Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники

В современном мире портативные зарядные станции становятся незаменимыми помощниками. Их создали когда-то для отдыха на природе, устраивания выездных вечеринок и мероприятий. Однако с течением времени их роль оказалась куда более значимой. Они бывают разной емкости – от компактных до высокомощных – и именно это разнообразие охватывает наш рейтинг моделей. В статье вы найдете обзоры от брендов Bluetti, EcoFlow, Anker, Fossibot и Oukitel, а также сравнительные таблицы по ключевым параметрам.
Мы разделили приборы по категориям по емкости — от моделей на 1000–1500Втч до систем более 5000Втч — чтобы было легче подобрать станцию под конкретные задачи. В каждом разделе учтены выходная мощность, тип батареи, возможность работы как UPS, портативность и дополнительные функции, чтобы показать сильные и слабые стороны разных моделей. Купить эти и многие другие модели зарядных станций можно на Rozetka.
Какие типы аккумуляторов используются в зарядных станциях?
У портативных зарядных станций (power stations) сегодня используют несколько основных типов аккумуляторов — каждый с собственными плюсами и недостатками:
- Li-ion (литий-ионные)
- Самые распространенные в моделях среднего класса.
- Высокая энергоемкость при малом весе, поэтому станции получаются компактнее.
- Недостатки: постепенно теряют емкость, чувствительны к высоким температурам, имеют меньший ресурс по сравнению с LiFePO₄.
- NMC/NCA (никель-марганец-кобальт/никель-кобальт-алюминий)
- Разновидность литий-ионных, часто используемых в более мощных и мобильных станциях.
- Очень высокий показатель энергоемкости — “больше ватт-часов при том же размере”.
- Недостатки: меньший ресурс циклов и более низкая термостабильность по сравнению с LiFePO₄.
- LiFePO₄ (литий-железо-фосфатные)
- Самые долговечные: 3000–6000+ циклов без значительной деградации.
- Больше термически стабильны и безопасны — не перегреваются и трудно поддаются возгораниям.
- Недостаток: более низкая энергетическая плотность → станции более тяжелые и большие при той же емкости.
Для мелкого — смартфонов, ноутбуков, роутеров
BLUETTI Elite 100 V2 (P-EL100V2-EU-GY-BL-010)
Зарядная станция BLUETTI Elite 100 V2 — портативная зарядная станция с аккумулятором LiFePO4 емкостью 1024 Вт·ч, рассчитанная на бытовое и выездное использование без чрезмерных акцентов на автономность. Номинальная выходная мощность инвертора составляет 1800 Вт, что позволяет иметь непрерывную нагрузку для большинства бытовых приборов, совместимых с чистой синусоидой 230 В. В режимах повышенной нагрузки станция поддерживает увеличение мощности до 2700 Вт и кратковременный пик до 3600 Вт, подходящий для стартовых. На корпусе предусмотрены две розетки AC 230 В, два порта USB Type-C и два USB Type-A для питания и зарядки различных категорий техники.
Преимущества и недостатки BLUETTI Elite 100 V2
+ Номинальная 1800 Вт с чистой синусоидой и пики до 3600 Вт под стартовые нагрузки
+ Две AC 230 В и порты USB-C/USB-A
- Ограничение непрерывной мощности 1800 Вт не подходит для длительной работы энергоемких систем
EcoFlow DELTA 3 (EFDELTA3-CN)
Портативная электростанция EcoFlow DELTA 3 с литий-железо-фосфатной батареей емкостью 1800 Вт·час. По номинальной мощности она выдает 2200 Вт. Предусмотрено несколько выходов: переменный ток (розетки), порты USB-C и USB-A, а также автомобильный разъем. У портов имеется поддержка QC3.0. Благодаря технологии X-Stream зарядить станцию от бытовой сети можно достаточно быстро – примерно через 1 час. Кроме того, она поддерживает зарядку от солнечных панелей, что расширяет возможности автономного питания. EcoFlow DELTA 3 также может работать как ИБП, подключаясь к сети и включаясь при отключении тока. Устройство довольно тяжелое – около 12,5 кг, что ограничивает мобильность, но это вполне ожидаемо для таких мощных источников. Имеется дисплей для индикации состояния.
