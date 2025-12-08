Нова лінійка смарт ТВ Xiaomi Redmi TV X 2026 має Mini LED та підтримку 144 Гц   

Нова лінійка смарт ТВ Xiaomi Redmi TV X 2026 має Mini LED та підтримку 144 Гц08.12.25
Компанія Xiaomi представила лінійку телевізорів Redmi TV X 2026, оснащених Mini LED-панелями з роздільною здатністю 4K та частотою оновлення 144 Гц. У серію входять моделі з діагоналями 55, 65 і 75 дюймів, і виробник орієнтує їх на геймерів та користувачів, які очікують від телевізора максимально якісного зображення.
Екрани підтримують пікову яскравість до 1200 ниток, а також технології Dolby Vision та Dolby Vision Gaming. В ігровому режимі при зниженні роздільної здатності до 2K частота оновлення може збільшуватися до 288 Гц, що робить пристрої цікавими для динамічних ігор, де важлива висока плавність зображення. Підсвічування виконане з локальним затемненням на 512 зонах, завдяки чому забезпечується глибокий контраст та точна передача деталей у складних сценах.
За продуктивність відповідає чотириядерний процесор Arm Cortex-A73, який працює у поєднанні з чотирма гігабайтами оперативної та шістдесятьма чотирма гігабайтами вбудованої пам’яті. Телевізори функціонують на HyperOS 3, підтримують Wi-Fi 6 та оснащені двома портами HDMI 2.1, що дозволяє підключати ігрові консолі та зовнішні пристрої без обмежень за пропускною здатністю.
Замовлення на Redmi TV X 2026 вже стартували в Китаї та Японії. Вартість моделі з діагоналлю 55 дюймів становить близько 355 доларів, варіант 65 дюймів оцінюється приблизно в 440 доларів, а телевізор з діагоналлю 75 дюймів пропонується приблизно за 535 доларів. Міжнародний випуск серії очікується у 2026 році.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Колонка давно перестала бути просто аксесуаром для смартфона. Вона стала інструментом для створення атмосфери — від камерної зустрічі до масштабної вечірки
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Нова лінійка смарт ТВ Xiaomi Redmi TV X 2026 має Mini LED та підтримку 144 Гц Redmi Xiaomi телевізор
Xiaomi представила лінійку телевізорів Redmi TV X 2026, оснащених Mini LED-панелями з роздільною здатністю 4K та частотою оновлення 144 Гц.
ЄС оштрафував соціальну мережу X на €120 мільйонів соціальні мережі суд
Це перший випадок, коли соцмережа, яка раніше відома як Twitter, отримує штраф у рамках Закону про цифрові послуги (DSA).
ЄС оштрафував соціальну мережу X на €120 мільйонів
Майкл де Санта повертається до GTA. Свіже оновлення GTA Online повертає головного героя
Shoei GT-Air 3 Smart – перший мотошолом з доповненою реальністю
Гру DOOM запустили в проектувальнику друкованих плат
Nubia випустила розкладачку Flip3 і доладний Fold – недорогі і з великими акумуляторами
Опитування Top Lead та Мін Цифри: Як український бізнес використовує штучний інтелект
Red Dead Redemption вже доступна на Android та iOS
Xiaomi випустила зарядку GaN третього покоління потужністю 67 Вт
Nvidia GeForce RTX 4060 знову в лідерах Steam
Google тестує генерування заголовків новин штучним інтелектом
Огидні светри Microsoft цього року присвячені Clippy, Xbox та Zune