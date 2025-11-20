Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року

Смарт-телевізори переживають бум технологій у 2025 році: від досконалого чорного кольору OLED до неймовірної яскравості Mini LED. Щоб не заплутатися в термінах та вибрати телевізор, який підходить саме під ваші завдання та бюджет, потрібне чітке розуміння що до чого.

В цьому огляді ми розберемо покроково ключові критерії вибору, порівняємо актуальні моделі Samsung, LG, Sony, Philips та Xiaomi та представимо наші рекомендації. Прочитавши цей матеріал, ви точно знатимете, який телевізор вам потрібен, а великий вибір і гарантія від виробника може бути забезпечена в розділі смартфонів, ТВ та електроніки на Rozetka.

Ключові критерії вибору

Крок 1: Вибираємо діагональ телевізора

Поставити просто великий телевізор звісно можна, але задоволення від його перегляду буде мало,якщо поставити пристрій надто близько чи далеко для глядача Треба вибрати модель, яка відповідає розміру вашої кімнати, щоб не мати дискомфорту при просмотрі TV.

Виміряйте місце для телевізора та відстань до місця перегляду. Далі, вирішить, яка роздільна здатність повинна бути у Вашого пристрою Full HD (1920x1080px) чи Ultra HD 4K(3840x2160px). Усі флагманські телевізори зараз підтримують саме UHD 4K.

По формулі, яка базується на рекомендаціях THX и SMPTE, розрахуйте, яка діагональ має бути у Вашого смарт-телевізора:

Мінімальна комфортна діагональ:

Для UHD 4K: Діагональ (дюйми) = Відстань (метри) /(1.5*0,0254)

Для Full HD: Діагональ (дюйми) = Відстань (метри) /(2.5*0,0254)

Максимальна комфортна діагональ:

Для UHD 4K: Діагональ (дюйми) = Відстань (метри) /(1.0*0,0254)

Для Full HD: Діагональ (дюйми) = Відстань (метри) /(1.5*0,0254)

де 0.0254 – це число метрів в дюймах.

Тобто, наприклад, для відстані 1,5 метрів комфортна мінімальна діагональ для сучасного 4K смарт-телевізора буде 1.5/(1.5 * 0.0254) = 39.37” ~ 40”, а максимальна комфортна діагональ 1.5/(1.0*0.0254) = 59.05” ~ 60”.

Якщо Вам важко працювати з калькулятором, то ось Вам таблиця відповідностей діагоналі/відстаней в залежності від роздільної здатності екрана:

Таблиця відстані до ТВ

Діагональ ТВ (дюйми/см) Відстань для 4К ТВ (метри) Відстань для Full HD ТВ (метри) 43″ (109 см) 1,0 – 1,6 м 1,4 – 2,1 м 50″ (127 см) 1,2 – 1,9 м 1,6 – 2,6 м 55″ (140 см) 1,2 – 2,1 м 1,7 – 2,8 м 65″ (165 см) 1,5 – 2,4 м 2,0 – 3,2 м 75″ (190 см) 1,8 – 2,8 м 2,3 – 3,7 м

Важливо: Для великих діагоналей (55″ і більше) 4K стає майже обов’язковою: на великих екранах ви одразу помітите, якщо матриця має лише 1080p.

Крок 2: Вибираємо матрицю

Основними типами матриць у сучасних телевізорах є LED/LCD, QLED, OLED та Mini‑LED:

LED/LCD — найбільш доступний варіант. Проте може бути менш досконалим у показі чорного кольору та контрастності.

QLED — покращена версія LED: квантові точки дають кращу кольоровість і яскравість. Це добрий вибір, якщо дивитись контент у добре освітленій кімнаті.

OLED — забезпечує практично ідеальний чорний, чудову контрастність, швидкий час відгуку: перевага для кіно та ігор. Однак коштує дорожче і може мати обмеження в яскравості.

Mini‑LED / Neo QLED — свого роду «проміжний» варіант: LED із більшою кількістю зон підсвічування, покращеною яскравістю та контрастом.

При виборі звертайте увагу на: контрастність, максимальну яскравість, час відгуку, кути огляду, захист від вигорання (особливо для OLED, якщо телевізор буде використовуватись тривалий час на одному статичному зображенні).

