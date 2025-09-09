Bluetti Pioneer Na — первая портативная зарядная станция с Na-Ion аккумуляторами09.09.25
На выставке IFA 2025 Bluetti показала портативную зарядную станцию на базе натрий-ионного аккумулятора. Станция Bluetti Pioneer Na оснащена четырьмя розетками переменного тока (в американской версии) и USB-портами, обеспечивая до 1500 Вт мощности, чего хватает для большинства бытовых устройств или длительной работы при низком потреблении. Она также поддерживает солнечную зарядку мощностью до 500 Вт. Главной особенностью является аккумулятор Na-Ion ёмкостью 900 Вт·ч — по словам компании, это первый в мире переносной аккумулятор такого типа.
Химические свойства натрий-ионной батареи позволяют использовать станцию при низких температурах с некоторым снижением эффективности. Зарядка возможна при температуре до -15°C, а питание устройств — до -25°C. Для сравнения, литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LFP) нельзя заряжать ниже 0°C и использовать ниже -20°C. Pioneer Na, как и LFP, не подвержен тепловому разгонку и выдерживает более 4000 циклов разрядки — это более 10 лет при ежедневной эксплуатации с потерей лишь 30% ёмкости. Натрий широко доступен в мире, что позволяет избежать использования редкоземельных металлов, таких как кобальт или литий.
Однако у технологии есть минусы. Производство натрий-ионных элементов пока не имеет надёжной цепочки поставок, а аккумуляторы обладают меньшей плотностью энергии, из-за чего зарядные станции на их основе крупнее, тяжелее и дороже. Pioneer Na весит 16 кг при размерах 340×247×317 мм, что значительно больше и тяжелее, чем Bluetti Elite 100 V2 с аккумулятором LFP на 1 кВт·ч и выходной мощностью 1800 Вт. Это делает её покупку оправданной в первую очередь при необходимости работы в холодных условиях или из экологических соображений. Станция Pioneer Na поступит в мировой продажу 15 октября, цена пока не объявлена.
