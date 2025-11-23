Зарядні станції для будь-яких потреб

У сучасному світі портативні зарядні станції стають незамінними помічниками. Їх створили колись для відпочинку на природі, влаштування виїзних вечірок та заходів. Однак із часом їх роль виявилася куди більш значущою. Вони бувають різної ємності — від компактних до високопотужних — і саме це розмаїття охоплює наш рейтинг моделей. У статті ви знайдете огляди від брендів Bluetti, EcoFlow, Anker, Fossibot та Oukitel, а також порівняльні таблиці за ключовими параметрами.

Ми розділили прилади за категоріями за ємністю — від моделей на 1000–1500 Вт·год до систем більше ніж 5000 Вт·год — щоб було легше підібрати станцію під конкретні задачі. У кожному розділі враховано вихідну потужність, тип батареї, можливість роботи як UPS, портативність і додаткові функції, щоб показати сильні та слабкі сторони різних моделей.

Які використовуються типи акумуляторів у зарядних станціях?

У портативних зарядних станцій (power stations) сьогодні використовують кілька основних типів акумуляторів — кожен із власними плюсами та недоліками:

Li-ion (літій-іонні)

Найпоширеніші у моделях середнього класу.

Висока енергоємність за малої ваги, тому станції виходять компактнішими.

Недоліки: поступово втрачають ємність, чутливі до високих температур, мають менший ресурс порівняно з LiFePO₄.

NMC / NCA (нікель-марганець-кобальт / нікель-кобальт-алюміній)

Різновид літій-іонних, який часто використовують у більш потужних і мобільних станціях.

Дуже високий показник енергоємності — “більше ват-годин при тому ж розмірі”.

Недоліки: менший ресурс циклів та нижча термостабільність порівняно з LiFePO₄.

LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатні)

Найдовговічніші: 3000–6000+ циклів без значної деградації.

Більш термічно стабільні та безпечні — не перегріваються і важко піддаються займанням.

Недолік: нижча енергетична щільність → станції важчі та більші при тій же ємності.

Для дрібного – смартфонів, ноутбуків, роутерів

BLUETTI Elite 100 V2 (P-EL100V2-EU-GY-BL-010)

Зарядна станція BLUETTI Elite 100 V2 — портативна зарядна станція з акумулятором LiFePO4 ємністю 1024 Вт·год, розрахована на побутове та виїзне використання без надмірних акцентів на автономність. Номінальна вихідна потужність інвертора становить 1800 Вт, що дозволяє мати безперервне навантаження для більшості побутових приладів, сумісних з чистою синусоїдою 230 В. У режимах підвищеного навантаження станція підтримує збільшення потужності до 2700 Вт і короткочасний пік до 3600 Вт, що підходить для стартових струмів деяких пристроїв. На корпусі передбачено дві розетки AC 230 В, два порти USB Type-C та два USB Type-A для живлення та заряджання різних категорій техніки.

Переваги та недоліки BLUETTI Elite 100 V2

+ Номінальна 1800 Вт з чистою синусоїдою і піки до 3600 Вт під стартові навантаження

+ Дві AC 230 В та порти USB-C/USB-A

- Обмеження безперервної потужності 1800 Вт не підходить для тривалої роботи енергоємних систем

EcoFlow DELTA 3 CN (EFDELTA3-CN)

Портативна електростанція EcoFlow DELTA 3 з літій-залізо-фосфатною батареєю ємністю 1800 Вт·год. За номінальною потужністю вона видає 2200 Вт. Передбачено кілька виходів: змінний струм (розетки), порти USB-C та USB-A, а також автомобільний роз’єм. У портів є підтримка QC3.0. Завдяки технології X-Stream зарядити станцію від побутової мережі можна досить швидко – приблизно за 1 год. Крім того, вона підтримує зарядку від сонячних панелей, що розширює можливості автономного живлення. EcoFlow DELTA 3 також може працювати як ДБЖ, підключаючись до мережі і вмикаючись у разі відключення струму. Пристрій досить важкий — близько 12,5 кг, що обмежує мобільність, але це цілком очікувано для таких потужних джерел. Є дисплей для індикації стану роботи.