Преимущества и недостатки EcoFlow DELTA 3
+ Быстрая зарядка благодаря X-Stream
+ Возможность зарядки от солнечных панелей
+ 6 розеток, USB-C и USB-A
Сравнительная таблица зарядных станций на 1000-1500 Вт·ч
|Характеристика
|BLUETTI Elite 100 V2
|EcoFlow DELTA 3 CN
|Емкость (Вт·ч)
|1024
|1800
|Номинальная мощность (Вт)
|1800
|2200
|Пиковая мощность (Вт)
|3600 (кратковременно)
|не указано
|Тип батареи
|LiFePO₄
|LiFePO₄
|Ресурс циклов
|не указано
|не указано
|Исходные порты
|2xAC, 2xUSB-C, 2xUSB-A
|AC, USB-C, USB-A, автомобильный выход
|UPS
|не указано
|да
|Зарядка от солнца
|не указано
|да
|Быстрая зарядка
|не указано
|X-Stream (~1 год)
|Вес (кг)
|не указано
|12,5
Зарядные станции для компьютеров и малой бытовой техники
BLUETTI Elite 200 V2
Зарядная станция BLUETTI Elite 200 V2 имеет батарею LiFePO₄ с заявленной емкостью около 2073,6 Вт·ч. Номинальная выходная мощность – 2600 Вт, а пиковая может достигать до 3900 Вт. Инвертор выдает чистую синусоиду. В корпусе предусмотрено два разъема переменного тока (220–230 В), два порта USB-A, два USB-C и автомобильный выход 12 В. Зарядка возможна из трех источников: от сети, от солнечных панелей (до 1000 Вт) и автомобиля.
Максимальная входная мощность достигает 2400 Вт при комбинированном подключении AC + DC. Масса станции – примерно 24,2 кг, габариты – 350×250×324 мм. Для управления доступны Bluetooth и Wi-Fi, что позволяет следить за статусом заряда дистанционно. Устройство поддерживает функцию UPS, автоматически переходя в аварийный режим питания при отключении внешней сети. Зарядная технология TurboBoost позволяет достичь примерно 80% заряда за полтора часа. Животность батареи оценивается более чем в 6000 циклов до 80% начальной емкости.
Преимущества и недостатки BLUETTI Elite 200 V2
+ Долговечная батарея LiFePO₄ с ресурсом более 6000 циклов.
+ Гибкие способы зарядки: сеть, солнечные панели, автомобиль.
- Высокий вес — почти 24,2 кг может затруднять транспортировку.
EcoFlow E2000 (EFE2000-EU-CBOX)
Зарядная станция EcoFlow E2000 имеет батареи с заявленной емкостью около 2048 Вт·ч. Ее номинальная выходная мощность составляет примерно 2300 Вт, но при поддержке технологии X-Boost устройство может кратковременно выдавать до 4800 Вт. В корпусе предусмотрены четыре розетки постоянного тока (AC 230 В), два порта USB-C, два USB-A, два DC-выхода и автомобильный выход.
Станция весит около 23 кг и имеет габариты примерно 497×305×242 мм, что делает ее достаточно тяжелой, но все еще переносной учитывая наличие ручек. Она может заряжаться через розетку переменного тока, а также поддерживает возможность подключения дополнительных модулей аккумулятора, что позволяет увеличивать общую емкость. По данным производителя, батарея выдерживает до 4000 циклов.
Интерфейс дополнен LCD-экраном, который информирует об уровне заряда, потребляемой мощности и статусе подключения. Беспроводные возможности (Wi-Fi и Bluetooth) позволяют управлять станцией через мобильное приложение.
