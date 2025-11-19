   

Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі

19.11.25

OPPO Enco X3s

 

Нова модель повністю бездротових навушників OPPO Enco X3s може здивувати не лише шильдиком ведучої аудіо-компанії, що знається на акустиці, а й дизайнерськими рішеннями. Поєднання матового корпусу, гарного оснащення, підтримки кількох кодеків – все це виглядає перспективно. Розкажемо детальніше.

 

Ергономіка та дизайн

 

OPPO Enco X3s

 

OPPO Enco X3s дивують одразу ж – покриттям корпусу кейса. Він матовий, навіть дещо шороховатий. І те що для смартфонів чи іншої електроніки сприймалося б як здешевлення, тут схоже буде корисним для впевненості при використанні. З рук він не вислизає, тому дістати швидко з кишені і відкрити кришку  – вдається без остраху випустити пристрій з рук.

 

OPPO Enco X3s

 

При відкритті кришки, правда, настає паритет. Тут є як матова біла верхня панель форми для навушників, так і глянцеві раковини під них. Дивне поєднання, якщо чесно, але скоріше через саму по собі незвичність рішення в TWS навушниках ніж само по собі. Тактильний комфорт доповнює добре підігнана конструкція загалом. Купити такі прямо зараз можна на маркетплейсі Rozetka.

 

OPPO Enco X3s

 

Самі ж вкладиші вже досить класичні. Корпус з білим глянцем та сенсорними зонами на ніжці – подиву не викликають. Самі зони – матові, тому тактильно добре відчутні.

 

Форма дещо кубічна з округлими гранями. Пальцями теє тримається зручно. На корпусі кожного навушника є три мікрофони та два контакти для зарядки в кейсі.

 

OPPO Enco X3s

 

До того для навушників ж реалізовано захист від води й пилу за стандартом IP55, що дозволяє використовувати їх під час дощу або в умовах підвищеної вологості.

 

Оснащення

 

OPPO Enco X3s

 

Oppo Enco X3s побудовані на архітектурі з подвійними динамічними драйверами (11 мм + 6 мм) та подвійними ЦАПами, що охоплюють частотний діапазон від 15 Гц до 40 кГц. Вони підтримують кодек LHDC 5.0, а також AAC й SBC. Навушники маютьсенсорне керування та бездротове підключення Bluetooth 5.4.

 

Навушники оснащені активним шумопоглинанням до 55 дБ, із адаптивним режимом під різні середовища. З шумом метро та автомобілів на жвавій дорозі вони цілком можуть впоратися.

 

Автономність — до 11 годин без кейса, до 45 годин загалом із кейсом (з активним ANC). Є функція одночасного підключення до двох пристроїв і режим гри з низькою затримкою. Зарядка здійснюється через USB-C: навушники заряджаються приблизно за 50 хв, кейс — до 80 хв.

 

Враження

 

OPPO Enco X3s

 

При прослуховуванні на Enco X3s відчувається насичений бас і чіткі високі частоти — структура звучання створює відчуття присутності. Тим паче на зворотній стороні кейсу зазначено партнерство з компанією Dynaudio. Що ця, що попередні моделі бренді створені в партнерстві з нею – залишали виключно позитивне враження.

 

Шумопоглинання справляється із фоновим шумом транспорту чи офісу, хоча в екстремальних умовах (наприклад, сильний вітер) відчувається, що досягти повної тиші складніше. Але левову частку ізоляції від шумів забезпечує звісно сама внутрішньоканальна конструкція.

 

Разом із досить ергономічним кейсом для зарядки, гарною автономністю та звучанням, навушники OPPO Enco X3s справляють враження дуже приємного та якісного пристрою.

 

Характеристики бездротових навушників OPPO Enco X3s (ETED1)

Форм-фактор: внутрішньоканальні
Розмір динаміків: 11 мм + 6 мм
Частотний діапазон навушників: 15 Гц – 40 КГц
Чутливість навушників: 118 ± 1,3 дБ
Чутливість мікрофона: -38 Дб
Кількість мікрофонів: 2
Кодеки: LHDC 5.0/AAC/SBC
Підключення: Bluetooth 5.4
Захист: IP55
Акумулятор навушника, кейсу: Li-ion, 62 мА·год, 530 мА·ч
Габарити кейсу: 65,4×52,4×25,3 мм
Габарити навушника: 31×20,6×24,2 мм
Маса навушника: 4,73 г
Маса кейсу з навушниками: 49 г
Пристрій надано: Компанія OPPO AED Україна
Ціна: 6599 грн на Розетка

Оцінка:

+ захист від вологи та пилу

+ звучання

- порівняно висока вартість

 

Рекомендації Oppo Enco X3S

 

OPPO Enco X3s

 

Кому навушники підійдуть ідеально:

 

Спортсмени та комфортний відпочинок: Завдяки захисту IP55, навушники витримують піт та легкий дощ. Вони відмінно підійдуть для пробіжок, занять у спортзалі та тренувань на свіжому повітрі. Також легко витримають не якісь невеликі мандри, відпустки, їх можна брати з собою на комфортний відпочинок та у відрядження.

 

Аудіофіли та цінителі якісного звуку: Підтримка Hi-Res Audio та передових кодеків (LHDC/LDAC) забезпечує преміальне звучання.

 

Міський транспорт та офісні працівники: Флагманське активне шумозаглушення (ANC) ефективно справляється з навколишнім шумом у транспорті чи офісі.

 

Власники смартфонів OPPO: Фірмова програма HeyMelody та швидка інтеграція (Fast Pair) забезпечують найкращий досвід використання.

 

Антирекомендації  Oppo Enco X3S

 

Але як і будь який пристрій, навушники з нашого огляду неідеалні, і є ті користувачи, кому варто пошукати альтернативи:

 

Яхтсменам та будь-яким любителям водних видів спорту: Клас IP55 не передбачає занурення у воду. Для цього потрібні моделі з IPX7/IPX8.

 

Екстремальним користувачам: Туристи, мисливці, рибалки, мандрівники, будівельники які знаходяться чи можуть попадати в екстремальні умови (затяжний дощ, зливи та інш). Хоча захист від невеликого дощу та пилу є (IP5X), навіть для роботи на будівництві краще знайти “позашляхові” рішення, тим паче, що вони є.

 

Економним користувачам: Як флагманська модель 2025 року навушники Oppo Enco X3S поки що коштуватимуть дорого. Можна звернути увагу на більш ранішні моделі або почекати якийсь час (рік-півроку) поки ціни трохи впадуть.

 

Юлія Ніцкевич
Юлія Ніцкевич
Ведуча hi-Tech TV
   

