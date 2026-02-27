Micron випустила 3 ​​ГБ чіпи пам’яті GDDR7   

Micron випустила 3 ГБ чіпи пам’яті GDDR727.02.26
Поки геймери перераховують бюджет на апгрейд, Micron Technology офіційно оголошує про запуск у виробництво нових чіп. Це на 50% більше у порівнянні зі звичними 2-гігабайтними модулями — і йдеться не просто про косметичне оновлення специфікацій.
Підвищена густина безпосередньо б’є по одному з ключових обмежень сучасних GPU – обсягу відеопам’яті при фіксованій ширині шини. Якщо раніше на 384-бітовій шині стандартною конфігурацією були 24 ГБ, то з переходом на 3-ГБ модулі теоретична планка піднімається до 36 ГБ без зміни архітектури шини.
У професійному сегменті ставки ще вищі. Micron прогнозує можливість створення прискорювачів із загальним обсягом відеопам’яті до 96 ГБ. Для ринку ІІ та роботи з великими мовними моделями це не просто «запас на майбутнє», а практична необхідність: розміри моделей зростають швидше, ніж встигають оновлюватись дата-центри.
До 36 Гбіт/с та ставка на PAM3
Нові модулі роблять ставку як на обсяг, а й у швидкість. Micron заявляє про передачу даних до 36 Гбіт/с. Для порівняння: перші хвилі GDDR7 у актуальних флагманських відеокартах працюють у діапазоні 28–32 Гбіт/с.
Такий приріст став можливим завдяки використанню амплітудно-імпульсної модуляції PAM3 – ключової особливості стандарту GDDR7, затвердженого JEDEC. Технологія дозволяє передавати більше даних за такт без зростання енергоспоживання. Хоча у сегменті топових відеокарт розмови про енергоефективність традиційно супроводжуються іронічною посмішкою.
При цьому є важливий нюанс: незважаючи на гучний анонс, в офіційному каталозі Micron на момент оголошення, як і раніше, фігурують 2-ГБ рішення. Це означає, що масова поява відеокарт із новими 3-ГБ чіпами — питання часу, а не найближчих тижнів.
Виробники GPU тепер мають адаптувати дизайн друкованих плат і системи охолодження під збільшені можливості пам’яті. І якщо сьогодні такі моделі, як MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z, вже сприймаються як екстремальний сегмент за ціною та продуктивністю, то наступне покоління прискорювачів цілком може використовувати 3-ГБ модулі Micron для виходу на нові рівні обсягу та пропускної спроможності.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд смартфона Oppo Reno 15 5G: впевнений
Смартфон Oppo Reno15 робить ставку на дизайн, якісний дисплей, універсальні камери та гарну автономність. Розкажемо докладніше
Огляд смартфона Oppo Reno 15 5G: впевнений
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Garmin випустила велике оновлення для 5 смарт годинників Garmin оновлення смарт-годинник
Garmin оголосила про велике програмне оновлення відразу для декількох моделей смарт-годин. Апдейт уже почав поширюватися на Garmin Venu X1, Garmin vívoactive 6, Garmin fēnix 8 Pro, Garmin Forerunner 570 та Garmin Forerunner 970
Micron випустила 3 ГБ чіпи пам’яті GDDR7 Micron відеокарта оперативна пам'ять
Micron Technology офіційно повідомляє про запуск у виробництво нових чіпів пам’яті GDDR7 ємністю 3 ГБ. Це на 50% більше у порівнянні зі звичними 2-гігабайтними модулями
Garmin випустила велике оновлення для 5 смарт годинників
Micron випустила 3 ГБ чіпи пам’яті GDDR7
Chery представила дизельный plug-in гибрид
Навушники Oppo Enco Air 5 Pro мають захист IP55 та ціну $50
Hyundai додасть покемонів у свої авто
Xiaomi Tag – більш доступний трекер, який сумісний з Apple та Google
Представлені смартфони Samsung Galaxy S26: багато штучного інтелекту, не надто багато проривів
Toyota RAV4 2026: 329 к.с. та 150 км запасу ходу на електромоторі
Blizzard випустить мобільну Overwatch
У MIT на 3D принтері надрукували електродвигун за 50 центів
monobank будет бесплатно проводить платежи по IBAN
У WhatsApp з’явиться надсилання запланованих повідомлень
Microsoft додала до Блокноту підтримку зображень