Переваги та недоліки EcoFlow DELTA 3

+ Швидка зарядка завдяки X-Stream

+ Можливість зарядки від сонячних панелей

+ 6 розеток, USB-C і USB-A

Порівняльна таблиця зарядних станцій на 1000-1500 Вт·год

Характеристика BLUETTI Elite 100 V2 EcoFlow DELTA 3 CN Ємність (Вт·год) 1024 1800 Номінальна потужність (Вт) 1800 2200 Пікова потужність (Вт) 3600 (короткочасно) не вказано Тип батареї LiFePO₄ LiFePO₄ Ресурс циклів не вказано не вказано Вихідні порти 2×AC, 2×USB-C, 2×USB-A AC, USB-C, USB-A, автомобільний вихід UPS не вказано так Зарядка від сонця не вказано так Швидка зарядка не вказано X-Stream (~1 год) Вага (кг) не вказано 12,5

Зарядні станції для комп’ютерів та малої побутової техніки

BLUETTI Elite 200 V2

Зарядна станція BLUETTI Elite 200 V2 має батарею LiFePO₄ із заявленою ємністю близько 2073,6 Вт·год. Номінальна вихідна потужність — 2600 Вт, а пікова може досягати до 3900 Вт. Інвертор видає чисту синусоїду. У корпусі передбачено два роз’єми змінного струму (220–230 В), два порти USB-A, два USB-C та автомобільний вихід 12 В. Зарядка можлива з трьох джерел: від мережі, від сонячних панелей (до 1000 Вт) і від автомобіля.

Максимальна вхідна потужність сягає 2400 Вт при комбінованому підключенні AC + DC. Маса станції — приблизно 24,2 кг, габарити — 350×250×324 мм. Для керування доступні Bluetooth і Wi-Fi, що дозволяє слідкувати за статусом заряду дистанційно. Пристрій підтримує функцію UPS, автоматично переходячи в аварійний режим живлення при відключенні зовнішньої мережі. Зарядна технологія “TurboBoost” дає змогу досягти приблизно 80% заряду за півтори години. Живучість батареї оцінюється у понад 6000 циклів до 80% початкової ємності.

Переваги та недоліки BLUETTI Elite 200 V2

+ Довговічна батарея LiFePO₄ із ресурсом понад 6000 циклів.

+ Гнучкі способи заряджання: мережа, сонячні панелі, автомобіль.

- Висока вага — майже 24,2 кг може ускладнювати транспортування.

EcoFlow E2000 (EFE2000-EU-CBOX)

Зарядна станція EcoFlow E2000 має батареї із заявленою ємністю близько 2048 Вт·год. Її номінальна вихідна потужність становить приблизно 2300 Вт, але за підтримки технології X-Boost пристрій може короткочасно видавати до 4800 Вт. У корпусі передбачені чотири розетки постійного струму (AC 230 В), два порти USB-C, два USB-A, два DC-виходи та автомобільний вихід.

Станція важить близько 23 кг і має габарити приблизно 497 × 305 × 242 мм, що робить її досить важкою, але все ще переносною враховуючи наявність ручок. Вона може заряджатися через розетку змінного струму, а також підтримує можливість підключення додаткових модулів акумулятора, що дозволяє нарощувати загальну ємність. За даними виробника, батарея витримує до 4000 циклів.

Інтерфейс доповнений LCD-екраном, який інформує про рівень заряду, споживану потужність і статус підключення. Бездротові можливості (Wi-Fi та Bluetooth) дають змогу керувати станцією через мобільний додаток.

Переваги та недоліки EcoFlow E2000

+ Велика ємність в 2048 Вт·год

- Пікова потужність обмежена в часі — 4800 Вт тримається короткочасно

DJI Power 2000 (DYM2000H)

Зарядна станція DJI Power 2000 у варіанті DYM2000H має літій-залізо-фосфатну (LiFePO₄) батарею ємністю 2048 Вт·год. У корпусі пристрою розміщено чотири розетки змінного струму, чотири порти USB-C, чотири USB-A та два SDC-виходи, що дає можливість одночасно живити різноманітні пристрої. Пристрій розрахований на напругу 220–240 В на виході AC. Маса станції — близько 22 кг, а її габарити — 448 × 225 × 324 мм.

За заявою виробника, батарея зберігає понад 80 % ємності протягом до 4000 повних циклів. Пристрій має активне охолодження — вентилятори запускаються під навантаженням, щоб уникнути перегріву. Крім того, він підтримує зарядку через зовнішні джерела, як-от сонячні панелі, що розширює сценарії використання. З іншого боку, значна вага обмежує мобільність, особливо якщо станцію потрібно часто переміщувати. Також навіть за пікового навантаження деякі порти USB-C або SDC можуть не підтримувати максимальну вихідну потужність весь час, що впливає на ефективність при заряджанні потужних пристроїв.

Переваги та недоліки DJI Power 2000

+ Велика ємність (2048 Вт·год) для тривалого резервного живлення.

+ Широкий вибір портів — змінний струм, USB-C, USB-A, SDC.

- Значна вага (22 кг) — ускладнює часті переміщення.

