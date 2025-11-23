Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники

В современном мире портативные зарядные станции становятся незаменимыми помощниками. Их создали когда-то для отдыха на природе, устраивания выездных вечеринок и мероприятий. Однако с течением времени их роль оказалась куда более значимой. Они бывают разной емкости – от компактных до высокомощных – и именно это разнообразие охватывает наш рейтинг моделей. В статье вы найдете обзоры от брендов Bluetti, EcoFlow, Anker, Fossibot и Oukitel, а также сравнительные таблицы по ключевым параметрам.

Мы разделили приборы по категориям по емкости — от моделей на 1000–1500Втч до систем более 5000Втч — чтобы было легче подобрать станцию ​​под конкретные задачи. В каждом разделе учтены выходная мощность, тип батареи, возможность работы как UPS, портативность и дополнительные функции, чтобы показать сильные и слабые стороны разных моделей.

Какие типы аккумуляторов используются в зарядных станциях?

У портативных зарядных станций (power stations) сегодня используют несколько основных типов аккумуляторов — каждый с собственными плюсами и недостатками:

Li-ion (литий-ионные)

Самые распространенные в моделях среднего класса.

Высокая энергоемкость при малом весе, поэтому станции получаются компактнее.

Недостатки: постепенно теряют емкость, чувствительны к высоким температурам, имеют меньший ресурс по сравнению с LiFePO₄.

NMC/NCA (никель-марганец-кобальт/никель-кобальт-алюминий)

Разновидность литий-ионных, часто используемых в более мощных и мобильных станциях.

Очень высокий показатель энергоемкости — “больше ватт-часов при том же размере”.

Недостатки: меньший ресурс циклов и более низкая термостабильность по сравнению с LiFePO₄.

LiFePO₄ (литий-железо-фосфатные)

Самые долговечные: 3000–6000+ циклов без значительной деградации.

Больше термически стабильны и безопасны — не перегреваются и трудно поддаются возгораниям.

Недостаток: более низкая энергетическая плотность → станции более тяжелые и большие при той же емкости.

Для мелкого — смартфонов, ноутбуков, роутеров

BLUETTI Elite 100 V2 (P-EL100V2-EU-GY-BL-010)

Зарядная станция BLUETTI Elite 100 V2 — портативная зарядная станция с аккумулятором LiFePO4 емкостью 1024 Вт·ч, рассчитанная на бытовое и выездное использование без чрезмерных акцентов на автономность. Номинальная выходная мощность инвертора составляет 1800 Вт, что позволяет иметь непрерывную нагрузку для большинства бытовых приборов, совместимых с чистой синусоидой 230 В. В режимах повышенной нагрузки станция поддерживает увеличение мощности до 2700 Вт и кратковременный пик до 3600 Вт, подходящий для стартовых. На корпусе предусмотрены две розетки AC 230 В, два порта USB Type-C и два USB Type-A для питания и зарядки различных категорий техники.

Преимущества и недостатки BLUETTI Elite 100 V2

+ Номинальная 1800 Вт с чистой синусоидой и пики до 3600 Вт под стартовые нагрузки

+ Две AC 230 В и порты USB-C/USB-A

- Ограничение непрерывной мощности 1800 Вт не подходит для длительной работы энергоемких систем

EcoFlow DELTA 3 (EFDELTA3-CN)

Портативная электростанция EcoFlow DELTA 3 с литий-железо-фосфатной батареей емкостью 1800 Вт·час. По номинальной мощности она выдает 2200 Вт. Предусмотрено несколько выходов: переменный ток (розетки), порты USB-C и USB-A, а также автомобильный разъем. У портов имеется поддержка QC3.0. Благодаря технологии X-Stream зарядить станцию ​​от бытовой сети можно достаточно быстро – примерно через 1 час. Кроме того, она поддерживает зарядку от солнечных панелей, что расширяет возможности автономного питания. EcoFlow DELTA 3 также может работать как ИБП, подключаясь к сети и включаясь при отключении тока. Устройство довольно тяжелое – около 12,5 кг, что ограничивает мобильность, но это вполне ожидаемо для таких мощных источников. Имеется дисплей для индикации состояния.

