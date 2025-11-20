Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году

Смарт-телевизоры переживают бум технологий в 2025 году: от идеального черного цвета OLED до невероятной яркости Mini LED. Чтобы не запутаться в терминах и выбрать телевизор, подходящий именно под ваши задачи и бюджет, нужно четкое понимание что к чему. В этом обзоре мы разберем ключевые критерии выбора, сравним актуальные модели Samsung, LG, Sony, Philips и Xiaomi и представим наши рекомендации. Прочитав этот материал, вы будете точно знать, какой телевизор вам нужен, а большой выбор и гарантия от производителя может быть обеспечена в разделе смартфонов, ТВ и электроники на Rozetka.

Ключевые критерии выбора

Шаг 1: Выбираем диагональ телевизора

Поставить просто большой телевизор конечно можно, но удовольствия от его просмотра будет мало, если поставить устройство слишком близко или далеко для зрителя. Надо выбрать модель, которая соответствует размеру вашей комнаты, чтобы не иметь дискомфорта при просмотре TV.

Измерьте место для телевизора и расстояние до места просмотра. Далее, решит, какое разрешение должно быть у устройства Full HD (1920x1080px) или Ultra HD 4K(3840x2160px). Все флагманские телевизоры сейчас поддерживают именно UHD 4K.

По формуле, основанной на рекомендациях THX и <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0 B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5 rel="nofollow"SMPTE, рассчитайте, какая диагональ должна быть у Вашего смарт-телевизора:

Минимальная комфортная диагональ:

Для UHD 4K: Диагональ (дюймы) = Расстояние (метры) /(1.5*0,0254)

Для Full HD: Диагональ (дюймы) = Расстояние (метры) /(2.5*0,0254)

Максимальная комфортная диагональ:

Для UHD 4K: Диагональ (дюймы) = Расстояние (метры) /(1.0*0,0254)

Для Full HD: Диагональ (дюймы) = Расстояние (метры) /(1.5*0,0254)

где 0.0254 — это число метров в дюймах.

То есть, например, для расстояния 1,5 метров комфортна м минимальная диагональ для современного 4K смарт-телевизора будет 1.5/(1.5 * 9) 40”, а максимальная комфортная диагональ 1.5/(1.0*0.0254) = 59.05” ~ 60”.

Если Вам трудно работать с калькулятором, то вот Вам таблица соответствий диагонали/расстояний в зависимости от разрешения экрана:

Таблица расстояния до ТВ

Диагональ ТВ (дюймы/см) Расстояние для 4К ТВ (метры) Расстояние для Full HD ТВ (метры) 43″ (109 см) 1,0 – 1,6 м 1,4 – 2,1 м 50″ (127 см) 1,2 – 1,9 м 1,6 – 2,6 м 55″ (140 см) 1,2 – 2,1 м 1,7 – 2,8 м 65″ (165 см) 1,5 – 2,4 м 2,0 – 3,2 м 75″ (190 см) 1,8 – 2,8 м 2,3 – 3,7 м

Важно: Для больших диагоналей (55″ и более) 4K становится почти обязательной: на больших экранах вы сразу заметите, если матрица имеет только 1080p.

Шаг 2: Выбираем матрицу

Основными типами матриц в современных телевизорах являются LED/LCD, QLED, OLED и Mini‑LED:

LED/LCD — наиболее доступный вариант. Однако может быть менее совершенным в показе черного цвета и контрастности.

QLED — улучшенная версия LED: квантовые точки дают лучшую цветность и яркость. Это хороший выбор, если смотреть контент в хорошо освещенной комнате.

OLED — обеспечивает практически идеальный черный, великолепную контрастность, быстрое время отклика: преимущество для кино и игр. Однако стоит дороже и может иметь ограничение в яркости.

Mini‑LED / NeoQLED — своего рода «промежуточный» вариант: LED с большим количеством зон подсветки, улучшенной яркостью и контрастом.

