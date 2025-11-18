Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року

Нам стало цікаво чи є життя на Марсі можна знайти гідну альтернативу топовим смартфонам ведучих брендів. Є цілий ряд моделей зі своїми цікавими особливостями. Вони в чомусь поступаються мастодонтам від Apple та Samsung, але їх не можна назвати відверто гіршими.

OnePlus 15 робить ставку на потужний процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 та акумулятор великої ємності, доповнений швидкою зарядкою. Vivo X300 вирізняється великим модулем камери на 200 Мп та захистом корпусу за стандартом IP69K, що додає йому практичності. OPPO Reno13 Pro 5G пропонує великий AMOLED-дисплей із високою частотою оновлення та збалансовану систему камер, орієнтовану на щоденне використання. Усі три моделі мають власні сильні сторони та компроміси, тому порівняння їхніх характеристик дозволяє краще зрозуміти, який смартфон відповідає сучасним вимогам і очікуванням користувачів.

Важливою перевагою топових смартфонів OnePlus, Vivo та Oppo є їхня ціна. Вони як правило на 15-20 % дешевше при співставних характеристиках. Але деякі і ще більш дешеві за рахунок непоганих, але менш потужних компонентів. Можливо технічно вони і не перевершують флагмани А-брендів. Тим не менш для користувачів яким перш за все потрібен якісний та стабільно працюючий, а не ультимативно потужний смартфон, їх буде достатньо.

OnePlus 15

OnePlus 15 має 6,78-дюймовий дисплей BOE X3 з роздільною здатністю FHD+ та частотою 165 Гц. Рамки стали однаковими по периметру і помітно тонші – 1,15 мм. Роботу смартфона забезпечує новий чіп Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Об’єм оперативної пам’яті в залежності від версії складає 12 або 16 ГБ, а вбудованого сховища – 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ. Смартфон від початку працює під управлінням ColorOS 16 на базі Android 16. Акумулятор має вражаючу ємність 7300 мА·год, підтримується провідна зарядка потужністю 120 Вт та бездротова зарядка на 50 Вт. Виробник декларує час 50% зарядки за 15 хвилин та 100% за 40 хвилин на проводі.

Камери пристрою тепер використовують систему Oppo Lumo Imaging замість спільного проекту із Hasselblad. Основний модуль зберіг роздільну здатність 50 Мпікс, але отримав сенсор меншого розміру – 1/1,56 дюйми замість колишніх 1/1,4 дюйми. Телефото-камера також оснащена сенсором на 50 МП та забезпечує 3,5-кратне наближення з еквівалентною фокусною відстанню 85 мм, тоді як раніше застосовувався трикратний зум з еквівалентом 73 мм. Третій модуль – 50-мегапіксельна надширококутна камера з фокусною відстанню 16 мм та діафрагмою f/2.0. Фронтальна камера одержала датчик на 32 Мпікс. Вже зараз можна купити цей та інші мобільні телефони OnePlus на Rozetka.

+ Топовий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

+ Швидка зарядка: 120 Вт дротова та 50 Вт бездротова

- Великий розмір корпусу, що може бути незручним для деяких користувачів

- Стандартна яскравість дисплея поступається деяким конкурентам

OnePlus 15 замість iPhone 17 та Samsung S25

Прямий конкурент, що перевершує за продуктивністю та батареєю. OnePlus 15 пропонує найкращу в своєму класі продуктивність, видатний час автономної роботи (акумулятор 7300 мАг) і надшвидку зарядку (120 Вт), які значно перевершують iPhone 17 (40 Вт) і Galaxy S25 (45 Вт). Він також має більш потужний чіпсет Snapdragon 8 Gen 4 в порівнянні з Snapdragon 8 Elite в S25 Ultra.

Vivo X300

Корпус Vivo X300 виконаний зі скла та металу, з акцентом на тонкі рамки навколо дисплея. Екран має діагональ 6,31 дюйма, технологію AMOLED та роздільну здатність 2640×1216 пікселів. Частота оновлення сягає 120 Гц. Яскравість заявлена на рівні 3000 ніт.

Встановлено процесор MediaTek Dimensity 9500. Оперативна пам’ять може становити до 16 ГБ, а сховище — до 512 ГБ. Смартфон працює під управлінням Android 16 з оболонкою OriginOS.

Основна камера отримала сенсор на 200 Мп із оптичною стабілізацією та діафрагмою f/1.68. Додатково є модуль на 50 Мп із п’ятикратним зумом. Третій модуль — ультраширококутний на 50 Мп. Фронтальна камера має 32 Мп і розташована у невеликому отворі в екрані. Акумулятор ємністю 6040 мА·год підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт. Також передбачена бездротова зарядка на 40 Вт.

Пристрій підтримує 5G, Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Є захист від води та пилу за стандартом IP69K. Вбудований сканер відбитків пальців розташований під екраном. Габарити моделі — 164,3×75,4×8,5 мм, вага — 190 г.

У Vivo X300 зроблено акцент на камерах, особливо на перископному модулі для зйомки віддалених об’єктів. Дисплей із високою яскравістю та частотою оновлення виглядає конкурентним рішенням. Продуктивність відповідає очікуванням від флагмана, але корпус досить масивний.