Преимущества и недостатки EcoFlow DELTA 3

+ Быстрая зарядка благодаря X-Stream

+ Возможность зарядки от солнечных панелей

+ 6 розеток, USB-C и USB-A

Сравнительная таблица зарядных станций на 1000-1500 Вт·ч

Характеристика BLUETTI Elite 100 V2 EcoFlow DELTA 3 CN Емкость (Вт·ч) 1024 1800 Номинальная мощность (Вт) 1800 2200 Пиковая мощность (Вт) 3600 (кратковременно) не указано Тип батареи LiFePO₄ LiFePO₄ Ресурс циклов не указано не указано Исходные порты 2xAC, 2xUSB-C, 2xUSB-A AC, USB-C, USB-A, автомобильный выход UPS не указано да Зарядка от солнца не указано да Быстрая зарядка не указано X-Stream (~1 год) Вес (кг) не указано 12,5

Зарядные станции для компьютеров и малой бытовой техники

BLUETTI Elite 200 V2

Зарядная станция BLUETTI Elite 200 V2 имеет батарею LiFePO₄ с заявленной емкостью около 2073,6 Вт·ч. Номинальная выходная мощность – 2600 Вт, а пиковая может достигать до 3900 Вт. Инвертор выдает чистую синусоиду. В корпусе предусмотрено два разъема переменного тока (220–230 В), два порта USB-A, два USB-C и автомобильный выход 12 В. Зарядка возможна из трех источников: от сети, от солнечных панелей (до 1000 Вт) и автомобиля.

Максимальная входная мощность достигает 2400 Вт при комбинированном подключении AC + DC. Масса станции – примерно 24,2 кг, габариты – 350×250×324 мм. Для управления доступны Bluetooth и Wi-Fi, что позволяет следить за статусом заряда дистанционно. Устройство поддерживает функцию UPS, автоматически переходя в аварийный режим питания при отключении внешней сети. Зарядная технология TurboBoost позволяет достичь примерно 80% заряда за полтора часа. Животность батареи оценивается более чем в 6000 циклов до 80% начальной емкости.

Преимущества и недостатки BLUETTI Elite 200 V2

+ Долговечная батарея LiFePO₄ с ресурсом более 6000 циклов.

+ Гибкие способы зарядки: сеть, солнечные панели, автомобиль.

- Высокий вес — почти 24,2 кг может затруднять транспортировку.

EcoFlow E2000 (EFE2000-EU-CBOX)

Зарядная станция EcoFlow E2000 имеет батареи с заявленной емкостью около 2048 Вт·ч. Ее номинальная выходная мощность составляет примерно 2300 Вт, но при поддержке технологии X-Boost устройство может кратковременно выдавать до 4800 Вт. В корпусе предусмотрены четыре розетки постоянного тока (AC 230 В), два порта USB-C, два USB-A, два DC-выхода и автомобильный выход.

Станция весит около 23 кг и имеет габариты примерно 497×305×242 мм, что делает ее достаточно тяжелой, но все еще переносной учитывая наличие ручек. Она может заряжаться через розетку переменного тока, а также поддерживает возможность подключения дополнительных модулей аккумулятора, что позволяет увеличивать общую емкость. По данным производителя, батарея выдерживает до 4000 циклов.

Интерфейс дополнен LCD-экраном, который информирует об уровне заряда, потребляемой мощности и статусе подключения. Беспроводные возможности (Wi-Fi и Bluetooth) позволяют управлять станцией через мобильное приложение.

Преимущества и недостатки EcoFlow E2000

+ Большая емкость в 2048 Вт·ч

- Пиковая мощность ограничена во времени — 4800 Вт держится кратковременно

DJI Power 2000 (DYM2000H)

Зарядная станция DJI Power 2000 в варианте DYM2000H имеет литий-железо-фосфатную (LiFePO₄) батарею емкостью 2048 Вт·ч. В корпусе устройства размещены четыре розетки переменного тока, четыре порта USB-C, четыре USB-A и два SDC-выхода, что позволяет одновременно питать различные устройства. Устройство рассчитано на напряжение 220–240 В на выходе AC. Масса станции – около 22 кг, а ее габариты – 448×225×324 мм.

По заявлению производителя, батарея сохраняет более 80 % емкости в течение до 4000 полных циклов. Устройство имеет активное охлаждение — вентиляторы запускаются под нагрузкой во избежание перегрева. Кроме того, он поддерживает зарядку через внешние источники, например солнечные панели, что расширяет сценарии использования. С другой стороны, значительный вес ограничивает мобильность, особенно если станцию ​​нужно часто перемещать. Также даже при пиковой нагрузке некоторые порты USB-C или SDC могут не поддерживать максимальную выходную мощность все время, что влияет на эффективность при зарядке мощных устройств.

Преимущества и недостатки DJI Power 2000

+ Большая емкость (2048 Вт·ч) для длительного резервного питания.

+ Широкий выбор портов — переменный ток, USB-C, USB-A, SDC.

- Значительный вес (22 кг) — усложняет частые перемещения.

