у вигляді чотирьох світлодіодів.

Вага пристрою становить близько 450 грамів. Габарити відповідають великій ємності, тому він не є компактним. Повербанк сумісний зі смартфонами, планшетами та іншими портативними пристроями. Для заряджання навушників та смарт-годинників передбачений режим низького струму. Повна зарядка самого акумулятора займає приблизно 8–9 годин при використанні адаптера 18 Вт. Корпус має округлені краї для зручності тримання. Виробник заявляє захист від перевантаження, перегріву та короткого замикання. Пристрій відповідає міжнародним стандартам безпеки. Ємність дозволяє зарядити смартфон середнього класу до 4–5 разів. Для планшета — приблизно 2–3 цикли. Для ноутбуків потужності недостатньо.

Ключові особливості

Індикація 4 LED; QC 3.0/PD

режим низького струму для дрібних гаджетів

час повної зарядки ~8–9 год

маса ~450 г

Порівняльна таблиця повербанків

Модель Ємність (мА·год / Вт·год) Макс. потужність Порти Ключові особливості Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh Black (VXN4304GL) 20000 / ~74 Вт·год 18 Вт 2×USB-A, USB-C, microUSB QC 3.0/PD, LED-індикатори, режим низького струму, дозволено в літаку Anker ZOLO Power Bank 25000mAh 165W Black 25000 / ~92 Вт·год 165 Вт USB-C, USB-A Цифровий дисплей, PD/QC, ActiveShield 2.0, зарядка ноутбуків, дозволено в літаку Baseus Amblight Digital Display Quick Charge 65W 30000mAh 30000 / ~111 Вт·год 65 Вт USB-C, USB-A Цифровий дисплей, QC/PD, одночасне заряджання, зарядка ноутбуків, дозволено в літаку UGREEN PB770 48000mAh 300W 48000 / ~177 Вт·год 300 Вт 3×USB-C, 2×USB-A LED-дисплей, PD 3.1, зарядка ноутбуків, маса >1 кг, не дозволено в літаку LogicPower PQ50 50000mAh 50000 / ~185 Вт·год 22,5 Вт USB-C, 2×USB-A, Lightning LED-дисплей, QC/PD, вбудований кабель, маса >1 кг, не дозволено в літаку

Рекомендації використання павербанків

Нижче ми представили зведену таблицю порівняння можливостей повербанків з нашого огляду в тих чи інших умовах.

Зведена таблиця можливостей повербанків

Модель Можливість зарядки потужних ноутбуків (Вихідна потужність) Можливість роботи* ноутбуків від павербанку (PD/PPS) Швидкість зарядки самого повербанка (Вхідна потужність) Можливість брати в літак (Ємність / Wh) Ugreen PB770 48000mAh + (до 300 Вт сумарно) + (Підтримка PD 3.1) ~1 год 15 хв (140 Вт блок живлення) – (172.8 Wh – перевищує ліміт 100 Wh) Anker ZOLO Power Bank 25000mAh + (до 165 Вт) + (Підтримка PD) ~2 год (100 Вт блок живлення) + (90 Wh – відповідає ліміту) Baseus Amblight 30000mAh + (до 65 Вт) + (Підтримка PD 3.0 / QC 3.0) 3 год (65 Вт блок живлення) – (111 Wh – перевищує ліміт 100 Wh) LogicPower PQ50 50000mAh – (Низька потужність для ноутбуків) – 12-14 годин (18W) – (185 Wh – перевищує ліміт 100 Wh) Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh Ні (Максимум 18 Вт) – 8-9 год (18W) + (74 Wh – відповідає ліміту)

Можливість зарядки ноутбуків від повербанку : Вказує на те, що повербанк підтримує протокол USB-C Power Delivery 20V / 45W / 65W / 100W ) і зможе заряджати акумулятор ноутбука, коли він ‘засинає’, чи продовжить час роботи працюючого від своє батареї ноутбука .

Можливість роботи ноутбуків від powerbank : Вказує на те, що повербанк підтримує необхідні протоколи (Power Delivery, PPS), які дозволяють ноутбуку стабільно отримувати живлення і не відключатися. Моделі з потужністю 65 Вт і вище зазвичай підходять для цього краще. Такі повербанки дозволяють працювати ноутбукам навіть на повністю розрядженої особистої батареї.

Можливість брати в літак : Згідно з міжнародними правилами IATA, більшість авіакомпаній дозволяють брати повербанки в ручну поклажу, якщо їхня ємність не перевищує 100 Wh (ватт-годин). Ємність у Wh розраховується як (mAh * V) / 1000. Моделі на 30000 mAh і вище перевищують цей ліміт.

Можливість зарядки малотокових пристроїв (світлодіодних ламп, навушників тощо). Цей пункт ми не додавали в зведену таблицю тому що усі портативні акумулятори з нашого огляду її підтримують.

Для блекаутів. Для цього сценарію використання дуже важливим є не тільки параметр ємності повербанка, але й час зарядки самого повербанка . Якщо світло дають тільки на 3-4 години з проміжками в 4-6 годин відключення, ємні повербанки зі звичайною зарядкою 18W просто неможливо зарядити повністю. От тут на перші щаблі виходять повербанки з потужними зарядками с часом зарядки менше 3 годин. Саме вони більш за всього підходять для використання під час блекаутів.

Базуючись на усіх даних, які ми представили вище, ви самі можете вибрати для себе той повербанк, який потрібен саме вам: для вискнень світла, для подорожей на літаках, просто як ємний переносний резервний блок живлення, який використовується час від часу.