При выборе обращайте внимание на: контрастность, максимальную яркость, время отклика, углы обзора, защиту от выгорания (особенно для OLED, если телевизор будет использоваться длительное время на одном статическом изображении).

Если телевизор устанавливается в яркую комнату с большим количеством дневного света – выбор в пользу QLED или Mini‑LED будет оправдан. Если же основная цель – просмотр фильмов в темноте или игры – OLED будет лучшим вариантом.

Шаг 3: Выбор операционной системы

Как это не удивительно, но и в телевизорах вопрос операционной системы является важным. Самые распространенные системы: tvOS в Apple, AndroidTV от Google, Tizen от Samsung, webOS от LG, RokuTV и другие собственные решения производителей.

Кроме того, что у каждой операционной системы есть свои особенности интерфейса, рекомендуем обратить внимание на следующие параметры:

Скорость и плавность – телевизор должен реагировать мгновенно, меню не должно «тормозить».

Перспектива обновлений. Хороший телевизор должен обеспечивать обновление OS в течение нескольких лет – это влияет на безопасность и доступ к новым функциям.

Наличие нужных приложений (Netflix, YouTube, языковые сервисы, игры) и возможность установки новых.

Поддержка голосового управления и интеграция с другими устройствами (смартфон, умные колонки, система «умный дом»).

Модели телевизоров

Samsung Neo QLED QN70F (2025)

Телевизор Samsung Neo QLED QN70F выпускается в диагоналях 55″,65″,75″ и 85″, все с разрешением 4K(3840×2160) и поддержкой Mini‑LED подсветки. Обработку изображения выполняет процессор NQ4 AI Gen2 (в 2025 поколении), который обеспечивает 4K AI Upscaling и поддержку нейросетей для улучшения качества видео. Панель поддерживает технологию Motion Xcelerator до 144Гц, что особенно полезно для игровых консолей и ПК. Визуальные эффекты дополнены Quantum Dot технологией и Quantum Matrix Slim подсветкой. Поддержка HDR10+ в дополнение к AI оптимизации дает улучшенное качество изображения даже на обычном SDR-контенте.

ТВ поддерживает геймерские функции: ALLM, VRR (FreeSync Premium Pro) и HDMI2.1 порты до 4×, что делает его хорошим выбором для геймеров. Операционная система One UI Tizen поддерживает SmartThings, голосовых помощников и сервиса SamsungTVPlus. Для аудио предусмотрены Adaptive Sound Pro, Object Tracking Sound Lite и синхронизация с совместимыми саундбарами. Аудиосистема имеет 2 канала по 20Вт (в некоторых моделях) — для кинофана может потребоваться отдельный саундбар.

+ 4KNeoQLED с подсветкой Mini‑LED и AI Upscaling

+ Геймерские функции (до ~144Гц, VRR/FreeSync Premium Pro, HDMI2.1)

- Аудиосистема базового уровня — для полноценного кинотеатра требуется дополнительный звук.

- Отсутствие поддержки DolbyVision HDR

LG QNED AI QNED70

Экран имеет разрешение 3840×2160 пикселей (UHD4K) и реализует технологию QNED, сочетающую квантовую точку и NanoCell‑элементы для более ярких и насыщенных цветов. Телевизор оснащен процессором α7AIProcessor4KGen8, масштабированием до 4K и оптимизацией звука в зависимости от контента. Есть поддержка полного цветового охвата (100% DCI‑P3 по сертификации). Частота обновления панели составляет 60Гц – для базового типа использования это приемлемо, но не отвечает требованиям геймеров с частыми 120Гц или выше.

Матрица работает с обычной LED-подсветкой (direct) и поддерживает ряд технологий: 4KSuperUpscaling, FilmmakerMode, DynamicToneMapping, а также HDR (HDR10/HLG) для улучшенной работы с динамическими сценами. Телевизор имеет поддержку SmartTV на платформе webOS с доступом к популярным стриминговым сервисам, а также функции AirPlay, Chromecast и Miracast для беспроводного транслирования. Аудиосистема представлена ​​2.0-канальной конфигурацией мощностью 20Вт, дополненная технологиями AISoundPro, ClearVoicePro и AISpaceRecognitionSound. В разъемах предусмотрено 4HDMI (из них 2 поддерживают HDMI2.1), 2USBпортов, LAN (RJ‑45), CI‑слот, оптический аудио-выход (S/PDIF). Также присутствуют телевизионные тюнеры DVB-T2, DVB-C, DVB-S2.

+ Технология QNED со 100% DCI‑P3

+ Мощный процессор α7AIProcessor4KGen8

+ Полный набор портов, поддержка HDMI2.1, SmartTV на webOS

- Частота обновления только 60Гц

- Аудиосистема 2.0 с мощностью 20Вт — могут понадобиться внешние колонки или саундбар.

Sony K-55XR50

Телевизор SonyBRAVIA5 с моделью K‑55XR50 предлагает 55-дюймовый 4K(3840×2160) экран с подсветкой Mini‑LED и частотой обновления до 120Гц. Поддерживаются форматы HDR HDR10, HLG и Dolby Vision. За обработку изображения отвечает процессор XRProcessor с технологиями XRContrastBooster и XRBacklightMasterDrive для более глубоких черных и ярких моментов.

Смарт-платформа — GoogleTV с поддержкой Wi‑Fi6, Bluetooth5.3, AppleAirPlay2, Chromecast, а также имеются четыре HDMI 2.1‑порта с VRR и ALLM. четырьмя динамиками (2вуфера + 2твиттера) суммарной мощностью 40Вт, поддержкой Dolby Atmos. Хотя высокой яркости (SDR) достаточно для большинства условий, согласно тестам, модель имеет ограничения в яркости и контрастности в режиме HDR, из-за чего эффект от HDR‑контента может быть меньше, чем в ожидании.

+ 4K-экран с технологией MiniLED и частотой до 120Гц

+ Поддержка DolbyVision, VRR, ALLM, GoogleTV.

- Несмотря на 120Гц, пик частоты обновления игрового режима может быть менее гибким

Philips 55OLED820/12

Philips 55OLED820/12 — это 55-дюймовый телевизор с панелью OLED и разрешением 3840×2160 (4KUltraHD). Он отличается высокой частотой обновления до 144Гц. Телевизор поддерживает технологии DolbyVision, HDR10+ и HLG, что обеспечивает широкий динамический диапазон и реалистичные цвета. За обработку изображения отвечает процессор P5AIPerfectPictureEngine, который повышает резкость, контрастность и оптимизирует движение.

Для создания атмосферы использована функция Ambilight — подсветка, установленная сзади телевизора, реагирующая на изображение на экране и визуально расширяющая границы. Смарт-платформа – GoogleTV, обеспечивает доступ к множеству приложений, поддержку голосовых помощников и интеграцию со смарт-домом. Есть четыре порта HDMI2.1, позволяющие подключать современные игровые консоли или ПК с поддержкой 4K@120Гц, а также поддержку VRR/FreeSync для более плавного изображения. Звук представлен системой с суммарной мощностью 70Вт и совместимостью с DolbyAtmos, что дает более глубокое погружение во время просмотра фильмов или игр. В частности, и этот телевизор можно найти на Розетка.

+ OLED панель с высокой частотой обновления до 144Гц

+ Поддержка HDRформатов (DolbyVision, HDR10+)

+ Ambilight-эффект, система обработки изображения (P5 AI) и HDMI2.1 для консолей.

- Максимальная яркость может быть ниже по сравнению с топовыми Mini‑LED/Neo‑QLED моделями.

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026

В основе свежей модели Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 – Mini LED-панель с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц, которую при высокой динамике сцены можно увеличить до 288 Гц. Экран поддерживает HDR10+ и Dolby Vision, включает 93% цветового пространства DCI-P3 и достигает пиковой яркости до 5700 нитей.