+ Основний модуль камери 200 Мп з f/1.68

+ Ємна батарея зі швидкою зарядкою 90 Вт

- Процесор може грітися при навантаженнях

Viva X300 замість iPhone 17 та Samsung S25

Серйозний конкурент, орієнтований на фото- та відеозйомку. Vivo X300 Pro (на базі Dimensity 9500 або Snapdragon 8 Gen 3) позиціонується як один з найкращих камерофонів 2025 року, здатний конкурувати і навіть перевершувати iPhone 17 Pro Max та Galaxy S25 Ultra у певних сценаріях фотозйомки завдяки партнерству з Zeiss.

OPPO Reno13 Pro 5G

Дисплей AMOLED із діагоналлю 6,83 дюйма та роздільною здатністю 1272×2800 пікселів займає майже 94% площі фронтальної частини. Частота оновлення становить до 120 Гц, а частота відгуку сенсора — 240 Гц. Передня панель прикрита склом Corning Gorilla Glass 7i. Яскравість сягає 1200 ніт у режимі HBM. Всередині встановлений процесор MediaTek Dimensity 8350 із графікою ARM G615-MC6. Оперативна пам’ять LPDDR5X має обсяг 12 ГБ, а сховище — 512 ГБ стандарту UFS 3.1. Працює пристрій під керуванням ColorOS 15.Акумулятор ємністю 5800 мА·год підтримує швидку зарядку потужністю 80 Вт.

Основна камера складається з трьох модулів: ширококутний на 50 Мпікс із оптичною стабілізацією, ультраширокий на 8 Мп та телефото на 50 Мп із OIS. Фронтальна камера також має 50 Мп і підтримує автофокус. Зйомка відео можлива у форматі 4K при 60 кадрах на секунду як на основну, так і на фронтальну камеру.

Смартфон OPPO Reno13 Pro 5G підтримує 5G, Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.4. Є сканер відбитків пальців під екраном та розпізнавання обличчя. Для навігації передбачені GPS, GLONASS, Galileo та інші системи.

Корпус має два кольорових варіанти — графітовий сірий та лавандовий метелик. Роз’єм для навушників відсутній, використовується лише USB-C. NFC підтримується. Модель має габарити 162,7×76,5×7,5 мм та важить близько 195 г. До слова, цей смартфон також можна купити на Розетка.

+ Великий AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц.

+ Ємний акумулятор 5800 мА·год із швидкою зарядкою 80 Вт.

+ Вартість

- не найбільш потужний процесор MediaTek

Oppo Reno13 Pro 5G замість iPhone 17 та Samsung S25

Конкурент з фокусом на ІІ-технологіях та балансі. OPPO Reno 13 Pro 5G використовує найновіший чіпсет Snapdragon і робить ставку на технології обробки зображень за допомогою ІІ (AI imaging). Він пропонує збалансовані характеристики та конкурентоспроможну ціну, що робить його привабливою альтернативою для тих, хто шукає відмінне співвідношення ціни та якості у преміум-сегменті.

Порівняльна таблиця характеристик флагманів

Характеристика OnePlus 15 Vivo X300 OPPO Reno13 Pro 5G Дисплей 6.78″ BOE X3, FHD+, 165 Гц; рамки 1.15 мм 6.31″ AMOLED, 2640×1216, 120 Гц, яскравість 3000 ніт 6.83″ AMOLED, 1272×2800, до 120 Гц, 240 Гц сенсор, HBM 1200 ніт Процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 MediaTek Dimensity 9500 MediaTek Dimensity 8350 Оперативна пам’ять 12 / 16 ГБ до 16 ГБ 12 ГБ LPDDR5X Сховище 256 / 512 ГБ / 1 ТБ до 512 ГБ 512 ГБ UFS 3.1 ОС ColorOS 16 (Android 16) OriginOS (Android 16) ColorOS 15 Основна камера 50 МП (1/1.56″, OIS) + 50 МП телефото (3.5×, 85 мм, OIS) + 50 МП ультраширока (16 мм, f/2.0) 200 МП (OIS, f/1.68) + 50 МП перископ (5×) + 50 МП ультраширока 50 МП (OIS) + 8 МП ультраширока + 50 МП телефото (OIS) Фронтальна камера 32 МП 32 МП 50 МП з автофокусом Відео до 4K (залежно від модулів) до 4K (залежно від модулів) 4K@60 на основну і фронтальну Акумулятор 7300 мА·год 6040 мА·год 5800 мА·год Зарядка 120 Вт дротова, 50 Вт бездротова 90 Вт дротова, 40 Вт бездротова 80 Вт дротова Захист — IP69K — Зв’язок 5G; Wi‑Fi (не вказано); Bluetooth (не вказано) 5G; Wi‑Fi 7; Bluetooth 5.4 5G; Wi‑Fi 6E; Bluetooth 5.4; NFC Біометрія Підекранний сканер; розпізнавання обличчя Підекранний сканер Підекранний сканер; розпізнавання обличчя Габарити і вага Великий корпус (точні дані не вказані) 164.3 × 75.4 × 8.5 мм; 190 г 162.7 × 76.5 × 7.5 мм; ~195 г Матеріали — Скло і метал Corning Gorilla Glass 7i спереду Аудіо/порти USB‑C; 3.5 мм відсутній (імовірно) USB‑C USB‑C; 3.5 мм відсутній

Михайло Чорновий

Редактор Редактор

Не пропустіть цікаве! Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі! Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram