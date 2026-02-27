Chery представила дизельный plug-in гибрид

27.02.26

Chery diesel plug in hybrid

 

Компания Chery официально представила в Австралии концептуальный пикап с плагин-гибридной силовой установкой на базе дизельного двигателя. Модель пока имеет внутреннее кодовое обозначение KP31, а старт продаж серийной версии намечен на четвертый квартал 2026 года. Выход на один из самых конкурентных рынков пикапов в мире выглядит стратегическим шагом, ведь именно в Австралии сегмент ute традиционно демонстрирует стабильно высокий спрос.

 

Главная интрига проекта – сочетание 2,5-литрового четырехцилиндрового турбодизеля с плагин-гибридной системой, позволяющее заряжать тяговую батарею от внешней сети. Точные показатели мощности и крутящего момента производитель пока не раскрывает, однако уже заявляет об амбициозных инженерных целях. По данным компании, новый дизель в составе гибридной установки примерно на 10% экономичнее «среднестатистического» двигателя этого класса, а его тепловой коэффициент полезного действия достигает 47%. Кроме того, инженерам удалось снизить уровень вибраций на 30%, что положительно повлияет на комфорт в повседневной эксплуатации и во время дальних поездок.

 

Chery diesel plug in hybrid

 

Дизайн и габариты

 

Внешне KP31 почти полностью повторяет модель Rely P3X, дебютировавшую в Китае в прошлом году. Концепт выполнен в выразительном внедорожном стиле: плоская передняя часть с круглыми фарами, массивные пластиковые накладки на колесных арках, остекление вертикального кабины и развитый обвес формируют брутальный образ. Представленный прототип оснащен шноркелем, внедорожными шинами BFGoodrich размерности 285/70 R17 и экспедиционным багажником с траками для самовытягивания, что подчеркивает ориентацию на активный отдых и сложные условия эксплуатации.

 

Габариты концепта составляют 5610 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1925 мм в высоту. Серийная версия, как сообщается, будет несколько короче – около 5 450 мм. Заявленная буксировочная способность достигает 3 493 кг, а грузоподъемность – до 1 000 кг, что соответствует ожиданиям покупателей в этом сегменте и позволяет конкурировать с устоявшимися игроками рынка.

 

Операционный директор Chery Australia Лукас Гаррис отметил, что компания стремится первой предложить дизельный PHEV в сегменте пикапов с двойной кабиной. Именно эта комбинация должна стать ключевым отличием новинки от конкурентов, которые либо остаются в пределах традиционных дизельных решений, либо переходят на бензиновые гибридные схемы.

 

В 2027 году Chery планирует расширить линейку и вывести на рынок бензиновую гибридную версию пикапа, однако детали этого проекта пока не разглашаются. Полную техническую спецификацию, коммерческое название модели и ценовую политику компания пообещала обнародовать поближе к началу продаж.

 

Таким образом, KP31 может стать одной из первых серийных попыток совместить традиционную дизельную тягу, необходимую для буксировки и тяжелой работы, с возможностью движения на электротяге и подзарядки от сети. Если заявленные характеристики будут подтверждены в финальной версии, новинка способна изменить расстановку сил в сегменте среднеразмерных пикапов на австралийском рынке.