Порівняльна таблиця зарядних станцій на 2000-2500 Вт·год

Характеристика BLUETTI Elite 200 V2 EcoFlow E2000 DJI Power 2000 Ємність (Вт·год) 2073,6 2048 2048 Номінальна потужність (Вт) 2600 2300 не вказано Пікова потужність (Вт) 3900 4800 (X-Boost, короткочасно) не вказано Тип батареї LiFePO₄ Li-ion / LiFePO₄ LiFePO₄ Ресурс циклів 6000+ 4000 4000+ Вихідні порти 2×AC, 2×USB-A, 2×USB-C, 12 В 4×AC, 2×USB-A, 2×USB-C, 2×DC, 12 В 4×AC, 4×USB-A, 4×USB-C, 2×SDC UPS так не вказано не вказано Температурний діапазон не вказано не вказано не вказано Захист / Безпека не вказано не вказано активне охолодження вентилятором Вага (кг) 24,2 23 22

Зарядні станції для побутових приладів

EcoFlow DELTA Pro 3 EU-Version (EFDELTAPRO3-EU-CBox)

EcoFlow DELTA Pro 3 здатна забезпечити автономне живлення для великої кількості приладів. Її ємність складає 4096 Вт·год, що дає значний запас енергії навіть для резервного живлення будинку. За номінальною потужністю вона видає 4000 Вт, а завдяки технології X-Boost може сягати пікових 8000 Вт. У пристрої є 7 розеток 230 В, що дає гнучкість у підключенні кількох пристроїв одночасно. Крім того, є два USB-C та два USB-A порти для заряджання гаджетів. Станція має клас захисту IP65, тобто витримує вплив пилу та бризок. Система безпеки реалізована через BMS “X-Guard”, яка контролює багато параметрів акумулятора. Вага пристрою — приблизно 51,5 кг. Заряджати цей блок можна за відносно короткий час — від мережі.

Переваги та недоліки EcoFlow DELTA Pro 3

+ Велика ємність (4096 Вт·год) для тривалого автономного живлення

+ Добра захищеність (IP65) і системa безпеки BMS

Anker Solix F3800 (A1790311)

Anker Solix F3800 —портативна зарядна станція ємністю 3840 Вт·год. Витримує понад 3000 циклів зарядки й розрядки. Вихідна номінальна потужність — 6000 Вт, а пікова із застосуванням X-Boost — до 9000 Вт. Пристрій має шість розеток змінного струму 230 В, а також три порти USB-C, два USB-A та автомобільний вихід 12 В. Для заряджання можна використовувати мережу (до 2990 Вт), сонячні панелі (до 2400 Вт), або автозарядку (до 120 Вт). Станція підтримує розширення — можна підключити додаткові батареї, щоб збільшити загальний запас. На корпусі є дисплей, а також можливість управління через Bluetooth або Wi-Fi. Фізично це дуже важкий блок — вага становить 60 кг, а габарити великі (приблизно 702 × 388 × 395 мм).

Переваги та недоліки

+ Висока потужність і піковий вихід (до 9000 Вт) — підходить для енергоємних приладів.

+ Значна ємність 3840 Вт·год + підтримка додаткових батарей — великий запас енергії.

- Вага — 60 кг робить станцію маломобільною та важкою для перевезення.

Порівняльна таблиця зарядних станцій на 3000-5000 Вт·год

Характеристика EcoFlow DELTA Pro 3 Anker Solix F3800 Ємність (Вт·год) 4096 3840 Номінальна потужність (Вт) 4000 6000 Пікова потужність (Вт) 8000 (X-Boost) 9000 (X-Boost) Тип батареї Li-ion / LiFePO₄ Li-ion / LiFePO₄ Ресурс циклів не вказано 3000+ Вихідні порти 7×AC 230 В, 2×USB-C, 2×USB-A 6×AC 230 В, 3×USB-C, 2×USB-A, 12 В UPS не вказано не вказано Температурний діапазон не вказано не вказано Захист / Безпека IP65, BMS “X-Guard” не вказано Вага (кг) 51,5 60

Зарядні станції для холодильників, опалення, повноцінного життя

Fossibot F7200

Fossibot F7200 розрахована на серйозні навантаження. Її акумулятор має ємність приблизно 5222 Вт·год. Тип батареї — LiFePO₄, і виробник заявляє ресурс понад 6500 циклів. Номінальна вихідна потужність становить 7200 Вт, при цьому пікова може сягати 9000 Вт. Заряджання можна вести через мережу змінного струму, а потужність зарядки AC — до 3000 Вт, що дозволяє повністю зарядити станцію за кілька годин. Також є вхід від сонячних панелей: високовольтний (120-450 В, до 2500 Вт) і низьковольтний (12-50 В, до 1200 Вт), що дає гнучкість у способах підзарядки.

