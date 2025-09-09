Bluetti Pioneer Na – перша портативна зарядна станція з Na-Ion акумуляторами09.09.25
На виставці IFA 2025 року Bluetti показала портативну зарядну станцію на базі натрій-іонного акумулятора. Станція Bluetti Pioneer Na оснащена чотирма розетками змінного струму (в американській версії) та USB-портами, забезпечуючи до 1500 Вт потужності, що вистачає для більшості побутових пристроїв або тривалої роботи при низькому споживанні. Вона також підтримує сонячне заряджання потужністю до 500 Вт. Головною особливістю є акумулятор Na-Ion ємністю 900 Вт · год – за словами компанії, це перший у світі переносний акумулятор такого типу.
Хімічні властивості натрій-іонної батареї дозволяють використовувати станцію за низьких температур з деяким зниженням ефективності. Заряджання можливе при температурі до -15°C, а живлення пристроїв – до -25°C. Для порівняння, літій-залізо-фосфатні акумулятори (LFP) не можна заряджати нижче 0°C та використовувати нижче -20°C. Pioneer Na, як і LFP, не схильний до теплового розгону і витримує більше 4000 циклів розрядки – це більше 10 років при щоденній експлуатації з втратою лише 30% ємності. Натрій широко доступний у світі, що дозволяє уникнути використання рідкісноземельних металів, таких як кобальт або літій.
Однак у технології є мінуси. Виробництво натрій-іонних елементів поки не має надійного ланцюжка поставок, а акумулятори мають меншу щільність енергії, через що зарядні станції на їх основі більші, важчі і дорожчі. Pioneer Na важить 16 кг при розмірах 340х247х317 мм, що значно більше і важче, ніж Bluetti Elite 100 V2 з акумулятором LFP на 1 кВт·год і вихідною потужністю 1800 Вт. Це робить її покупку виправданою насамперед за необхідності роботи у холодних умовах чи з екологічних міркувань. Станція Pioneer Na надійде у світовий продаж 15 жовтня, ціна поки що не оголошена.
Bluetti Pioneer Na – перша портативна зарядна станція з Na-Ion акумуляторами
