Micron выпустила 3 ​​ГБ чипы памяти GDDR7   

Micron выпустила 3 ГБ чипы памяти GDDR727.02.26
Пока геймеры пересчитывают бюджет на апгрейд, Micron Technology официально объявляет о запуске в производство новых чипов памяти GDDR7 емкостью 3 ГБ. Это на 50% больше по сравнению с привычными 2-гигабайтными модулями — и речь идет не просто о косметическом обновлении спецификаций.
Повышенная плотность напрямую бьет по одному из ключевых ограничений современных GPU — объему видеопамяти при фиксированной ширине шины. Если раньше на 384-битной шине стандартной конфигурацией были 24 ГБ, то с переходом на 3-ГБ модули теоретическая планка поднимается до 36 ГБ без изменения архитектуры шины.
В профессиональном сегменте ставки еще выше. Micron прогнозирует возможность создания ускорителей с общим объемом видеопамяти до 96 ГБ. Для рынка ИИ и работы с крупными языковыми моделями это не просто «запас на будущее», а практическая необходимость: размеры моделей растут быстрее, чем успевают обновляться дата-центры.
До 36 Гбит/с и ставка на PAM3
Новые модули делают ставку не только на объем, но и на скорость. Micron заявляет передачу данных до 36 Гбит/с. Для сравнения: первые волны GDDR7 в актуальных флагманских видеокартах работают в диапазоне 28–32 Гбит/с.
Такой прирост стал возможен благодаря использованию амплитудно-импульсной модуляции PAM3 — ключевой особенности стандарта GDDR7, утвержденного JEDEC. Технология позволяет передавать больше данных за такт без кратного роста энергопотребления. Хотя в сегменте топовых видеокарт разговоры об энергоэффективности традиционно сопровождаются ироничной улыбкой.
При этом есть важный нюанс: несмотря на громкий анонс, в официальном каталоге Micron на момент объявления по-прежнему фигурируют 2-ГБ решения. Это означает, что массовое появление видеокарт с новыми 3-ГБ чипами — вопрос времени, а не ближайших недель.
Производителям GPU теперь предстоит адаптировать дизайн печатных плат и системы охлаждения под возросшие возможности памяти. И если сегодня такие модели, как MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z, уже воспринимаются как экстремальный сегмент по цене и производительности, то следующее поколение ускорителей вполне может использовать 3-ГБ модули Micron для выхода на новые уровни объема и пропускной способности.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
Смартфон Oppo Reno15 делает ставку на дизайн, качественный дисплей, универсальные камеры и хорошую автономность. Расскажем подробнее
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Micron выпустила 3 ГБ чипы памяти GDDR7 Micron видеокарта оперативная память
Micron Technology официально объявляет о запуске в производство новых чипов памяти GDDR7 емкостью 3 ГБ. Это на 50% больше по сравнению с привычными 2-гигабайтными модулями
Купить Samsung Galaxy S26 в Украине можно будет дешевле в версии 512 ГБ Samsung смартфон события в Украине
Samsung делает ставку на проверенный сценарий: на этапе предзаказа покупатели получают вдвое больше памяти без доплаты
Micron выпустила 3 ГБ чипы памяти GDDR7
Chery представила дизельный plug-in гибрид
Наушники Oppo Enco Air 5 Pro имеют защиту IP55 и цену $50
Hyundai добавит покемонов в свои авто
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S26: много искусственного интеллекта, не слишком много прорывов
Toyota RAV4 2026: 329 л.с. и 150 км запаса хода на электримоторе
Blizzard выпустит мобильную Overwatch
В MIT на 3D принтере напечатали электродвигатель за 50 центов
monobank будет бесплатно проводить платежи по IBAN
В WhatsApp появится отправка запланированных сообщений
Microsoft добавила в Блокнот поддержку изображений