Якщо телевізор встановлюється в яскраву кімнату з великою кількістю денного світла — вибір на користь QLED чи Mini‑LED буде виправданим. Якщо ж основна ціль — перегляд фільмів у темряві чи ігри — OLED буде кращим варіантом.

Крок 3: Вибір операційної системи

Як це не дивно, але і в телевізорах питання операційної системи є важливим. Найпоширеніші системи: tvOS у Apple, Android TV від Google, Tizen від Samsung, webOS від LG, Roku TV та інші власні рішення виробників.

Крім того, що у кожної операційної системи є свої особливості інтерфейсу, радимо звернути увагу на такі параметри:

Швидкість і плавність – телевізор має реагувати миттєво, меню не повинне «гальмувати».

Перспектива оновлень. Хороший телевізор має забезпечувати оновлення OS протягом кількох років — це впливає на безпеку і доступ до нових функцій.

Наявність потрібних додатків (Netflix, YouTube, мовні сервіси, ігри) та можливість встановлення нових.

Підтримка голосового керування і інтеграція з іншими пристроями (смартфон, розумні колонки, система «розумний дім»).

Моделі телевізорів

Samsung Neo QLED QN70F (2025)

Телевізор Samsung Neo QLED QN70F випускається в діагоналях 55″, 65″, 75″ та 85″, всі з роздільною здатністю 4K (3840 × 2160) і підтримкою Mini‑LED підсвітки. Обробку зображення виконує процесор NQ4 AI Gen2 (у 2025‑му поколінні), який забезпечує 4K AI Upscaling та підтримку нейромереж для покращення якості відео. Панель підтримує технологію Motion Xcelerator до ~144 Гц, що особливо корисно для ігрових консолей і ПК. Візуальні ефекти доповнені Quantum Dot технологією та Quantum Matrix Slim підсвіткою.Підтримка HDR10+ на додачу до AI‑оптимізації дає покращену якість зображення навіть на звичайному SDR‑контенті.

ТВ підтримує геймерські функції: ALLM, VRR (FreeSync Premium Pro) та HDMI 2.1 порти до 4×, що робить його хорошим вибором для геймерів. Операційна система One UI Tizen має підтримку SmartThings, голосових помічників та сервісу Samsung TV Plus. Для аудіо передбачено Adaptive Sound Pro, Object Tracking Sound Lite та синхронізацію з сумісними саундбарами. Аудіосистема має 2 канали по 20 Вт (у деяких моделях) — для кінофана може знадобитись окремий саундбар.

+ 4K Neo QLED із Mini‑LED підсвіткою та AI Upscaling

+ Геймерські функції (до ~144 Гц, VRR/FreeSync Premium Pro, HDMI 2.1)

- Аудіосистема базового рівня — для повноцінного кінотеатру потрібен додатковий звук.

- Відсутність підтримки Dolby Vision HDR

LG QNED AI QNED70

Екран має роздільну здатність 3840×2160 пікселів (UHD 4K) та реалізує технологію QNED, яка поєднує квантову точку та NanoCell‑елементи для більш яскравих і насичених кольорів. Телевізор оснащений процесором α7 AI Processor 4K Gen8, масштабування до 4K та оптимізацію звуку залежно від контенту. Є підтримка повного кольорового охоплення (100% DCI‑P3 згідно сертифікації). Частота оновлення панелі становить 60 Гц — для базового типу використання це прийнятно, але не відповідає вимогам геймерів із частими 120 Гц або вище.

Матриця працює зі звичайною LED‑підсвіткою (direct) і підтримує ряд технологій: 4K Super Upscaling, Filmmaker Mode, Dynamic Tone Mapping, а також HDR (HDR10/HLG) для покращеної роботи з динамічними сценами. Телевізор має підтримку Smart TV на платформі webOS з доступом до популярних стрімінгових сервісів, а також функції AirPlay, Chromecast та Miracast для бездротового транслювання. Аудіосистема представлена 2.0‑канальною конфігурацією потужністю 20 Вт, доповнена технологіями AI Sound Pro, Clear Voice Pro та AI Space Recognition Sound. У роз’ємах передбачено 4 HDMI (з них 2 підтримують HDMI 2.1), 2 USB портів, LAN (RJ‑45), CI‑слот, оптичний аудіо-вихід (S/PDIF). Також присутні телевізійні тюнери DVB‑T2, DVB‑C, DVB‑S2.

