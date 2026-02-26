  

Blizzard выпустит мобильную Overwatch

26.02.26

Overwatch-heroes

 

Компания Blizzard Entertainment официально подтвердила разработку мобильной игры во вселенной Overwatch. Новый проект получил название Overwatch Rush и создаётся специально для смартфонов.

 

Что показали в первом ролике

 

Судя по дебютному геймплейному видео, перед нами не порт оригинала, а отдельный тайтл в формате MOBA-шутера с видом сверху. Разработчики делают ставку на командные сражения 4×4.

 

В матчах появятся знакомые герои вселенной Overwatch — с привычными способностями и вооружением, адаптированными под мобильный формат. Визуально проект пока выглядит как ранняя версия, что подтверждают и сами авторы.

 

Отдельная команда на разработку

 

В официальном заявлении подчёркивается: Overwatch Rush разрабатывает самостоятельная команда внутри Blizzard, не связанная с Team 4 — студией, отвечающей за основную Overwatch на ПК и консолях.

 

Team 4 продолжит развивать «большую» версию игры, тогда как мобильное направление доверено специалистам с опытом в создании проектов для iOS и Android. В компании отдельно акцентируют, что речь идёт о полностью новой игре, а не об адаптации существующей версии.

 

Тестирование и модель распространения

 

Blizzard готовится к запуску ограниченного тестирования в ряде стран и регионов. Точные сроки релиза пока не называются.

 

Известно, что Overwatch Rush выйдет бесплатно и будет доступна на iOS и Android. Судя по формулировкам компании, проект станет частью стратегии по расширению вселенной Overwatch на разных платформах и привлечению новой аудитории.

 

Пока подробностей немного, однако сам факт выхода мобильного MOBA-шутера во франшизе — заметный шаг для Blizzard и ещё одно подтверждение тренда на перенос крупных игровых брендов в мобильный сегмент.


26.02.26 | 07.10
25.02.26 | 17.16
В MIT на 3D принтере напечатали электродвигатель за 50 центов    
MIT 3d primnted electric engine

В рамках MIT демонстрации инженеры создали электрический линейный двигатель, генерирующий поступательное движение вместо вращения вала.