Сравнительная таблица зарядных станций на 2000-2500 Вт·ч

Характеристика BLUETTI Elite 200 V2 EcoFlow E2000 DJI Power 2000 Емкость (Вт·ч) 2073,6 2048 2048 Номинальная мощность (Вт) 2600 2300 не указано Пиковая мощность (Вт) 3900 4800 (X-Boost, кратковременно) не указано Тип батареи LiFePO₄ Li-ion / LiFePO₄ LiFePO₄ Ресурс циклов 6000+ 4000 4000+ Исходные порты 2×AC, 2×USB-A, 2×USB-C, 12В 4×AC, 2×USB-A, 2×USB-C, 2×DC, 12В 4×AC, 4×USB-A, 4×USB-C, 2×SDC UPS да не указано не указано Температурный диапазон не указано не указано не указано Защита / Безопасность не указано не указано активное охлаждение вентилятором Вес (кг) 24,2 23 22

Зарядные станции для бытовых приборов

EcoFlow DELTA Pro 3 EU-Version (EFDELTAPRO3-EU-CBox)

EcoFlow DELTA Pro 3 способна обеспечить автономное питание для большого количества приборов. Ее емкость составляет 4096 Втч, что дает значительный запас энергии даже для резервного питания дома. По номинальной мощности она выдает 4000 Вт, а благодаря технологии X-Boost может достигать пиковых 8000 Вт. У устройства есть 7 розеток 230 В, что дает гибкость в подключении нескольких устройств одновременно. Кроме того, есть два USB-C и два USB-A порта для зарядки гаджетов. Станция имеет класс защиты IP65, то есть выдерживает влияние пыли и брызг. Система безопасности реализована через BMS X-Guard, которая контролирует многие параметры аккумулятора. Вес устройства – примерно 51,5 кг. Заряжать этот блок можно за короткое время — от сети.

Преимущества и недостатки EcoFlow DELTA Pro 3

+ Большая емкость (4096 Вт·ч) для длительного автономного питания

+ Хорошая защищенность (IP65) и система безопасности BMS

Anker Solix F3800 (A1790311)

Anker Solix F3800 — портативная зарядная станция емкостью 3840Вт·ч. Выдерживает более 3000 циклов зарядки и разрядки. Исходная номинальная мощность – 6000Вт, а пиковая с применением X-Boost – до 9000Вт. Устройство имеет шесть розеток переменного тока 230 В, а также три порта USB-C, два USB-A и автомобильный выход 12 В. Для зарядки можно использовать сеть (до 2990 Вт), солнечные панели (до 2400 Вт) или автозарядку (до 120 Вт). Станция поддерживает расширение – можно подключить дополнительные батареи, чтобы увеличить общий запас. На корпусе есть дисплей, а также возможность управления через Bluetooth или Wi-Fi. Физически это очень тяжелый блок – вес составляет 60кг, а габариты большие (примерно 702×388×395 мм).

Преимущества и недостатки

+ Высокая мощность и пиковый выход (до 9000Вт) — подходит для энергоемких приборов.

+ Значительная емкость 3840Вт·ч + поддержка дополнительных батарей — большой запас энергии.

- Вес — 60кг делает станцию ​​маломобильной и тяжелой для перевозки.

Сравнительная таблица зарядных станций на 3000-5000 Вт·ч

Характеристика EcoFlow DELTA Pro 3 Anker Solix F3800 Емкость (Вт·ч) 4096 3840 Номинальная мощность (Вт) 4000 6000 Пиковая мощность (Вт) 8000 (X-Boost) 9000 (X-Boost) Тип батареи Li-ion / LiFePO₄ Li-ion / LiFePO₄ Ресурс циклов не указано 3000+ Исходные порты 7×AC 230В, 2×USB-C, 2×USB-A 6×AC 230В, 3×USB-C, 2×USB-A, 12В UPS не указано не указано Температурный диапазон не указано не указано Защита / Безопасность IP65, BMS «X-Guard» не указано Вес (кг) 51,5 60

Зарядные станции для холодильников, отопления, полноценной жизни

Fossibot F7200

FossibotF7200 рассчитана на серьезные нагрузки. Ее аккумулятор имеет емкость примерно 5222Вт·ч. Тип батареи – LiFePO₄, и производитель заявляет ресурс более 6500 циклов. Номинальная выходная мощность составляет 7200Вт, при этом пиковая может достигать 9000Вт. Зарядку можно вести через сеть переменного тока, а мощность зарядки AC – до 3000Вт, что позволяет полностью зарядить станцию ​​за несколько часов. Также есть вход от солнечных панелей: высоковольтный (120-450В, до 2500Вт) и низковольтный (12-50В, до 1200Вт), дающий гибкость в способах подзарядки.

