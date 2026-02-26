Представлені смартфони Samsung Galaxy S26: багато штучного інтелекту, не надто багато проривів

Презентація Samsung Galaxy S26-серії пройшла у Сан Франциско 25 лютого 2026 року. Компанія не змінила базову стратегію, але підійшла до оновлення досить серйозно з точки зору інтеграції ШІ та оптимізації заліза.

Нові флагмани зберігають знайому формулу: це три моделі, що відрізняються розмірами, можливостями камери та рівнем продуктивності — звична схема для Galaxy S останніх років. Всі вони працюють під Android 16 з оболонкою One UI 8 / 8.5, підтримують 7 років оновлень безпеки та ОС і мають розширені функції штучного інтелекту при щоденному використанні.

Samsung Galaxy S26: «компактний флагман» із помірними змінами

Samsung Galaxy S26 — наймолодший у трьох. На перший погляд новинка виглядає як продовження S25, але з деякими помітними відмінностями.

Екран у S26 став трохи більшим — 6,3″ Dynamic AMOLED 2X з адаптивною частотою до 120 Гц і піковою яскравістю близько 2600 ніт. Це типовий сучасний флагманський дисплей, але без радикальних нововведень у порівнянні з попередником.

Корпус використовує фірмовий Gorilla Glass Armor 2, а дизайн — плоскі боки та щільна рамка — здається знайомим, але з новою схемою розташування модулів камер на пластині з округленими кутами.

З точки зору «начинки», S26 отримав 12 ГБ оперативної пам’яті та запас внутрішнього сховища до 512 ГБ. Серцем деяких регіональних версій став Samsung Exynos 2600 (2 нм), але для частини ринків, зокрема США та Китаю, доступні чипи Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 — це звична для Samsung стратегія змішаної адаптації процесорів у флагманах.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 і Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy побудовані на одній архітектурі з однаковими ядрами Oryon 3-го покоління, GPU Adreno 840 та новим Hexagon NPU. Однак версія «for Galaxy» отримує вищі частоти, ретельніший відбір кристалів і кращу оптимізацію під конкретні смартфони Samsung.

Модуль камери стандартний: основна 50 Мп, ширококутна 12 Мпікс і телефото 10 Мп із 3× оптичним зумом. За перші враження, покращення якості фото та відео залежатиме не так від «заліза», як від нових алгоритмів ШІ, Photo Assist та можливостей редагування прямо на пристрої.

Акумулятор виріс до 4300 мА·год, але час автономної роботи, судячи з попередніх спостережень, змінився не кардинально. Швидка зарядка залишилася на 25 Вт.

Враження від S26 на перших годинах користування — це флагман із мінімальним набором змін: збільшений дисплей і трохи більша батарея, але немає радикального кроку вперед у дизайні чи функціоналі.

Samsung Galaxy S26+: «золота середина» із більшою діагоналлю

Samsung Galaxy S26+ виглядає як усе той же S26, тільки злегка збільшений. Екран у нього 6,7″ на базі матриці Dynamic AMOLED 2X з аналогічними характеристиками яскравості та частоти оновлення.

Переваги моделі середнього рівня — велика батарея 4900 мА·год та трохи швидше заряджання до ~45 Вт, що дає відчутно більше «вдовжності» у реальному використанні.

Інші елементи — процесор, камера і робота ШІ — майже не відрізняються від S26, але пропорції «розмір/час роботи/якість зображення» роблять саме S26+ оптимальним вибором для тих, кому важлива більш наочна зона екрану без переходу на топову модель Ultra.

У загальному заліку S26+ виглядає як більш традиційний флагман середнього сегмента: збільшений екран, батарея і трохи «більше того ж самого», що пропонує базовий S26.

Samsung Galaxy S26 Ultra: найбільш оснащений, але не революційний

Samsung Galaxy S26 Ultra — головний герой серії, і саме на нього звертають увагу технічні оглядачі.

Це найбільший смартфон у серії з 6,9″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X дисплеєм та адаптивною частотою до 120 Гц, який має максимальну яскравість, плавність у русі та точність передачі кольорів.

Від головної пари моделей Ultra відрізняється кількома ключовими елементами, що помітно впливають на повсякденний досвід:

Snapdragon 8 Elite Gen 5 — кастомізований чип із істотним приростом продуктивності CPU, GPU і NPU, що робить пристрій більш спритним у складних задачах, мультизадачності та штучному інтелекті.

Privacy Display — нова технологія вбудованого захисту екрану, яка обмежує бічний кут огляду і робить вміст видимим лише власнику. Це рішення не впливає на якість картинки, але суттєво посилює приватність у громадських місцях.

Камери — головний сенсор на 200 Мп із широкою діафрагмою та два телефото об’єктиви з різними рівнями зуму. Комбінація дозволяє отримувати детальні знімки при слабкому світлі і ефективно працювати з масштабуванням, залежно від ситуації.

Батарея становить 5000 мА·год з підтримкою Super-Fast Charging 3.0, що дає відчутно швидку зарядку і тривалий час автономності.

Початкові враження від Ultra свідчать про дуже баланс між потужністю, часом роботи та камерами, але зміни — еволюційні, а не радикальні: нові функції добре працюють, але вони не «переписують правила» порівняно з торішнім S25 Ultra.

Що ще важливіше, поєднання заліза та софту у смартфоні дозволило генерувати зображення, редагувати фото й обробляти запити без постійної допомоги інтернету.

Підсумок і перші враження

Серія Samsung Galaxy S26 не стала «революцією» в смартфонах Samsung, але змістовно доповнила фірмову лінійку. Основні теми оновлень — штучний інтелект, оптимізація продуктивності, якість камер і приватність даних, а не радикальна зміна дизайну чи функцій.

Базовий Galaxy S26 і S26+ — це логічні спадкоємці попередника з помітними, але не кардинальними змінами. Їхня сила — у збалансованості, дискретних апгрейдах та стабільній платформі.

Samsung Galaxy S26 Ultra — найбільш «потужний» у трьох, з акцентом на продуктивність і нові можливості камер, але без суттєвих розривів із торішнім моделями. Це скоріше етапний розвиток, а неповністю новий продукт.

У загальному підсумку серія виглядає як обережне, але продумане» оновлення флагманів, із важливими деталями для фотографів, ентузіастів ШІ і тих, хто цінує великий екран і довгий час автономної роботи.