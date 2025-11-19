Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие

Новая модель полностью беспроводных наушников OPPO Enco X3s может удивить не только шильдиком ведущей аудио-компании, разбирающейся в акустике, но и дизайнерскими решениями. Сочетание матового корпуса, хорошей оснастки, поддержки нескольких кодеков – все это выглядит перспективно. Расскажем поподробнее.

Эргономика и дизайн

OPPO Enco X3s удивляют сразу же – покрытием корпуса кейса. Он матовый, даже несколько шороховатый. И то, что для смартфонов или другой электроники воспринималось бы как удешевление, здесь похоже будет полезным для уверенности в использовании. Из рук он не ускользает, поэтому достать быстро из кармана и открыть крышку — удается без боязни выпустить устройство из рук.

При открывании крышки, правда, наступает паритет. Здесь есть как матовая верхняя белая панель формы для наушников, так и глянцевые раковины под них. Странное сочетание, если честно, но скорее из-за самой по себе необычности решения в TWS наушниках, чем само по себе. Тактильный комфорт дополняет хорошо подогнанная конструкция в целом. Купить такие прямо сейчас можно на маркетплейсе Rozetka.

Сами же вкладыши уже достаточно классически. Корпус с белым глянцем и сенсорными зонами на ножке – удивления не вызывают. Сами зоны – матовые, потому тактильно хорошо ощутимы.

Форма несколько кубическая с округлыми гранями. Пальцами это держится удобно. На корпусе каждого наушника есть три микрофона и два контакта для зарядки в кейсе.

Для наушников же реализована защита от воды и пыли по стандарту IP55, что позволяет использовать их во время дождя или в условиях повышенной влажности.

Оснащение

Oppo Enco X3s построены на архитектуре с двойными динамическими драйверами (11 мм + 6 мм) и двойными ЦАПами, охватывающими частотный диапазон от 15 Гц до 40 кГц. Они поддерживают кодек LHDC 5.0, а также AAC и SBC. Наушники имеют сенсорное управление и беспроводное подключение Bluetooth 5.4.

Наушники оснащены активным шумопоглощением до 55 дБ, с адаптивным режимом под разные среды. С шумом метро и автомобилей на оживленной дороге они вполне справляются.

Автономность – до 11 часов без кейса, до 45 часов в общей сложности с кейсом (с активным ANC). Есть функция одновременного подключения к двум устройствам и режим игры с низкой задержкой. Зарядка осуществляется через USB-C: наушники заряжаются примерно за 50 мин, кейс – до 80 мин.

Впечатления

При прослушивании на Enco X3s ощущается насыщенный бас и четкие высокие частоты – структура звучания создает ощущение присутствия. Тем более, на обратной стороне кейса указано партнерство с компанией Dynaudio. Что эта, что предыдущие модели бренди созданы в партнерстве с ней – оставляли исключительно положительное впечатление.

Шумоподавление справляется с фоновым шумом транспорта или офиса, хотя в экстремальных условиях (например, сильный ветер) чувствуется, что достичь полной тишины труднее. Но львиную долю изоляции от шумов обеспечивает, конечно, сама внутриканальная конструкция.

Вместе с эргономичным кейсом для зарядки, хорошей автономностью и звучанием, наушники OPPO Enco X3s производят впечатление очень приятного и качественного устройства.

Характеристики беспроводных наушников OPPO Enco X3s (ETED1)

Форм-фактор: внутриканальные Размер динамиков: 11 мм + 6 мм Частотный диапазон наушников: 15 Гц – 40 КГц Чувственность наушников: 118 ± 1,3 дБ Чувственность микрофона: -38 ДБ Количество микрофонов: 2 Кодеки: LHDC 5.0/AAC/SBC Подключение: Bluetooth 5.4 Защита: IP55 Аккумулятор наушника, кейса: Li-ion, 62 мА·ч, 530 мА·ч Габариты кейса: 65,4×52,4×25,3 мм Габариты наушника: 31×20,6×24,2 мм Масса наушника: 4,73 г Масса кейса с наушниками: 49 г Устройство предоставлено: Компания OPPO AED Украина Цена: 6599 грн на Розетка

Оценка:

+ защита от влаги и пыли

+ звучание

- сравнительно высокая стоимость

Рекомендации Oppo Enco X3S

Кому наушники подойдут идеально:

Спортсмены и комфортный отдых: Благодаря защите IP55 наушники выдерживают пот и легкий дождь. Они отлично подойдут для пробежек, занятий в спортзале и тренировок на открытом воздухе. Также легко выдержат не какие-то небольшие путешествия, отпуска, их можно брать с собой на комфортный отдых и в командировку.

Аудиофилы и ценители качественного звука Поддержка Hi-Res Audio и передовых кодеков (LHDC/LDAC) обеспечивает премиальное звучание.

Городской транспорт и офисные работники: Флагманское активное шумоподавление (ANC) эффективно справляется с окружающим шумом в транспорте или офисе.

Владельцы смартфонов OPPO: Фирменная программа HeyMelody и быстрая интеграция (Fast Pair) обеспечивают лучший опыт использования.

Антирекомендации Oppo Enco X3S

Но как и любое устройство, наушники из нашего обзора неидеальны, и есть те пользователи, кому следует поискать альтернативы:

Яхтсменам и любителям водных видов спорта: Класс IP55 не предусматривает погружения в воду. Для этого требуются модели с IPX7/IPX8.

Экстремальным пользователям: Туристы, охотники, рыбаки, путешественники, строители, которые находятся или могут попадать в экстремальные условия (затяжной дождь, ливни и др.). Хотя защита от небольшого дождя и пыли есть (IP5X), даже для работы на строительстве лучше найти внедорожные решения, тем более, что они есть.

Экономным пользователям: Как флагманская модель 2025 наушники Oppo Enco X3S пока будут стоить дорого. Можно обратить внимание на более утренние модели или подождать какое-то время (год-полгода), пока цены немного упадут.

Юлия Ницкевич

Ведущая hi-Tech TV