+ Технологія QNED із 100 % DCI‑P3

+ Потужний процесор α7 AI Processor 4K Gen8

+ Повний набір портів, підтримка HDMI 2.1, Smart TV на webOS

- Частота оновлення лише 60 Гц

- Аудіосистема 2.0 з потужністю 20 Вт — можуть знадобитися зовнішні колонки чи саундбар.

Sony K-55XR50

Телевізор Sony BRAVIA 5 з моделлю K‑55XR50 пропонує 55‑дюймовий 4K (3840×2160) екран із підсвіткою Mini‑LED і частотою оновлення до 120 Гц. Підтримується HDR‑формати HDR10, HLG та Dolby Vision. За обробку зображення відповідає процесор XR Processor з технологіями XR Contrast Booster та XR Backlight Master Drive для більш глибоких чорних і яскравих моментів.

Смарт‑платформа — Google TV із підтримкою Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.3, Apple AirPlay 2, Chromecast, а також наявні чотири HDMI 2.1‑порти з VRR і ALLM. Аудіосистема представлена Acoustic Multi‑Audio з чотирма динаміками (2 вуфери + 2 твіттери) сумарною потужністю 40 Вт, підтримкою Dolby Atmos. Дизайн телевізора мінімалістичний, рамки тонкі, кріплення VESA 300×300 мм, вага без ніжок близько 17,7 кг. Хоча високої яскравості (SDR) достатньо для більшості умов, згідно з тестами, модель має обмеження в яскравості та контрастності в режимі HDR, через що ефект від HDR‑контенту може бути меншим, ніж в очікуванні.

+ 4K‑екран із технологією Mini LED та частотою до 120 Гц

+ Підтримка Dolby Vision, VRR, ALLM, Google TV.

- Незважаючи на 120 Гц, пік частоти оновлення ігрового режиму може бути менш гнучким

Philips 55OLED820/12

Philips 55OLED820/12 — це 55‑дюймовий телевізор із панеллю OLED і роздільною здатністю 3840×2160 (4K Ultra HD). Він відзначається високою частотою оновлення до 144 Гц. Телевізор підтримує технології Dolby Vision, HDR10+ та HLG, що забезпечує широкий динамічний діапазон і реалістичні кольори. За обробку зображення відповідає процесор P5 AI Perfect Picture Engine, який підвищує різкість, контрастність та оптимізує рух.

Для створення атмосфери використано функцію Ambilight — підсвітка що встановлена ззаду телевізора, яка реагує на зображення на екрані та візуально розширює межі. Смарт‑платформа — Google TV, забезпечує доступ до множини додатків, підтримку голосових помічників і інтеграцію зі смарт‑домом. Є чотири порти HDMI 2.1, що дозволяють підключати сучасні ігрові консолі або ПК з підтримкою 4K@120 Гц, а також підтримку VRR/FreeSync для плавнішого зображення. Звук представлений системою з сумарною потужністю 70 Вт та сумісністю з Dolby Atmos, що надає більш глибоке занурення під час перегляду фільмів або ігор. Зокрема і цей телевізор можна знайти на Розетка.

+ OLED панель із високою частотою оновлення до 144 Гц

+ Підтримка HDR форматів (Dolby Vision, HDR10+)

+ Ambilight‑ефект, система обробки зображення (P5 AI) і HDMI 2.1 для консолей.

- Максимальна яскравість може бути нижчою в порівнянні з топовими Mini‑LED/Neo‑QLED моделями.

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026

В основі свіжої моделі Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 – Mini LED-панель з роздільною здатністю 4K та частотою оновлення 144 Гц, яку за високої динаміки сцени можна збільшити до 288 Гц. Екран підтримує HDR10+ та Dolby Vision, охоплює 93% колірного простору DCI-P3 та досягає пікової яскравості до 5700 ниток.

Підсвічування розділене на 880 зон локального затемнення, що дозволяє точніше керувати контрастом. Для захисту зору застосовується технологія Xiaomi Qingshan Eye Protection, яка автоматично регулює яскравість та колірну температуру в залежності від умов освітлення. Також передбачено режим Filmmaker Mode та система Visual Engine Pro, спрямована на зменшення відблисків.

