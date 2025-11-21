Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!

Повербанки большой емкости стали важнейшим элементом современной мобильности. Они позволяют пользователям оставаться на связи даже в ситуациях, когда доступ к розетке ограничен или отсутствует. Такие устройства могут заряжать не только смартфоны, но и планшеты и ноутбуки, обеспечивая несколько циклов питания.

Рынок предлагает модели с разными характеристиками – от компактных вариантов до массивных батарей с мощностью более 300 Вт. Мы собрали топ-5 лучших и мощных повербанков емкостью от 20 000 до 50 000 mAh, которые станут вашими надежными помощниками как при отключении света, так и в путешествиях или на природе. В разделе смартфонов, ТВ и электроники на Rozetka вы найдете описанные модели.

LogicPower PQ50 50000mAh

Повербанк LogicPower PQ50 имеет заявленную емкость 50000 мА·ч. Реальная полезная емкость составляет около 31450 мАч, что соответствует примерно 185 Втч. Корпус выполнен из прочного пластика и доступен в черном и белом цветах. На передней панели расположен светодиодный дисплей, показывающий уровень заряда.

Устройство оснащено несколькими портами: USB Type-C, два USB Type-A и порт Lightning. Максимальная выходная мощность достигает 22,5 Вт. Поддерживаются стандарты быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и Power Delivery. Порт USB-C может работать как на выход, так и на вход. Lightning-порт поддерживает выходную мощность до 20 Вт. USB-A1 обеспечивает до 22,5 Вт, в то время как USB-A2 имеет стандартный выход 12 Вт. Батарея поддерживает одновременное зарядка нескольких устройств. В корпус встроен кабель USB-C/Lightning, позволяющий использовать его без дополнительных аксессуаров.

Емкость в 50000 мАч позволяет зарядить смартфон среднего класса до 10–12 раз. Для планшетов этот показатель составляет примерно 4–5 циклов. Для ноутбуков мощности недостаточно, но он может отчасти поддержать работу небольших моделей. Полная зарядка аккумулятора занимает около 12–14 часов при использовании адаптера 18–20 Вт. Вес устройства превышает 1 кг.

Ключевые особенности

встроенный кабель USB-C/Lightning

QC 3.0/PD; режим низкого тока

время полной зарядки ~12–14 ч

UGREEN PB770 48000mAh 300W

Портативный аккумулятор UGREEN PB770 имеет заявленную емкость 48000 мА·ч. Номинальная энергоемкость составляет около 177 Вт·ч, что соответствует высокому классу портативных батарей. Это почти полноценная зарядная станция. Максимальная выходная мощность достигает 300 Вт. Устройство поддерживает двухстороннюю быструю зарядку по стандарту PD 3.1 с мощностью до 140 Вт.

Корпус выполнен в цвете Space Grey с матовым покрытием. На передней панели расположен LED-дисплей, показывающий уровень заряда и текущую мощность выхода. Повербанк оснащен тремя портами USB-C и двумя портами USB-A. Один из портов USB-C поддерживает выход до 300 Вт, что позволяет заряжать ноутбуки и другие энергоемкие устройства. Другие порты обеспечивают стандартные режимы быстрой зарядки для смартфонов и планшетов. Подключить лампу и свет можно буквально часами. Есть возможность одновременной зарядки нескольких гаджетов. Электрический аккумулятор поддерживает сквозную зарядку, т.е. одновременную зарядку самого аккумулятора и подключенных устройств. Вес превышает 1 кг, что делает его менее удобным для ежедневного ношения. Габариты соответствуют большой емкости, поэтому он больше подходит для путешествий или работы вне офиса.

Емкость в 48000 мАч позволяет зарядить смартфон среднего класса до 10–12 раз. Знать графики отключения света будет не обязательно – емкости хватит надолго. Для планшетов этот показатель составляет около 4–5 циклов. Для ноутбуков – в зависимости от модели, но для тонких это часто может быть полная зарядка.

Ключевые особенности

LED-дисплей (процент/ватт)

сквозная зарядка

время полной зарядки 1 ч 15 мин PD 140 Вт

заряд ноутбуков и энергоемких устройств

Baseus Amblight Digital Display Quick Charge 65W 30000mAh

Повербанк Baseus Amblight Digital Display Quick Charge 65W имеет заявленную емкость 30000 мАч. Реальная полезная емкость составляет около 18000 мАч, что соответствует стандартам для устройств такого класса. Корпус выполнен из крепкого пластика черного цвета.

