Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие

Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие19.11.25
Новая модель полностью беспроводных наушников OPPO Enco X3s может удивить не только шильдиком ведущей аудио-компании, разбирающейся в акустике, но и дизайнерскими решениями. Сочетание матового корпуса, хорошей оснастки, поддержки нескольких кодеков – все это выглядит перспективно. Расскажем поподробнее.
Эргономика и дизайн
OPPO Enco X3s удивляют сразу же – покрытием корпуса кейса. Он матовый, даже несколько шороховатый. И то, что для смартфонов или другой электроники воспринималось бы как удешевление, здесь похоже будет полезным для уверенности в использовании. Из рук он не ускользает, поэтому достать быстро из кармана и открыть крышку — удается без боязни выпустить устройство из рук.
При открывании крышки, правда, наступает паритет. Здесь есть как матовая верхняя белая панель формы для наушников, так и глянцевые раковины под них. Странное сочетание, если честно, но скорее из-за самой по себе необычности решения в TWS наушниках, чем само по себе. Тактильный комфорт дополняет хорошо подогнанная конструкция в целом. Купить такие прямо сейчас можно на маркетплейсе Rozetka.
Сами же вкладыши уже достаточно классически. Корпус с белым глянцем и сенсорными зонами на ножке – удивления не вызывают. Сами зоны – матовые, потому тактильно хорошо ощутимы.
Форма несколько кубическая с округлыми гранями. Пальцами это держится удобно. На корпусе каждого наушника есть три микрофона и два контакта для зарядки в кейсе.
Для наушников же реализована защита от воды и пыли по стандарту IP55, что позволяет использовать их во время дождя или в условиях повышенной влажности.
Оснащение
Oppo Enco X3s построены на архитектуре с двойными динамическими драйверами (11 мм + 6 мм) и двойными ЦАПами, охватывающими частотный диапазон от 15 Гц до 40 кГц. Они поддерживают кодек LHDC 5.0, а также AAC и SBC. Наушники имеют сенсорное управление и беспроводное подключение Bluetooth 5.4.
Наушники оснащены активным шумопоглощением до 55 дБ, с адаптивным режимом под разные среды. С шумом метро и автомобилей на оживленной дороге они вполне справляются.
Автономность – до 11 часов без кейса, до 45 часов в общей сложности с кейсом (с активным ANC). Есть функция одновременного подключения к двум устройствам и режим игры с низкой задержкой. Зарядка осуществляется через USB-C: наушники заряжаются примерно за 50 мин, кейс – до 80 мин.
Впечатления
При прослушивании на Enco X3s ощущается насыщенный бас и четкие высокие частоты – структура звучания создает ощущение присутствия. Тем более, на обратной стороне кейса указано партнерство с компанией Dynaudio. Что эта, что предыдущие модели бренди созданы в партнерстве с ней – оставляли исключительно положительное впечатление.
Шумоподавление справляется с фоновым шумом транспорта или офиса, хотя в экстремальных условиях (например, сильный ветер) чувствуется, что достичь полной тишины труднее. Но львиную долю изоляции от шумов обеспечивает, конечно, сама внутриканальная конструкция.
Вместе с эргономичным кейсом для зарядки, хорошей автономностью и звучанием, наушники OPPO Enco X3s производят впечатление очень приятного и качественного устройства.
Характеристики беспроводных наушников OPPO Enco X3s (ETED1)
|Форм-фактор:
|внутриканальные
|Размер динамиков:
|11 мм + 6 мм
|Частотный диапазон наушников:
|15 Гц – 40 КГц
|Чувственность наушников:
|118 ± 1,3 дБ
|Чувственность микрофона:
|-38 ДБ
|Количество микрофонов:
|2
|Кодеки:
|LHDC 5.0/AAC/SBC
|Подключение:
|Bluetooth 5.4
|Защита:
|IP55
|Аккумулятор наушника, кейса:
|Li-ion, 62 мА·ч, 530 мА·ч
|Габариты кейса:
|65,4×52,4×25,3 мм
|Габариты наушника:
|31×20,6×24,2 мм
|Масса наушника:
|4,73 г
|Масса кейса с наушниками:
|49 г
|Устройство предоставлено:
|Компания OPPO AED Украина
|Цена:
|6599 грн на Розетка
Оценка:
+ защита от влаги и пыли
+ звучание
- сравнительно высокая стоимость
Рекомендации Oppo Enco X3S
Кому наушники подойдут идеально:
Спортсмены и комфортный отдых: Благодаря защите IP55 наушники выдерживают пот и легкий дождь. Они отлично подойдут для пробежек, занятий в спортзале и тренировок на открытом воздухе. Также легко выдержат не какие-то небольшие путешествия, отпуска, их можно брать с собой на комфортный отдых и в командировку.
Аудиофилы и ценители качественного звука Поддержка Hi-Res Audio и передовых кодеков (LHDC/LDAC) обеспечивает премиальное звучание.
Городской транспорт и офисные работники: Флагманское активное шумоподавление (ANC) эффективно справляется с окружающим шумом в транспорте или офисе.
Владельцы смартфонов OPPO: Фирменная программа HeyMelody и быстрая интеграция (Fast Pair) обеспечивают лучший опыт использования.
Антирекомендации Oppo Enco X3S
Но как и любое устройство, наушники из нашего обзора неидеальны, и есть те пользователи, кому следует поискать альтернативы:
Яхтсменам и любителям водных видов спорта: Класс IP55 не предусматривает погружения в воду. Для этого требуются модели с IPX7/IPX8.
Экстремальным пользователям: Туристы, охотники, рыбаки, путешественники, строители, которые находятся или могут попадать в экстремальные условия (затяжной дождь, ливни и др.). Хотя защита от небольшого дождя и пыли есть (IP5X), даже для работы на строительстве лучше найти внедорожные решения, тем более, что они есть.
Экономным пользователям: Как флагманская модель 2025 наушники Oppo Enco X3S пока будут стоить дорого. Можно обратить внимание на более утренние модели или подождать какое-то время (год-полгода), пока цены немного упадут.