Пристрій підтримує одночасний прийом енергії з мережі та сонячних панелей. Є функція ДБЖ (UPS) зі швидким перемиканням — менше 10 мс. Станція також підтримує підключення додаткових батарейних модулів, що дозволяє розширити загальну ємність до 15,66 кВт·год. На корпусі є дисплей, а управління може здійснюватися через мобільний застосунок (Bluetooth і Wi-Fi). Вихідні порти включають кілька розеток 230 В, USB-C (до 100 Вт), USB-A, а також 12-вольтові виходи. Струм у вимкненому стані дуже низький — менше 200 мкА. Робочий температурний діапазон заявлений від −10 °C до +40 °C, що обмежує використання в сильний мороз на вулиці.

Переваги та недоліки Fossibot F7200

+ Дуже висока потужність виходу — підходить для навантаження великої домашньої техніки або інструментів.

+ Велика ємність (5222 Вт·год) плюс можливість розширення

- Обмежений температурний діапазон — може бути непридатною при сильних морозах

Oukitel P5000 PRO

Oukitel P5000 PRO портативна зарядна станція з ємністю 5120 Вт·год, побудована на безпечній літій-залізо-фосфатній (LiFePO₄) батареї. У номінальному режимі вона видає 4000 Вт, а пік потужності може сягати 8000 Вт. У її складі — п’ять розеток змінного струму (230 В), два порти USB-C, чотири порти USB-A, а також виходи DC та автоприкурювача. Вона підтримує функцію ДБЖ (UPS) і переходить на живлення від батареї менш ніж за 10 мс при відключенні мережі.

Заряджання можна проводити через мережу (до 3200 Вт), через сонячні панелі (до 1000 Вт). При цьому комбінована зарядка з мережі та сонця дозволяє прискорити поповнення енергії. Зарядка до 80% через розетку займає близько 90 хвилин, а з комбінацією мережа + сонячна панель — приблизно 70 хвилин. Керування роботою станції можливе через мобільний застосунок із Bluetooth і Wi-Fi. Корпус оснащений колесами та телескопічною ручкою. Габарити — близько 550 × 299 × 487 мм, тому для розміщення потрібне просторе місце. Робочий температурний діапазон — також від −10 °C до +40 °C. Зокрема і цю модель можна купити на Розетка.

Переваги та недоліки Oukitel P5000 PRO

+ Висока потужність виходу (до 8000 Вт пікової) — може запускати потужні прилади.

+ Широкий набір портів (AC, USB-C, USB-A, DC, прикурювач) і функція ДБЖ з швидким перемиканням.

- Температурні обмеження (−10 °C до +40 °C)

EcoFlow DELTA Pro Ultra

EcoFlow DELTA Pro Ultra — це не просто станція, а модульна батарея, призначена для розширення існуючої системи живлення. Її ємність становить 6144 Вт·год. Тип акумулятора — LiFePO₄, що передбачає довгий термін служби. Ресурс циклів зарядки — близько 3500. Номінальна потужність станції — 6200 Вт, а пікова — до 7200 Вт. Форма вихідного сигналу — чиста синусоїда, тобто підходить навіть для чутливої техніки. Заряджання можливе кількома способами: від мережі, сонячних панелей тощо — за даними виробника, через стандартну розетку 3000 Вт батарея заряджається приблизно за 3 години. Технологія Multicharge дозволяє під’єднувати кілька джерел одночасно.

Станція підтримує масштабування — можна підключити до 15 модулів, збільшуючи загальний запас до десятків кіловат-годин. Вага акумулятора — близько 50,7 кг за офіційними даними, а інвертор важить приблизно 32 кг. Габарити — 660 × 455 × 204 мм для батарейної частини. Ступінь захисту — IP54, тобто є захист від пилу й бризок. Для віддаленого моніторингу передбачено керування через Wi-Fi та Bluetooth, що дозволяє стежити за станом заряду та навантаженням.

Переваги та недоліки EcoFlow DELTA Pro Ultra

+ Висока ємність (6144 Вт·год)

+ Велика пікова потужність (до 7200 Вт)

+ Модульність — можливість масштабування системи до десятків кіловат-годин.

- Обмежений температурний діапазон (−15 °C) може вплинути на використання в дуже холодному кліматі.

Порівняльна таблиця зарядних станцій на 5000 Вт·год і більше

Характеристика Fossibot F7200 Oukitel P5000 PRO EcoFlow DELTA Pro Ultra Ємність (Вт·год) 5222 5120 6144 Номінальна потужність (Вт) 7200 4000 6200 Пікова потужність (Вт) 9000 8000 7200 Тип батареї LiFePO₄ LiFePO₄ LiFePO₄ Ресурс циклів 6500+ не вказано 3500 Вихідні порти AC, USB-C, USB-A, DC, 12V AC, USB-C, USB-A, DC, прикурювач AC, USB, DC UPS так, <10 мс так, <10 мс так Температурний діапазон −10 °C до +40 °C −10 °C до +40 °C −15 °C до +45 °C

Михайло Чорновий