Преимущества и недостатки EcoFlow E2000
+ Большая емкость в 2048 Вт·ч
- Пиковая мощность ограничена во времени — 4800 Вт держится кратковременно
DJI Power 2000 (DYM2000H)
Зарядная станция DJI Power 2000 в варианте DYM2000H имеет литий-железо-фосфатную (LiFePO₄) батарею емкостью 2048 Вт·ч. В корпусе устройства размещены четыре розетки переменного тока, четыре порта USB-C, четыре USB-A и два SDC-выхода, что позволяет одновременно питать различные устройства. Устройство рассчитано на напряжение 220–240 В на выходе AC. Масса станции – около 22 кг, а ее габариты – 448×225×324 мм.
По заявлению производителя, батарея сохраняет более 80 % емкости в течение до 4000 полных циклов. Устройство имеет активное охлаждение — вентиляторы запускаются под нагрузкой во избежание перегрева. Кроме того, он поддерживает зарядку через внешние источники, например солнечные панели, что расширяет сценарии использования. С другой стороны, значительный вес ограничивает мобильность, особенно если станцию нужно часто перемещать. Также даже при пиковой нагрузке некоторые порты USB-C или SDC могут не поддерживать максимальную выходную мощность все время, что влияет на эффективность при зарядке мощных устройств.
Преимущества и недостатки DJI Power 2000
+ Большая емкость (2048 Вт·ч) для длительного резервного питания.
+ Широкий выбор портов — переменный ток, USB-C, USB-A, SDC.
- Значительный вес (22 кг) — усложняет частые перемещения.
Сравнительная таблица зарядных станций на 2000-2500 Вт·ч
|Характеристика
|BLUETTI Elite 200 V2
|EcoFlow E2000
|DJI Power 2000
|Емкость (Вт·ч)
|2073,6
|2048
|2048
|Номинальная мощность (Вт)
|2600
|2300
|не указано
|Пиковая мощность (Вт)
|3900
|4800 (X-Boost, кратковременно)
|не указано
|Тип батареи
|LiFePO₄
|Li-ion / LiFePO₄
|LiFePO₄
|Ресурс циклов
|6000+
|4000
|4000+
|Исходные порты
|2×AC, 2×USB-A, 2×USB-C, 12В
|4×AC, 2×USB-A, 2×USB-C, 2×DC, 12В
|4×AC, 4×USB-A, 4×USB-C, 2×SDC
|UPS
|да
|не указано
|не указано
|Температурный диапазон
|не указано
|не указано
|не указано
|Защита / Безопасность
|не указано
|не указано
|активное охлаждение вентилятором
|Вес (кг)
|24,2
|23
|22
Зарядные станции для бытовых приборов
EcoFlow DELTA Pro 3 EU-Version (EFDELTAPRO3-EU-CBox)
EcoFlow DELTA Pro 3 способна обеспечить автономное питание для большого количества приборов. Ее емкость составляет 4096 Втч, что дает значительный запас энергии даже для резервного питания дома. По номинальной мощности она выдает 4000 Вт, а благодаря технологии X-Boost может достигать пиковых 8000 Вт. У устройства есть 7 розеток 230 В, что дает гибкость в подключении нескольких устройств одновременно. Кроме того, есть два USB-C и два USB-A порта для зарядки гаджетов. Станция имеет класс защиты IP65, то есть выдерживает влияние пыли и брызг. Система безопасности реализована через BMS X-Guard, которая контролирует многие параметры аккумулятора. Вес устройства – примерно 51,5 кг. Заряжать этот блок можно за короткое время — от сети.
Преимущества и недостатки EcoFlow DELTA Pro 3
+ Большая емкость (4096 Вт·ч) для длительного автономного питания
+ Хорошая защищенность (IP65) и система безопасности BMS
Anker Solix F3800 (A1790311)
Anker Solix F3800 — портативная зарядная станция емкостью 3840Вт·ч. Выдерживает более 3000 циклов зарядки и разрядки. Исходная номинальная мощность – 6000Вт, а пиковая с применением X-Boost – до 9000Вт. Устройство имеет шесть розеток переменного тока 230 В, а также три порта USB-C, два USB-A и автомобильный выход 12 В. Для зарядки можно использовать сеть (до 2990 Вт), солнечные панели (до 2400 Вт) или автозарядку (до 120 Вт). Станция поддерживает расширение – можно подключить дополнительные батареи, чтобы увеличить общий запас. На корпусе есть дисплей, а также возможность управления через Bluetooth или Wi-Fi. Физически это очень тяжелый блок – вес составляет 60кг, а габариты большие (примерно 702×388×395 мм).
Преимущества и недостатки
+ Высокая мощность и пиковый выход (до 9000Вт) — подходит для энергоемких приборов.
+ Значительная емкость 3840Вт·ч + поддержка дополнительных батарей — большой запас энергии.
- Вес — 60кг делает станцию маломобильной и тяжелой для перевозки.
Сравнительная таблица зарядных станций на 3000-5000 Вт·ч
|Характеристика
|EcoFlow DELTA Pro 3
|Anker Solix F3800
|Емкость (Вт·ч)
|4096
|3840
|Номинальная мощность (Вт)
|4000
|6000
|Пиковая мощность (Вт)
|8000 (X-Boost)
|9000 (X-Boost)
|Тип батареи
|Li-ion / LiFePO₄
|Li-ion / LiFePO₄
|Ресурс циклов
|не указано
|3000+
|Исходные порты
|7×AC 230В, 2×USB-C, 2×USB-A
|6×AC 230В, 3×USB-C, 2×USB-A, 12В
|UPS
|не указано
|не указано
|Температурный диапазон
|не указано
|не указано
|Защита / Безопасность
|IP65, BMS «X-Guard»
|не указано
|Вес (кг)
|51,5
|60
Зарядные станции для холодильников, отопления, полноценной жизни
Fossibot F7200
FossibotF7200 рассчитана на серьезные нагрузки. Ее аккумулятор имеет емкость примерно 5222Вт·ч. Тип батареи – LiFePO₄, и производитель заявляет ресурс более 6500 циклов. Номинальная выходная мощность составляет 7200Вт, при этом пиковая может достигать 9000Вт. Зарядку можно вести через сеть переменного тока, а мощность зарядки AC – до 3000Вт, что позволяет полностью зарядить станцию за несколько часов. Также есть вход от солнечных панелей: высоковольтный (120-450В, до 2500Вт) и низковольтный (12-50В, до 1200Вт), дающий гибкость в способах подзарядки.
Устройство поддерживает одновременный прием энергии из сети и солнечных панелей. Есть функция ИБП (UPS) с быстрым переключением – менее 10 мс. Станция также поддерживает подключение дополнительных батарейных модулей, что позволяет расширить общую емкость до 15,66 кВт·ч. На корпусе имеется дисплей, а управление может производиться через мобильное приложение (Bluetooth и Wi-Fi). Выходные порты включают в себя несколько розеток 230 В, USB-C (до 100Вт), USB-A, а также 12-вольтовые выходы. Ток в выключенном состоянии очень низкий – менее 200 мкА. Рабочий температурный диапазон заявлен от -10°C до +40°C, что ограничивает использование в сильный мороз на улице.
Преимущества и недостатки FossibotF7200
+ Очень высокая мощность выхода — подходит для погрузки большой домашней техники или инструментов.