Акустика розроблена спільно з Harman. У конфігурацію входить набір 2.1.2, що включає пару широкосмугових і твітерних динаміків по 25 Вт, низькочастотний модуль на 15 Вт і два додаткових високочастотних випромінювача потужністю по 8 Вт.

ТВ оснащений чотириядерним процесором, 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ внутрішнього сховища. Як програмна платформа використовується Google TV. Підтримуються Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2, є три порти HDMI 2.1, Ethernet та 3,5-мм аудіовихід.

+ 144 Гц із можливістю збільшення до 288 Гц.

+ Розширена акустика: конфігурація 2.1.2 із підтримкою Harman

- Обмежена оперативна пам’ять: 4 ГБ для сучасних додатків та ігор на Google TV.

- довговічність матриці під питанням

Порівняльна таблиця смарт телевізорів

Характеристика Samsung Neo QLED QN70F (2025) LG QNED AI QNED70 Sony K-55XR50 Philips 55OLED820/12 Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 Тип панелі / Технології Neo QLED, Mini-LED, Quantum Dot QNED, LED Direct Mini-LED, XR Processor OLED, P5 AI Engine Mini LED, Visual Engine Pro Роздільна здатність 4K (3840×2160) 4K UHD 4K (3840×2160) 4K Ultra HD 4K Частота оновлення до 144 Гц 60 Гц до 120 Гц до 144 Гц 144 Гц (до 288 Гц) HDR / Кольори HDR10+, AI Upscaling HDR10/HLG, 100% DCI-P3 HDR10, HLG, Dolby Vision Dolby Vision, HDR10+, HLG HDR10+, Dolby Vision, 93% DCI-P3 Смарт-платформа One UI Tizen webOS Smart TV Google TV Google TV Google TV Аудіо 2×20 Вт, Adaptive Sound Pro 2.0, 20 Вт, AI Sound Pro Acoustic Multi-Audio, 40 Вт, Dolby Atmos 70 Вт, Dolby Atmos, Ambilight 2.1.2, Harman Порти / Геймерські функції 4×HDMI 2.1, VRR, ALLM 4×HDMI (2×2.1), AirPlay, Chromecast 4×HDMI 2.1, VRR, ALLM 4×HDMI 2.1, VRR/FreeSync 3×HDMI 2.1, Ethernet

Рекомендації вибору смарт-телевізорів

Представимо ідеальні моделі смарт-телевізорів з нашого огляду для різних сценаріїв використання.

Кінозал (темна кімната)

Philips 55OLED820/12 – тому що OLED-технологія забезпечує ідеальний чорний колір та глибокий контраст, що критично важливо для реалістичного зображення у темряві. Функція Ambilight посилює ефект занурення.

Ігри на консолях PS5/Xbox Series X

Samsung Neo QLED QN70F – тому що ця модель має підтримку всіх ключових ігрових функцій: HDMI 2.1, 120/144 Гц, VRR, ALLM. І ще – яскравий Mini LED екран відмінно підійде для HDR-ігор.

Просто телевізор (вдень чи в освітленій кімнаті)

LG QNED AI QNED70 – тому що QNED-панель з технологією Quantum Dot цього телевізору забезпечує високу пікову яскравість і насиченість кольорів, добре перебиваючи денне світло і справляючись з відблисками набагато краще, ніж OLED.

Разом с PlayStation 5 (Кіно + Ігри)

Сони К-55XR50 – тому що Sony повністю інтегрується з PS5 (функції Auto HDR Tone Mapping), що гарантує ідеальне налаштування зображення з консолі прямо із ‘коробки’. А ще телевізор має потужний процесор XR для обробки цифрового контенту.

Бюджетний преміум (для всього)

Xiaomi S Pro Mini LED – тому що Xiaomi пропонує технологію Mini LED (висока яскравість, хороший контраст), та всі інші флагманські фішки, але за доступнішою ціною. Якщо ціна є ключовим фактором – то кращого вибору не буде.

Андрій Кучеренко

Редактор новин Редактор новин

Не пропустіть цікаве! Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі! Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram