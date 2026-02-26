Blizzard выпустит мобильную Overwatch   

Blizzard выпустит мобильную Overwatch26.02.26
Компания Blizzard Entertainment официально подтвердила разработку мобильной игры во вселенной Overwatch. Новый проект получил название Overwatch Rush и создаётся специально для смартфонов.
Что показали в первом ролике
Судя по дебютному геймплейному видео, перед нами не порт оригинала, а отдельный тайтл в формате MOBA-шутера с видом сверху. Разработчики делают ставку на командные сражения 4×4.
В матчах появятся знакомые герои вселенной Overwatch — с привычными способностями и вооружением, адаптированными под мобильный формат. Визуально проект пока выглядит как ранняя версия, что подтверждают и сами авторы.
Отдельная команда на разработку
В официальном заявлении подчёркивается: Overwatch Rush разрабатывает самостоятельная команда внутри Blizzard, не связанная с Team 4 — студией, отвечающей за основную Overwatch на ПК и консолях.
Team 4 продолжит развивать «большую» версию игры, тогда как мобильное направление доверено специалистам с опытом в создании проектов для iOS и Android. В компании отдельно акцентируют, что речь идёт о полностью новой игре, а не об адаптации существующей версии.
Тестирование и модель распространения
Blizzard готовится к запуску ограниченного тестирования в ряде стран и регионов. Точные сроки релиза пока не называются.
Известно, что Overwatch Rush выйдет бесплатно и будет доступна на iOS и Android. Судя по формулировкам компании, проект станет частью стратегии по расширению вселенной Overwatch на разных платформах и привлечению новой аудитории.
Пока подробностей немного, однако сам факт выхода мобильного MOBA-шутера во франшизе — заметный шаг для Blizzard и ещё одно подтверждение тренда на перенос крупных игровых брендов в мобильный сегмент.