Подсветка разделена на 880 зон локального затемнения, что позволяет более точно управлять контрастом. Для защиты зрения используется технология Xiaomi Qingshan Eye Protection, которая автоматически регулирует яркость и цветовую температуру в зависимости от условий освещения. Также предусмотрен режим Filmmaker Mode и система Visual Engine Pro, направленная на уменьшение бликов.

Акустика разработана совместно с Harman. В конфигурацию входит набор 2.1.2, включающий пару широкополосных и твиттерных динамиков по 25 Вт, низкочастотный модуль на 15 Вт и два дополнительных высокочастотных излучателя мощностью по 8 Вт.

Телевизор оснащен четырехъядерным процессором, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутреннего хранилища. В качестве программной платформы используется Google TV. Поддерживаются Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, есть три порта HDMI 2.1, Ethernet и 3,5-мм аудиовыход.

+ 144Гц с возможностью увеличения до 288Гц.

+ Расширенная акустика: конфигурация 2.1.2 с поддержкой Harman

- Ограниченная оперативная память: 4ГБ для современных приложений и игр на Google TV.

- долговечность матрицы под вопросом

Сравнительная таблица смарт телевизоров

Характеристика Samsung Neo QLED QN70F (2025) LG QNED AI QNED70 Sony K-55XR50 Philips 55OLED820/12 Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 Тип панели/технологии Neo QLED, Mini-LED, Quantum Dot QNED, LED Direct Mini-LED, XR Processor OLED, P5 AI Engine Mini LED, Visual Engine Pro Разрешение 4K (3840×2160) 4K UHD 4K (3840×2160) 4K Ultra HD 4K Частота обновления до 144Гц 60Гц до 120Гц до 144Гц 144Гц (до 288Гц) HDR / Цвета HDR10+, AI Upscaling HDR10/HLG, 100% DCI-P3 HDR10, HLG, Dolby Vision Dolby Vision, HDR10+, HLG HDR10+, Dolby Vision, 93% DCI-P3 Смарт-платформа One UI Tizen webOS Smart TV Google TV Google TV Google TV Аудио 2×20Вт, Adaptive Sound Pro 2.0, 20Вт, AI Sound Pro Acoustic Multi-Audio, 40Вт, Dolby Atmos 70Вт, Dolby Atmos, Ambilight 2.1.2, Harman Порты / Геймерские функции 4×HDMI2.1, VRR, ALLM 4×HDMI (2×2.1), AirPlay, Chromecast 4×HDMI2.1, VRR, ALLM 4×HDMI2.1, VRR/FreeSync 3×HDMI2.1, Ethernet

Рекомендации выбора смарт-телевизоров

Представим идеальные модели смарт-телевизоров из нашего обзора для различных сценариев использования.

Кинозал (темная комната)

Philips 55OLED820/12 — потому что OLED-технология обеспечивает идеальный черный цвет и глубокий контраст, что критически важно для реалистичного изображения в темноте. Функция Ambilight усиливает эффект погружения.

Игры на консолях PS5/Xbox Series X

Samsung Neo QLED QN70F — потому что ця модель имеет поддержку всех ключевых игровых функций: HDMI 2.1, 120/144 Гц, VRR, ALLM. И еще – яркий Mini LED экран отлично подойдет для HDR-игр.

Просто телевизор (днем или в освещенной комнате)

LG QNED AI QNED70 — потому что QNED-панель с технологией Quantum Dotэтого телевизора

Вместе с PlayStation 5 (Кино + Игры)

Соны К-55XR50 — потому что Sony полностью интегрируется с PS5 (функции Auto HDR Tone Mapping), что гарантирует идеальную настройку изображения из консоли прямо из ‘коробки’. А телевизор имеет мощный процессор XR для обработки цифрового контента.

Бюджетный премиум (для всего)

Xiaomi S Pro Mini LED — потому что Xiaomi предлагает технологию Mini LED (высокая яркость, хороший контраст), и все остальные флагманские фишки, но по более доступной цене. Если цена является ключевым фактором – то лучшего выбора не будет.

Андрей Кучеренко

Редактор новостей Редактор новостей

