Нова лінійка смарт ТВ Xiaomi Redmi TV X 2026 має Mini LED та підтримку 144 Гц

Компанія Xiaomi представила лінійку телевізорів Redmi TV X 2026, оснащених Mini LED-панелями з роздільною здатністю 4K та частотою оновлення 144 Гц. У серію входять моделі з діагоналями 55, 65 і 75 дюймів, і виробник орієнтує їх на геймерів та користувачів, які очікують від телевізора максимально якісного зображення.

Екрани підтримують пікову яскравість до 1200 ниток, а також технології Dolby Vision та Dolby Vision Gaming. В ігровому режимі при зниженні роздільної здатності до 2K частота оновлення може збільшуватися до 288 Гц, що робить пристрої цікавими для динамічних ігор, де важлива висока плавність зображення. Підсвічування виконане з локальним затемненням на 512 зонах, завдяки чому забезпечується глибокий контраст та точна передача деталей у складних сценах.

За продуктивність відповідає чотириядерний процесор Arm Cortex-A73, який працює у поєднанні з чотирма гігабайтами оперативної та шістдесятьма чотирма гігабайтами вбудованої пам’яті. Телевізори функціонують на HyperOS 3, підтримують Wi-Fi 6 та оснащені двома портами HDMI 2.1, що дозволяє підключати ігрові консолі та зовнішні пристрої без обмежень за пропускною здатністю.

Замовлення на Redmi TV X 2026 вже стартували в Китаї та Японії. Вартість моделі з діагоналлю 55 дюймів становить близько 355 доларів, варіант 65 дюймів оцінюється приблизно в 440 доларів, а телевізор з діагоналлю 75 дюймів пропонується приблизно за 535 доларів. Міжнародний випуск серії очікується у 2026 році.