Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года

Нам стало интересно есть ли жизнь на Марсе можно найти достойную альтернативу топовым смартфонам ведущих брендов. Есть целый ряд моделей со своими интересными особенностями. Они в чем-то уступают мастодонтам от Apple и Samsung, но их нельзя назвать откровенно хуже.

OnePlus 15 делает ставку на мощный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор большой емкости, дополненный быстрой зарядкой. Vivo X300 отличается большим модулем камеры на 200 Мп и защитой корпуса по стандарту IP69K, что придает ему практичность. OPPO Reno13 Pro 5G предлагает большой AMOLED-дисплей с высокой частотой обновления и сбалансированную систему камер, ориентированную на ежедневное использование. Все три модели имеют свои сильные стороны и компромиссы, поэтому сравнение их характеристик позволяет лучше понять, какой смартфон отвечает современным требованиям и ожиданиям пользователей.

Важным преимуществом топовых смартфонов OnePlus, Vivo и Oppo является их цена. Они как правило на 15-20% дешевле при сопоставимых характеристиках. Но некоторые и еще дешевле за счет неплохих, но менее мощных компонентов. Возможно, технически они и не превосходят флагманы А-брендов. Тем не менее, для пользователей которым прежде всего нужен качественный и стабильно работающий, а не ультимативно мощный смартфон, их будет достаточно.

OnePlus 15

OnePlus 15 имеет 6,78-дюймовый дисплей BOE X3 с разрешением FHD+ и частотой 165 Гц. Рамки стали одинаковыми по периметру и заметно тоньше – 1,15 мм.Работа смартфона обеспечивает новый чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Объем оперативной памяти в зависимости от версии составляет 12 или 16 ГБ, а встроенного хранилища – 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Смартфон изначально работает под управлением ColorOS 16 на базе Android 16. Аккумулятор обладает поразительной емкостью 7300 мАч, поддерживается проводная зарядка мощностью 120 Вт и беспроводная зарядка на 50 Вт. Производитель декларирует время 50% зарядки за 15 минут и 100% за 40 минут на проводе.

Камеры устройства теперь используют систему Oppo Lumo Imaging вместо совместного проекта с Hasselblad. Основной модуль сохранил разрешение 50 Мпикс, но получил сенсор меньшего размера – 1/1,56 дюйма вместо прежних 1/1,4 дюйма. Телефотокамера также оснащена сенсором на 50 МП и обеспечивает 3,5-кратное приближение с эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм, тогда как ранее применялся трехкратный зум с эквивалентом 73 мм. Третий модуль – 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с фокусным расстоянием 16 мм и диафрагмой f/2.0. Фронтальная камера получила датчик на 32 Мпикс. Уже сейчас можно купить этот и другие мобильные телефоны OnePlus для Rozetka.

+ Топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

+ Быстрая зарядка: 120 Вт проводная и 50 Вт беспроводная

- Большой размер корпуса, который может быть неудобным для некоторых пользователей

- Стандартная яркость дисплея уступает некоторым конкурентам

OnePlus 15 вместо iPhone 17 и Samsung S25

Прямой конкурент, превосходящий по производительности и батарее. OnePlus 15 предлагает лучшую в своем классе производительность, выдающееся время автономной работы (аккумулятор 7300 мАч) и сверхбыструю зарядку (120 Вт), значительно превосходящие iPhone 17 (40 Вт) и Galaxy S25 (45 Вт). Он также имеет более мощный чипсет Snapdragon 8 Gen 4 по сравнению с Snapdragon 8 Elite в S25 Ultra.

Vivo X300

Корпус Vivo X300 выполнен из стекла и металла, с акцентом на тонкие рамки вокруг дисплея. Экран имеет диагональ 6,31 дюйма, технологию AMOLED и разрешение 2640×1216 пикселей. Частота обновления достигает 120 Гц. Яркость заявлена ​​на уровне 3000 нит.

Установлен процессор MediaTek Dimensity 9500. Оперативная память может составлять до 16 ГБ, а хранилище — до 512 ГБ. Смартфон работает под управлением Android 16 с оболочкой OriginOS.

Основная камера получила сенсор на 200 Мп с оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.68. Дополнительно модуль на 50 Мп с пятикратным зумом. Третий модуль – ультраширокоугольный на 50 Мп. Фронтальная камера имеет 32 Мп и расположена в небольшом проеме в экране. Аккумулятор емкостью 6040 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт. Также предусмотрена беспроводная зарядка на 40 Вт.

Устройство поддерживает 5G, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Имеется защита от воды и пыли по стандарту IP69K. Встроенный сканер отпечатков пальцев находится под экраном. Габариты модели – 164,3×75,4×8,5 мм, вес – 190 г.

В Vivo X300 сделан акцент на камерах, особенно на перископном модуле для съемки удаленных объектов. Дисплей с высокой яркостью и частотой обновления выглядит конкурентным решением. Производительность соответствует ожиданиям от флагмана, но корпус достаточно массивный.

+ Основной модуль камеры 200 Мп с f/1.68

+ Емкая батарея с быстрой зарядкой 90 Вт

- Процессор может греться при нагрузках

Viva X300 вместо iPhone 17 и Samsung S25

Серьезный конкурент, ориентированный на фото- и видеосъемку. Vivo X300 Pro (на базе Dimensity 9500 или Snapdragon 8 Gen 3) позиционируется как один из лучших камерофонов 2025 года, способный конкурировать и даже превосходить iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra в определенных сценариях фотосъемки благодаря партнерству с Zeiss.

OPPO Reno13 Pro 5G

Дисплей AMOLED с диагональю 6,83 дюйма и разрешением 1272×2800 пикселей занимает почти 94% площади фронтальной части. Частота обновления составляет до 120 Гц, а частота отклика сенсора – 240 Гц. Передняя панель покрыта стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Яркость достигает 1200 нит в режиме HBM. Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 8350 с графикой ARM G615-MC6. Оперативная память LPDDR5X имеет объем 12 ГБ, а хранилище – 512 ГБ стандарта UFS 3.1. Работает устройство под управлением ColorOS 15. Аккумулятор емкостью 5800 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.

Основная камера состоит из трех модулей: широкоугольный на 50 Мпикс с оптической стабилизацией, ультраширокий на 8 Мп и телефото на 50 Мп с OIS. Фронтальная камера также имеет 50 Мп и поддерживает автофокус. Съемка видео возможна в формате 4K при 60 кадрах в секунду как на основную, так и на переднюю камеру.

Смартфон OPPO Reno13 Pro 5G поддерживает 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4. Есть сканер отпечатков пальцев под экраном и распознавание лица. Для навигации предусмотрены GPS, GLONASS, Galileo и другие системы.

Корпус имеет два цветовых варианта — графитовая серая и лавандовая бабочка. Разъем для наушников отсутствует, используется только USB-C. NFC поддерживается. Модель имеет габариты 162,7×76,5×7,5 мм и весит около 195 г. К слову, этот смартфон можно также купить на Розетка.

+ Большой AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц.

+ Емкий аккумулятор 5800 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт.

+ Стоимость

- не самый мощный процессор MediaTek

Oppo Reno13 Pro 5G вместо iPhone 17 и Samsung S25

Конкурент с фокусом на II-технологиях и балансе. OPPO Reno 13 Pro 5G использует новейший чипсет Snapdragon и делает ставку на технологии обработки изображений с помощью ИИ (AI imaging). Он предлагает сбалансированные характеристики и конкурентоспособную цену, что делает его привлекательной альтернативой для ищущих отличное соотношение цены и качества в премиум-сегменте.

Сравнительная таблица характеристик флагманов

Характеристика OnePlus 15 Vivo X300 OPPO Reno13 Pro 5G дисплей 6.78″ BOE X3, FHD+, 165 Гц; рамки 1.15 мм 6.31″ AMOLED, 2640×1216, 120 Гц, яркость 3000 нит 6.83″ AMOLED, 1272×2800, до 120 Гц, 240 Гц сенсор, HBM 1200 болт Процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 MediaTek Dimensity 9500 MediaTek Dimensity 8350 Оперативная память 12/16 ГБ до 16 ГБ 12 ГБ LPDDR5X Хранилище 256 / 512 ГБ / 1 ТВ до 512 ГБ 512 ГБ UFS 3.1 ОС ColorOS 16 (Android 16) OriginOS (Android 16) ColorOS 15 Основная камера 50 МП (1/1.56″, OIS) + 50 МП телефото (3.5×, 85 мм, OIS) + 50 МП ультраширокая (16 мм, f/2.0) 200 МП (OIS, f/1.68) + 50 МП перископ (5×) + 50 МП ультраширокая 50 МП (OIS) + 8 МП ультраширокая + 50 МП телефото (OIS) Фронтальная камера 32 МП 32 МП 50 МП с автофокусом Видео до 4K (в зависимости от модулей) до 4K (в зависимости от модулей) 4K@60 на основную и фронтальную Аккумулятор 7300 мА·ч 6040 мАч 5800 мАч Зарядка 120 Вт проводная, 50 Вт беспроводная 90 Вт проводная, 40 Вт беспроводная 80 Вт проводная Защита — IP69K — Связь 5G; Wi-Fi (не указано); Bluetooth (не указано) 5G; Wi-Fi 7; Bluetooth 5.4 5G; Wi-Fi 6E; Bluetooth 5.4; NFC Биометрия Пидекранный сканер; распознавание лица Подекранный сканер Пидекранный сканер; распознавание лица Габариты и вес Большой корпус (точные данные не указаны) 164.3×75.4×8.5 мм; 190 г 162.7×76.5×7.5 мм; ~195 г Материалы — Стекло и металл Corning Gorilla Glass 7i спереди Аудио/порты USB-C; 3.5 мм отсутствует (предположительно) USB‑C USB‑C; 3.5 мм отсутствует

Михаил Черновой

Редактор Редактор