На передней панели расположен цифровой дисплей с подсветкой, показывающий уровень заряда в процентах. Устройство поддерживает технологии быстрой зарядки Quick Charge и Power Delivery. Максимальная выходная мощность достигает 65 Вт. Это позволяет заряжать не только смартфоны, но и ноутбуки с поддержкой USB-C. Повербанк оснащен несколькими портами: USB-Type-A и USB-Type-C. Есть возможность одновременной зарядки нескольких устройств. Вес устройства превышает 500 граммов, что делает не очень удобным для ежедневного ношения. Полная зарядка самого аккумулятора занимает около 3 часов при зарядке PD 65 Вт и 5–6 часов при использовании адаптера 5V/18Вт.

Девайс может стать компактным резервным источником питания так как емкость в 30000 мАч позволяет зарядить среднестатистический смартфон до 6–7 раз. Для планшетов этот показатель составляет примерно 2-3 цикла. Для ноутбуков – в зависимости от модели, от частичного до почти полного заряда.

Ключевые особенности

QC/PD; одновременное зарядка нескольких устройств

совместимость с ноутбуками

время полной зарядки ~ 3 часа PD 65 Вт

Anker ZOLO Power Bank 25000mAh 165W Black

Портативный аккумулятор Anker ZOLO Power Bank 25000mAh 165W Black оснащен литий-полимерной батареей. Его номинальная емкость составляет 25000 мАч, что соответствует примерно 92 Втч. Корпус выполнен в черном цвете с матовым покрытием. Устройство имеет компактную форму, но вес превышает 600 г. На корпусе находится цифровой дисплей, показывающий уровень заряда и мощность выхода. Powerbank поддерживает технологии быстрой зарядки Power Delivery и Quick Charge. Максимальная выходная мощность достигает 165 Вт. Это позволяет заряжать не только смартфоны, но и ноутбуки и другие устройства с высоким энергопотреблением.

Устройство оснащено несколькими портами: USB Type-C и USB Type-A. Есть возможность одновременной зарядки до четырех гаджетов. Производитель заявляет о поддержке сквозной зарядки, то есть одновременной зарядки самого аккумулятора и подключенных устройств. Полная зарядка повербанк занимает 2 часа при использовании 100 Вт PD блока питания и 6–7 часов при использовании менее мощных адаптеров. Для смартфонов среднего класса емкость позволяет выполнить до 6–7 полных циклов зарядки. Для планшетов этот показатель составляет 2-3 цикла. Для ноутбуков – в зависимости от модели, от частичного до почти полного заряда. Купить эту модель можно на Розетка уже сейчас.

Ключевые особенности

PD/QC; ActiveShield 2.0 термозащита

зарядка нескольких устройств

время полной зарядки ~ 2 часов при использовании блока питания 100 Вт

масса >600 г

Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh Black (VXN4304GL)

Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh Black (VXN4304GL) оснащен литий-полимерной батареей. Его номинальная емкость составляет 20000 мАч, что соответствует примерно 74 Втч. Корпус выполнен из черного матового пластика. На верхней панели расположены два порта USB Type-A и один USB Type-C. Есть также порт microUSB для подзарядки самого аккумулятора. Максимальная выходная мощность 18 Вт. Поддерживаются стандарты быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и Power Delivery. Устройство может одновременно заряжать два гаджета. Для этого используется двойной выходной порт. Индикатор уровня заряда реализован в виде четырех светодиодов.

Вес устройства составляет около 450 граммов. Габариты соответствуют большой емкости, поэтому он не компактен. Повербанк совместим со смартфонами, планшетами и прочими портативными устройствами. Для зарядки наушников и смарт-часов предусмотрен режим низкого тока. Полная зарядка самого аккумулятора занимает около 8–9 часов при использовании адаптера 18 Вт. Корпус имеет скругленные края для удобства удержания. Производитель заявляет защиту от перегрузки, перегрева и короткого замыкания. Устройство отвечает международным стандартам безопасности. Емкость позволяет зарядить смартфон среднего класса в 4–5 раз. Для планшета – примерно 2–3 цикла. Для ноутбуков мощности недостаточно.

Ключевые особенности

Индикация 4 LED; QC 3.0/PD

режим низкого тока для мелких гаджетов

время полной зарядки ~8–9 ч

масса ~450 г

Сравнительная таблица повербанков

Модель Емкость (мА·ч / Вт·ч) Макс. мощность Порты Ключевые особенности Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh Black (VXN4304GL) 20000 / ~74 Вт·ч 18 Вт 2xUSB-A, USB-C, microUSB QC 3.0/PD, LED-индикаторы, режим низкого тока, разрешен в самолете Anker ZOLO Power Bank 25000mAh 165W Black 25000 / ~92 Вт·ч 165 Вт USB-C, USB-A Цифровой дисплей, PD/QC, ActiveShield 2.0, зарядка ноутбуков, разрешен в самолете Baseus Amblight Digital Display Quick Charge 65W 30000mAh 30000 / ~111 Вт·ч 65 Вт USB-C, USB-A Цифровой дисплей, QC/PD, одновременная зарядка, зарядка ноутбуков, разрешен в самолете UGREEN PB770 48000mAh 300W 48000 / ~177 Вт·ч 300 Вт 3xUSB-C, 2xUSB-A LED-дисплей, PD 3.1, зарядка ноутбуков, масса >1 кг, не разрешен в самолете LogicPower PQ50 50000mAh 50000 / ~185 Вт·ч 22,5 Вт USB-C, 2xUSB-A, Lightning LED-дисплей, QC/PD, встроенный кабель, масса >1 кг, не разрешен в самолете

Рекомендации использования павербанков

Ниже мы представили сводную таблицу сравнения возможностей повербанков по нашему обзору в тех или иных условиях.

Сводная таблица возможностей повербанков

Модель Возможность зарядки мощных ноутбуков (Исходная мощность) Возможность работы* ноутбуков от павербанка (PD/PPS) Скорость зарядки самого повербанка (Входящая мощность) Возможность брать в самолет (Емкость / Wh) Ugreen PB770 48000mAh + (до 300 Вт суммарно) + (Поддержка PD 3.1) ~1 ч 15 мин (140 Вт блок питания) — (172.8 Wh — превышает предел 100 Wh) Anker ZOLO Power Bank 25000mAh + (до 165 Вт) + (Поддержка PD) ~2 ч (100 Вт блок питания) + (90 Wh — соответствует лимиту) Baseus Amblight 30000mAh + (до 65 Вт) + (Поддержка PD 3.0 / QC 3.0) 3 года (65 Вт блок питания) — (111 Wh — превышает предел 100 Wh) LogicPower PQ50 50000mAh — (Низкая мощность для ноутбуков) — 12-14 часов (18W) — (185 Wh — превышает предел 100 Wh) Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh Нет (Максимум 18 Вт) — 8-9 ч (18W) + (74 Wh — соответствует лимиту)

Возможность зарядки ноутбуков от повербанка : Указывает на то, что повербанк поддерживает протокол USB-C Power Delivery 20V /5W и сможет заряжать аккумулятор ноутбука, когда он ‘засыпает’, или продлит время работы работающего от своей батареи ноутбука.

USB-C Power Delivery 20V /5W и сможет заряжать аккумулятор ноутбука, когда он ‘засыпает’, или продлит время работы работающего от своей батареи ноутбука. Возможность работы ноутбуков от powerbank : Указывает на то, что повербанк поддерживает необходимые протоколы (Power Delivery, PPS), которые позволяют ноутбуку стабильно получать питание и не отключаться. Модели с мощностью 65 Вт и выше обычно подходят для этого лучше. Такие повербанки позволяют работать ноутбукам даже на полностью разряженной личной батарее.

Возможность брать в самолет : Согласно международным правилам IATA, большинство авиакомпаний позволяют брать повербанки в ручную кладь, если их емкость не превышает 100Wh 400;»> (ватт-часов). Емкость в Wh рассчитывается как (mAh*V)/1000. Модели на 30000 mAh и выше превышают этот лимит.

Возможность зарядки малотоковых устройств (светодиодных ламп, наушников и т.п.). Этот пункт мы не добавляли в сводную таблицу, потому что все портативные аккумуляторы из нашего обзора ее поддерживают.

Для блэкаутов. Для этого сценария использование очень важен не только параметр емкости повербанка, но и время зарядки самого повербанка . Если свет дают только на 3-4 часа с промежутками в 4-6 часов отключения, емкие повербанки с обычной 18W зарядкой просто невозможно зарядить полностью. Вот здесь на первые ступени выходят повербанки с мощными зарядками со временем зарядки менее 3 часов. Именно они больше всего подходят для использования во время блэкаутов.

Опираясь на все данные, которые мы представили выше, вы сами можете выбрать для себя тот повербанк, который нужен именно вам: для висок света, для путешествий на самолетах, просто как емкий переносной резервный блок питания, который используется время от времени.

Никита Платоненко

