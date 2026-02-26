  

Blizzard випустить мобільну Overwatch

26.02.26

Overwatch-heroes

 

Компанія Blizzard Entertainment офіційно підтвердила розробку мобільної гри у всесвіті Overwatch. Новий проект отримав назву Overwatch Rush і створюється спеціально для смартфонів.

 

Що показали у першому ролику

 

Зважаючи на дебютне геймплейне відео, перед нами не порт оригіналу, а окремий тайтл у форматі MOBA-шутера з видом зверху. Розробники роблять ставку на командні битви 4×4.

 

У матчах з’являться знайомі герої всесвіту Overwatch – зі звичними здібностями та озброєнням, адаптованими під мобільний формат. Візуально проект поки що виглядає як рання версія, що підтверджують і самі автори.

 

Особлива команда на розробку

 

В офіційній заяві наголошується: Overwatch Rush розробляє самостійна команда всередині Blizzard, не пов’язана з Team 4 — студією, що відповідає за основну Overwatch на ПК та консолях.

 

Team 4 продовжить розвивати «велику» версію гри, тоді як мобільний напрямок довірено фахівцям з досвідом у створенні проектів для iOS та Android. У компанії окремо акцентують, що йдеться про цілком нову гру, а не про адаптацію існуючої версії.

 

Тестування та модель поширення

 

Blizzard готується до запуску обмеженого тестування у низці країн та регіонів. Точні терміни релізу поки що не називаються.

 

Відомо, що Overwatch Rush вийде безкоштовно та буде доступна на iOS та Android. Судячи з формулювань компанії, проект стане частиною стратегії розширення всесвіту Overwatch на різних платформах і залучення нової аудиторії.

 

Поки подробиць небагато, проте сам факт виходу мобільного MOBA-шутера у франшизі – помітний крок для Blizzard та ще одне підтвердження тренду на перенесення великих ігрових брендів у мобільний сегмент.


26.02.26 | 07.10
Overwatch