+ Большая емкость (5222Вт·ч) плюс возможность расширения
- Ограниченный температурный диапазон может быть непригодным при сильных морозах
Oukitel P5000 PRO
OukitelP5000PRO портативная зарядная станция с емкостью 5120Вт·ч, построенная на безопасной литий-железо-фосфатной (LiFePO₄) батарее. В номинальном режиме она выдает 4000Вт, а пик мощности может достигать 8000Вт. В ее составе пять розеток переменного тока (230В), два порта USB-C, четыре порта USB-A, а также выходы DC и автоприкуривателя. Она поддерживает функцию ИБП (UPS) и переходит на питание от батареи менее чем за 10 мс при отключении сети.
Зарядку можно производить через сеть (до 3200Вт), через солнечные панели (до 1000Вт). При этом комбинированная зарядка сети и солнца позволяет ускорить пополнение энергии. Зарядка до 80% через розетку занимает около 90 минут, а с комбинацией сеть + солнечная панель – примерно 70 минут. Управление работой станции возможно через мобильное приложение с Bluetooth и Wi-Fi. Корпус оснащен колесами и телескопическими ручками. Габариты – около 550×299×487 мм, поэтому для размещения нужно просторное место. Рабочий температурный диапазон также от -10°C до +40°C. В частности, и эту модель можно купить на Розетка.
Преимущества и недостатки OukitelP5000PRO
+ Высокая мощность выхода (до 8000Вт пиковой) может запускать мощные приборы.
+ Широкий набор портов (AC, USB-C, USB-A, DC, прикуриватель) и функция ИБП с быстрым переключением.
- Температурные ограничения (-10°C до +40°C)
EcoFlow DELTA Pro Ultra
EcoFlow DELTA Pro Ultra — это не просто станция, а модульная батарея, предназначенная для расширения существующей системы питания. Ее емкость составляет 6144Вт·ч. Тип аккумулятора – LiFePO₄, предусматривающий долгий срок службы. Ресурс циклов зарядки – около 3500. Номинальная мощность станции – 6200Вт, а пиковая – до 7200Вт. Форма выходного сигнала – чистая синусоида, то есть подходит даже для чувствительной техники. Зарядка возможна несколькими способами: от сети, солнечных панелей и т.д. — по данным производителя, через стандартную розетку 3000Вт батарея заряжается примерно за 3 часа. Технология Multicharge позволяет подсоединять несколько источников одновременно.
Станция поддерживает масштабирование — можно подключить до 15 модулей, увеличивая общий запас до десятков киловатт-часов. Вес аккумулятора – около 50,7 кг по официальным данным, а инвертор весит примерно 32 кг. Габариты – 660×455×204 мм для батарейной части. Степень защиты — IP54, то есть защита от пыли и брызг. Для удаленного мониторинга предусмотрено управление через Wi-Fi и Bluetooth, что позволяет следить за состоянием заряда и нагрузкой.
Преимущества и недостатки EcoFlow DELTA Pro Ultra
+ Высокая емкость (6144Вт·ч)
+ Большая пиковая мощность (до 7200Вт)
+ Модульность — возможность масштабирования системы до десятков киловатт-часов.
- Ограниченный температурный диапазон (-15°C) может повлиять на использование в очень холодном климате.
Сравнительная таблица зарядных станций на 5000 Вт·ч и более
|Характеристика
|Fossibot F7200
|Oukitel P5000 PRO
|EcoFlow DELTA Pro Ultra
|Емкость (Вт·ч)
|5222
|5120
|6144
|Номинальная мощность (Вт)
|7200
|4000
|6200
|Пиковая мощность (Вт)
|9000
|8000
|7200
|Тип батареи
|LiFePO₄
|LiFePO₄
|LiFePO₄
|Ресурс циклов
|6500+
|не указано
|3500
|Исходные порты
|AC, USB-C, USB-A, DC, 12V
|AC, USB-C, USB-A, DC, прикуриватель
|AC, USB, DC
|UPS
|да, <10 мс
|да, <10 мс
|да
|Температурный диапазон
|–10°C до +40°C
|–10°C до +40°C
|-15°C до +45°C
Редактор
