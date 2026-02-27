Micron випустила 3 ​​ГБ чіпи пам’яті GDDR7

Поки геймери перераховують бюджет на апгрейд, Micron Technology офіційно оголошує про запуск у виробництво нових чіп. Це на 50% більше у порівнянні зі звичними 2-гігабайтними модулями — і йдеться не просто про косметичне оновлення специфікацій.

Підвищена густина безпосередньо б’є по одному з ключових обмежень сучасних GPU – обсягу відеопам’яті при фіксованій ширині шини. Якщо раніше на 384-бітовій шині стандартною конфігурацією були 24 ГБ, то з переходом на 3-ГБ модулі теоретична планка піднімається до 36 ГБ без зміни архітектури шини.

У професійному сегменті ставки ще вищі. Micron прогнозує можливість створення прискорювачів із загальним обсягом відеопам’яті до 96 ГБ. Для ринку ІІ та роботи з великими мовними моделями це не просто «запас на майбутнє», а практична необхідність: розміри моделей зростають швидше, ніж встигають оновлюватись дата-центри.

До 36 Гбіт/с та ставка на PAM3

Нові модулі роблять ставку як на обсяг, а й у швидкість. Micron заявляє про передачу даних до 36 Гбіт/с. Для порівняння: перші хвилі GDDR7 у актуальних флагманських відеокартах працюють у діапазоні 28–32 Гбіт/с.

Такий приріст став можливим завдяки використанню амплітудно-імпульсної модуляції PAM3 – ключової особливості стандарту GDDR7, затвердженого JEDEC. Технологія дозволяє передавати більше даних за такт без зростання енергоспоживання. Хоча у сегменті топових відеокарт розмови про енергоефективність традиційно супроводжуються іронічною посмішкою.

При цьому є важливий нюанс: незважаючи на гучний анонс, в офіційному каталозі Micron на момент оголошення, як і раніше, фігурують 2-ГБ рішення. Це означає, що масова поява відеокарт із новими 3-ГБ чіпами — питання часу, а не найближчих тижнів.

Виробники GPU тепер мають адаптувати дизайн друкованих плат і системи охолодження під збільшені можливості пам’яті. І якщо сьогодні такі моделі, як MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z, вже сприймаються як екстремальний сегмент за ціною та продуктивністю, то наступне покоління прискорювачів цілком може використовувати 3-ГБ модулі Micron для виходу на нові рівні обсягу та пропускної спроможності.