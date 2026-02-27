  

Micron выпустила 3 ​​ГБ чипы памяти GDDR7

27.02.26

EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kngpn

 

Пока геймеры пересчитывают бюджет на апгрейд, Micron Technology официально объявляет о запуске в производство новых чипов памяти GDDR7 емкостью 3 ГБ. Это на 50% больше по сравнению с привычными 2-гигабайтными модулями — и речь идет не просто о косметическом обновлении спецификаций.

 

Повышенная плотность напрямую бьет по одному из ключевых ограничений современных GPU — объему видеопамяти при фиксированной ширине шины. Если раньше на 384-битной шине стандартной конфигурацией были 24 ГБ, то с переходом на 3-ГБ модули теоретическая планка поднимается до 36 ГБ без изменения архитектуры шины.

 

В профессиональном сегменте ставки еще выше. Micron прогнозирует возможность создания ускорителей с общим объемом видеопамяти до 96 ГБ. Для рынка ИИ и работы с крупными языковыми моделями это не просто «запас на будущее», а практическая необходимость: размеры моделей растут быстрее, чем успевают обновляться дата-центры.

 

До 36 Гбит/с и ставка на PAM3

 

Новые модули делают ставку не только на объем, но и на скорость. Micron заявляет передачу данных до 36 Гбит/с. Для сравнения: первые волны GDDR7 в актуальных флагманских видеокартах работают в диапазоне 28–32 Гбит/с.

 

Такой прирост стал возможен благодаря использованию амплитудно-импульсной модуляции PAM3 — ключевой особенности стандарта GDDR7, утвержденного JEDEC. Технология позволяет передавать больше данных за такт без кратного роста энергопотребления. Хотя в сегменте топовых видеокарт разговоры об энергоэффективности традиционно сопровождаются ироничной улыбкой.

 

При этом есть важный нюанс: несмотря на громкий анонс, в официальном каталоге Micron на момент объявления по-прежнему фигурируют 2-ГБ решения. Это означает, что массовое появление видеокарт с новыми 3-ГБ чипами — вопрос времени, а не ближайших недель.

 

Производителям GPU теперь предстоит адаптировать дизайн печатных плат и системы охлаждения под возросшие возможности памяти. И если сегодня такие модели, как MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z, уже воспринимаются как экстремальный сегмент по цене и производительности, то следующее поколение ускорителей вполне может использовать 3-ГБ модули Micron для выхода на новые уровни объема и пропускной способности.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
918
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

23.02.26
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
views
34
comments 0
Oppo Reno15

Смартфон Oppo Reno15 делает ставку на дизайн, качественный дисплей, универсальные камеры и хорошую автономность. Расскажем подробнее

23.02.26 | 05.48
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
17.02.26 | 22.00
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
02.02.26 | 05.04
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
26.01.26 | 05.05
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
27.02.26 | 16.09
Micron выпустила 3 ​​ГБ чипы памяти GDDR7   
EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kngpn

Micron Technology официально объявляет о запуске в производство новых чипов памяти GDDR7 емкостью 3 ГБ. Это на 50% больше по сравнению с привычными 2-гигабайтными модулями

27.02.26 | 13.08
Купить Samsung Galaxy S26 в Украине можно будет дешевле в версии 512 ГБ   
Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung делает ставку на проверенный сценарий: на этапе предзаказа покупатели получают вдвое больше памяти без доплаты

27.02.26 | 16.09
Micron выпустила 3 ​​ГБ чипы памяти GDDR7
27.02.26 | 13.08
Купить Samsung Galaxy S26 в Украине можно будет дешевле в версии 512 ГБ
27.02.26 | 10.04
Chery представила дизельный plug-in гибрид
27.02.26 | 07.07
Samsung Galaxy Buds4 и Buds4 Pro — стало больше интеграции с экосистемой Galaxy
26.02.26 | 18.50
Наушники Oppo Enco Air 5 Pro имеют защиту IP55 и цену $50
26.02.26 | 16.17
Hyundai добавит покемонов в свои авто
26.02.26 | 13.22
Xiaomi Tag — более доступный трекер, который совместим с Apple и Google
26.02.26 | 11.26
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S26: много искусственного интеллекта, не слишком много прорывов
26.02.26 | 10.07
Toyota RAV4 2026: 329 л.с. и 150 км запаса хода на электримоторе
26.02.26 | 07.10
Blizzard выпустит мобильную Overwatch
25.02.26 | 17.16
В MIT на 3D принтере напечатали электродвигатель за 50 центов
25.02.26 | 14.07
monobank будет бесплатно проводить платежи по IBAN
25.02.26 | 10.20
В WhatsApp появится отправка запланированных сообщений
25.02.26 | 07.33
Microsoft добавила в Блокнот поддержку изображений
24.02.26 | 19.40
ASUS и Acer прекратили продажу ноутбуков и работу сайтов в Германии из-за выигрыша Nokia в суде