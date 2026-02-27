Samsung Galaxy Buds 4 і Buds 4 Pro – побільшало інтеграції з екосистемою Galaxy

Разом із лінійкою флагманських смартфонів Samsung цього року показала нові бездротові навушники – Galaxy Buds4 та Buds4 Pro. Оновлення виявилося не стільки про революцію в звучанні, скільки про зміну дизайну, ергономіку та глибшу інтеграцію з екосистемою Galaxy. Після короткого знайомства головне відчуття – компанія скоріше виправляла попередні недоліки, ніж експериментувала.

Новий дизайн без «геймерських» акцентів

Перше, що впадає у вічі – відмова від агресивного трикутного профілю попереднього покоління. У Buds4 Pro зберегли ніжку, але її форма стала стриманішою, без різких граней. Зарядний кейс зменшився у розмірах, став акуратнішим і тепер не створює плутанини при встановленні навушників: більше не потрібно розгортати їх на 180 градусів, щоб правильно вставити в гніздо.

Кейс виглядає простіше, але акуратніше. Зрительно нові навушники нагадують загальний підхід до дизайну відкритих моделей із ніжкою, проте Samsung зберегла власні елементи – зокрема металеву вставку на ніжці у версії Pro. Цей елемент компанія називає Edge-дизайном. Метал тут скоріше декоративний акцент, аніж конструктивна основа, але він надає відчуття цілісності.

Galaxy Buds4 Pro залишаються внутрішньоканальними навушниками з амбушурами. Стандартні Galaxy Buds4 – це відкриті вкладки без силіконових насадок. Для частини користувачів це важливий момент: комусь комфортніше з амбушурами і глибшою посадкою, хтось уникає внутрішньоканальних моделей.

Конструкція та керування

Сенсорна панель управління збереглася на ніжці. Через нього можна регулювати гучність, перемикати треки, відповідати на дзвінки та керувати режимами шумоподавлення. Це типовий для сучасних TWS-пристроїв підхід, хоча сенсорне управління, як і раніше, вимагає звикання – випадкові дотики можливі.

Обидві моделі отримали захист від вологи та пилу за стандартом IP (у Pro традиційно більш високий рівень захисту). Це означає, що навушники розраховані на щоденне використання, тренування та пересування по місту за різної погоди.

Звучання та технічна база

За даними офіційного сайту Samsung, Galaxy Buds4 Pro оснащені двосмуговими динаміками: окремий драйвер відповідає за низькі частоти, інший – за високі. Підтримується 24-бітове аудіо (у парі зі смартфонами Galaxy), а також фірмовий кодек Samsung Seamless Codec для передачі сигналу з мінімальними втратами.

У стандартних Buds4 використовується однодрайверна конструкція, що є логічно для моделі без приставки Pro. Формально це означає менш складну акустичну систему, але при першому прослуховуванні різниця не видається драматичною. У щоденних сценаріях – стрімінг музики, відео, подкасти – обидві моделі демонструють очікуваний рівень сегмента.

Galaxy Buds4 Pro підтримують активне шумозаглушення (ANC) з адаптивним режимом. Система аналізує навколишній шум та підлаштовує рівень фільтрації. Є також режим прозорості для розмови чи орієнтації у місті. Цікаво, що навіть відкриті Buds4 отримали функцію шумоподавлення. Теоретично внутрішньоканальна конструкція повинна краще ізолювати звук, проте перші враження свідчать, що різниця між Buds4 і Buds4 Pro в ANC не така очевидна без детального тестування.

Для дзвінків обидві моделі використовують кілька мікрофонів із системою шумоподавлення на основі алгоритмів машинного навчання. Під час коротких демонстрацій голос передається чітко, без різких артефактів, навіть у галасливому приміщенні.

Автономність та заряджання

Samsung Galaxy Buds4 Pro забезпечують до 8 годин відтворення без ANC і близько 5–6 годин з увімкненим шумопоглинанням. Разом із кейсом сумарний час роботи перевищує добу прослуховування. Підтримується швидка зарядка: кілька хвилин у кейсі дають приблизно годину роботи.

Стандартні Buds4 демонструють подібні показники автономності, хоча точні цифри дещо відрізняються залежно від режиму використання. Кейс підтримує підзарядку через USB-C та бездротовий стандарт Qi, що вже стало звичним для екосистеми Samsung.

Інтеграція з екосистемою Galaxy

Нові Buds4 і Buds4 Pro розраховані насамперед на користувачів пристроїв Galaxy. Автоматичне перемикання між смартфоном, планшетом та ноутбуком працює через єдиний обліковий запис Samsung. Є підтримка просторового звуку з відстеження положення голови – функція, яка активується на сумісних смартфонах і планшетах.

Окрему увагу приділено інтеграції з AI-функціями. Зокрема, навушники можуть взаємодіяти з перекладом у режимі реального часу та голосовими підказками, якщо це підтримує підключений смартфон. Тут Buds4 виступають як частина ширшої системи, а чи не самостійний продукт.

Враження після першого знайомства

Після короткого тестування складається враження, що Samsung зробила ставку на еволюцію. Компанія прибрала суперечливі дизайнерські рішення, зробила кейс компактнішим і спростила взаємодію з навушниками. Зовні нове покоління виглядає більш стримано та доречно у повсякденному використанні.

У звучанні без глибокого порівняльного тесту важко говорити про радикальні зміни. Buds4 Pro технічно оснащені краще, мають складнішу акустичну систему та ширший набір функцій, але в реальних умовах різниця з Buds4 не виглядає разючою на першому етапі знайомства.

Активне шумозаглушення в обох моделях справляє позитивне враження, хоча внутрішньоканальна конструкція Pro все ж таки має потенційну перевагу в ізоляції. Остаточні висновки вимагають тривалого тестування у транспорті та на вулиці.