Устройство поддерживает одновременный прием энергии из сети и солнечных панелей. Есть функция ИБП (UPS) с быстрым переключением – менее 10 мс. Станция также поддерживает подключение дополнительных батарейных модулей, что позволяет расширить общую емкость до 15,66 кВт·ч. На корпусе имеется дисплей, а управление может производиться через мобильное приложение (Bluetooth и Wi-Fi). Выходные порты включают в себя несколько розеток 230 В, USB-C (до 100Вт), USB-A, а также 12-вольтовые выходы. Ток в выключенном состоянии очень низкий – менее 200 мкА. Рабочий температурный диапазон заявлен от -10°C до +40°C, что ограничивает использование в сильный мороз на улице.

Преимущества и недостатки FossibotF7200

+ Очень высокая мощность выхода — подходит для погрузки большой домашней техники или инструментов.

+ Большая емкость (5222Вт·ч) плюс возможность расширения

- Ограниченный температурный диапазон может быть непригодным при сильных морозах

Oukitel P5000 PRO

OukitelP5000PRO портативная зарядная станция с емкостью 5120Вт·ч, построенная на безопасной литий-железо-фосфатной (LiFePO₄) батарее. В номинальном режиме она выдает 4000Вт, а пик мощности может достигать 8000Вт. В ее составе пять розеток переменного тока (230В), два порта USB-C, четыре порта USB-A, а также выходы DC и автоприкуривателя. Она поддерживает функцию ИБП (UPS) и переходит на питание от батареи менее чем за 10 мс при отключении сети.

Зарядку можно производить через сеть (до 3200Вт), через солнечные панели (до 1000Вт). При этом комбинированная зарядка сети и солнца позволяет ускорить пополнение энергии. Зарядка до 80% через розетку занимает около 90 минут, а с комбинацией сеть + солнечная панель – примерно 70 минут. Управление работой станции возможно через мобильное приложение с Bluetooth и Wi-Fi. Корпус оснащен колесами и телескопическими ручками. Габариты – около 550×299×487 мм, поэтому для размещения нужно просторное место. Рабочий температурный диапазон также от -10°C до +40°C. В частности, и эту модель можно купить на Розетка.

Преимущества и недостатки OukitelP5000PRO

+ Высокая мощность выхода (до 8000Вт пиковой) может запускать мощные приборы.

+ Широкий набор портов (AC, USB-C, USB-A, DC, прикуриватель) и функция ИБП с быстрым переключением.

- Температурные ограничения (-10°C до +40°C)

EcoFlow DELTA Pro Ultra

EcoFlow DELTA Pro Ultra — это не просто станция, а модульная батарея, предназначенная для расширения существующей системы питания. Ее емкость составляет 6144Вт·ч. Тип аккумулятора – LiFePO₄, предусматривающий долгий срок службы. Ресурс циклов зарядки – около 3500. Номинальная мощность станции – 6200Вт, а пиковая – до 7200Вт. Форма выходного сигнала – чистая синусоида, то есть подходит даже для чувствительной техники. Зарядка возможна несколькими способами: от сети, солнечных панелей и т.д. — по данным производителя, через стандартную розетку 3000Вт батарея заряжается примерно за 3 часа. Технология Multicharge позволяет подсоединять несколько источников одновременно.

Станция поддерживает масштабирование — можно подключить до 15 модулей, увеличивая общий запас до десятков киловатт-часов. Вес аккумулятора – около 50,7 кг по официальным данным, а инвертор весит примерно 32 кг. Габариты – 660×455×204 мм для батарейной части. Степень защиты — IP54, то есть защита от пыли и брызг. Для удаленного мониторинга предусмотрено управление через Wi-Fi и Bluetooth, что позволяет следить за состоянием заряда и нагрузкой.

Преимущества и недостатки EcoFlow DELTA Pro Ultra

+ Высокая емкость (6144Вт·ч)

+ Большая пиковая мощность (до 7200Вт)

+ Модульность — возможность масштабирования системы до десятков киловатт-часов.

- Ограниченный температурный диапазон (-15°C) может повлиять на использование в очень холодном климате.

Сравнительная таблица зарядных станций на 5000 Вт·ч и более

Характеристика Fossibot F7200 Oukitel P5000 PRO EcoFlow DELTA Pro Ultra Емкость (Вт·ч) 5222 5120 6144 Номинальная мощность (Вт) 7200 4000 6200 Пиковая мощность (Вт) 9000 8000 7200 Тип батареи LiFePO₄ LiFePO₄ LiFePO₄ Ресурс циклов 6500+ не указано 3500 Исходные порты AC, USB-C, USB-A, DC, 12V AC, USB-C, USB-A, DC, прикуриватель AC, USB, DC UPS да, <10 мс да, <10 мс да Температурный диапазон –10°C до +40°C –10°C до +40°C -15°C до +45°C

Михаил Черновой

