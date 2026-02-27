Chery представила дизельный plug-in гибрид

Chery офіційно представила в Австралії концептуальний пікап із плагін-гібридною силовою установкою на базі дизельного двигуна. Модель поки має внутрішнє кодове позначення KP31, а старт продажів серійної версії запланований на четвертий квартал 2026 року. Вихід на один із найконкурентніших ринків пікапів у світі виглядає стратегічним кроком, адже саме в Австралії сегмент «ute» традиційно демонструє стабільно високий попит.

Головна інтрига проєкту — поєднання 2,5-літрового чотирициліндрового турбодизеля з плагін-гібридною системою, що дозволяє заряджати тягову батарею від зовнішньої мережі. Точні показники потужності та крутного моменту виробник поки не розкриває, однак уже заявляє про амбітні інженерні цілі. За даними компанії, новий дизель у складі гібридної установки приблизно на 10% економічніший за «середньостатистичний» двигун цього класу, а його тепловий коефіцієнт корисної дії сягає 47%. Крім того, інженерам вдалося знизити рівень вібрацій на 30%, що має позитивно вплинути на комфорт у повсякденній експлуатації та під час далеких поїздок.

Дизайн та габарити

Зовні KP31 майже повністю повторює модель Rely P3X, яка дебютувала в Китаї минулого року. Концепт виконаний у виразному позашляховому стилі: плоска передня частина з круглими фарами, масивні пластикові накладки на колісних арках, вертикальне скління кабіни та розвинений обвіс формують брутальний образ. Представлений прототип додатково оснащений шноркелем, позашляховими шинами BFGoodrich розмірності 285/70 R17 та експедиційним багажником із траками для самовитягування, що підкреслює орієнтацію на активний відпочинок і складні умови експлуатації.

Габарити концепту становлять 5 610 мм у довжину, 1 920 мм у ширину та 1 925 мм у висоту. Серійна версія, як повідомляється, буде дещо коротшою — близько 5 450 мм. Заявлена буксирувальна здатність сягає 3 493 кг, а вантажопідйомність — до 1 000 кг, що відповідає очікуванням покупців у цьому сегменті та дозволяє конкурувати з усталеними гравцями ринку.

Операційний директор Chery Australia Лукас Гарріс наголосив, що компанія прагне першою запропонувати дизельний PHEV у сегменті пікапів із подвійною кабіною. Саме ця комбінація, на його думку, має стати ключовою відмінністю новинки від конкурентів, які або залишаються в межах традиційних дизельних рішень, або переходять на бензинові гібридні схеми.

У 2027 році Chery планує розширити лінійку та вивести на ринок бензинову плагін-гібридну версію пікапа, проте деталі цього проєкту поки не розголошуються. Повну технічну специфікацію, комерційну назву моделі та цінову політику компанія пообіцяла оприлюднити ближче до початку продажів.

Таким чином KP31 може стати однією з перших серійних спроб поєднати традиційну дизельну тягу, необхідну для буксирування та важкої роботи, із можливістю руху на електротязі та підзарядки від мережі. Якщо заявлені характеристики підтвердяться у фінальній версії, новинка здатна змінити розстановку сил у сегменті середньорозмірних пікапів на австралійському ринку.