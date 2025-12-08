  

Новая линейка смарт ТВ Xiaomi Redmi TV X 2026 имеет Mini LED и поддержку 144 Гц

08.12.25

Redmi TV X 2026

 

Компания Xiaomi представила линейку телевизоров Redmi TV X 2026, оснащённых Mini LED-панелями с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц. В серию входят модели с диагоналями 55, 65 и 75 дюймов, и производитель ориентирует их на геймеров и пользователей, которые ожидают от телевизора максимально качественного изображения.

 

Экраны поддерживают пиковую яркость до 1200 нит, а также технологии Dolby Vision и Dolby Vision Gaming. В игровом режиме при понижении разрешения до 2K частота обновления может увеличиваться до 288 Гц, что делает устройства интересными для динамических игр, где важна высокая плавность изображения. Подсветка выполнена с локальным затемнением на 512 зонах, благодаря чему обеспечивается глубокий контраст и точная передача деталей в сложных сценах.

 

За производительность отвечает четырехъядерный процессор Arm Cortex-A73, который работает в сочетании с четырьмя гигабайтами оперативной и шестьюдесятью четырьмя гигабайтами встроенной памяти. Телевизоры функционируют на HyperOS 3, поддерживают Wi-Fi 6 и оснащены двумя портами HDMI 2.1, что позволяет подключать игровые консоли и внешние устройства без ограничений по пропускной способности.

 

Предзаказы на Redmi TV X 2026 уже стартовали в Китае и Японии. Стоимость модели с диагональю 55 дюймов составляет около 355 долларов, вариант в 65 дюймов оценивается примерно в 440 долларов, а телевизор с диагональю 75 дюймов предлагается приблизительно за 535 долларов. Международный выпуск серии ожидается в 2026 году.


