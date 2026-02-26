Представлены смартфоны Samsung Galaxy S26: много искусственного интеллекта, не слишком много прорывов

Презентация Samsung Galaxy S26-серии прошла в Сан-Франциско 25 февраля 2026 года. Компания не изменила базовую стратегию, но подошла к обновлению достаточно серьезно с точки зрения интеграции ИИ и оптимизации железа.

Новые флагманы сохраняют знакомую формулу: это три модели, отличающиеся размерами, возможностями камеры и уровнем производительности – привычная схема для Galaxy S последних лет. Все они работают под Android 16 с One UI 8/8.5, поддерживают 7 лет обновлений безопасности и ОС и имеют расширенные функции искусственного интеллекта при ежедневном использовании.

Samsung Galaxy S26: «компактный флагман» с умеренными изменениями

Samsung Galaxy S26 – самый молодой в трех. На первый взгляд новинка выглядит как продолжение S25, но с некоторыми заметными отличиями.

Экран у S26 стал чуть больше — 6,3″ Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой до 120 Гц и пиковой яркостью около 2600 нит. Это типичный современный флагманский дисплей, но без радикальных новшеств по сравнению с предшественником.

Корпус использует фирменный Gorilla Glass Armor 2, а дизайн – плоские бока и плотная рамка – кажется знакомым, но с новой схемой расположения модулей камер на пластине со скругленными углами.

С точки зрения «начинки» S26 получил 12 ГБ оперативной памяти и запас внутреннего хранилища до 512 ГБ. Сердцем некоторых региональных версий стал Samsung Exynos 2600 (2 нм), но для части рынков, в том числе США и Китая, доступны чипы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 – это привычная для Samsung стратегия смешанной адаптации процессоров во флагманах.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy построены на одной архитектуре с одинаковыми ядрами Oryon 3-го поколения, GPU Adreno 840 и новым Hexagon NPU. Однако версия «for Galaxy» получает более высокие частоты, более тщательный отбор кристаллов и лучшую оптимизацию под конкретные смартфоны Samsung.

Модуль камеры стандартный: основная 50 Мп, широкоугольная 12 Мп и 10 Мп телефото с 3× оптическим зумом. За первое впечатление, улучшение качества фото и видео будет зависеть не столько от «железа», сколько от новых алгоритмов ИИ, Photo Assist и возможностей редактирования прямо на устройстве.

Аккумулятор вырос до 4300 мАч, но время автономной работы, судя по предыдущим наблюдениям, изменилось не кардинально. Быстрая зарядка осталась на 25 Вт.

Впечатления от S26 на первых часах пользования — флагман с минимальным набором изменений: увеличенный дисплей и немного большая батарея, но нет радикального шага вперед в дизайне или функционале.

Samsung Galaxy S26+: «золотая середина» с большей диагональю

Samsung Galaxy S26+ выглядит как все тот же S26, только слегка увеличенный. Экран у него 6,7” на базе матрицы Dynamic AMOLED 2X с аналогичными характеристиками яркости и частоты обновления.

Преимущества модели среднего уровня — большая батарея 4900 мАч и чуть быстрее зарядка до ~45 Вт, что дает ощутимо больше «протяженности» в реальном использовании.

Другие элементы – процессор, камера и работа ИИ – почти не отличаются от S26, но пропорции «размер/время работы/качество изображения» делают именно S26+ оптимальным выбором для тех, кому важна более наглядная зона экрана без перехода на топовую модель Ultra.

В общем зачете S26+ выглядит как более традиционный флагман среднего сегмента: увеличенный экран, батарея и немного больше того же, что предлагает базовый S26.

Samsung Galaxy S26 Ultra: наиболее оснащенный, но не революционный

Samsung Galaxy S26 Ultra – главный герой серии, и именно на него обращают внимание технические обозреватели.

Это самый большой смартфон в серии с 6,9″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X дисплеем и адаптивной частотой до 120 Гц, который имеет максимальную яркость, плавность в движении и точность цветопередачи.

От главной пары моделей Ultra отличается несколькими ключевыми элементами, заметно влияющими на повседневный опыт:

Snapdragon 8 Elite Gen 5 – кастомизированный чип с существенным приростом производительности CPU, GPU и NPU, что делает устройство более ловким в сложных задачах, мультизадачности и искусственном интеллекте.

Privacy Display — новая технология встроенной защиты экрана, которая ограничивает боковой угол обзора и делает содержимое видимым только владельцу. Это решение не влияет на качество картинки, но существенно усиливает конфиденциальность в общественных местах.

Камеры – главный сенсор на 200 Мп с широкой диафрагмой и два телефото объектива с разными уровнями зума. Комбинация позволяет получать подробные снимки при слабом свете и эффективно работать с масштабированием в зависимости от ситуации.

Батарея составляет 5000 мАч с поддержкой Super-Fast Charging 3.0, что дает ощутимо быструю зарядку и длительное время автономности.

Первоначальные впечатления от Ultra свидетельствуют об очень балансе между мощностью, временем работы и камерами, но изменения — эволюционные, а не радикальные: новые функции хорошо работают, но они не «переписывают правила» по сравнению с прошлогодним S25 Ultra.

Что еще более важно, сочетание железа и софта в смартфоне позволило генерировать изображения, редактировать фото и обрабатывать запросы без постоянной помощи интернета.

Первые впечатления

Серия Samsung Galaxy S26 не стала революцией в смартфонах Samsung, но содержательно дополнила фирменную линейку. Основные темы обновлений — искусственный интеллект, оптимизация производительности, качество камер и конфиденциальность данных, а не радикальное изменение дизайна или функций.

Базовый Galaxy S26 и S26+ – это логические наследники предшественника с заметными, но не кардинальными изменениями. Их сила – в сбалансированности, дискретных апгрейдах и стабильной платформе.

Samsung Galaxy S26 Ultra – самый «мощный» в трех, с акцентом на производительность и новые возможности камер, но без существенных разрывов с прошлогодними моделями. Это скорее этапное развитие, а не полностью новый продукт.

В общем итоге серия выглядит как «осторожное, но продуманное» обновление флагманов, с важными деталями для фотографов, энтузиастов ИИ и ценящих большой экран и долгое время автономной работы.