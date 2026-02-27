Samsung Galaxy Buds4 и Buds4 Pro — стало больше интеграции с экосистемой Galaxy

Вместе с линейкой флагманских смартфонов Samsung в этом году показала новые беспроводные наушники — Galaxy Buds4 и Buds4 Pro. Обновление оказалось не столько о революции в звучании, сколько об изменении дизайна, эргономике и более глубокой интеграции с экосистемой Galaxy. После короткого знакомства главное ощущение – компания скорее исправляла предыдущие недостатки, чем экспериментировала.

Новый дизайн без «геймерских» акцентов

Первое, что бросается в глаза – отказ от агрессивного треугольного профиля предыдущего поколения. У Buds4 Pro сохранили ножку, но ее форма стала более сдержанной, без резких граней. Зарядный кейс уменьшился в размерах, стал аккуратнее и теперь не создает путаницы при установке наушников: больше не нужно разворачивать их на 180 градусов, чтобы правильно вставить в гнездо.

Кейс смотрится проще, но аккуратнее. Зрительно новые наушники напоминают общий подход к дизайну открытых моделей с ножкой, однако Samsung сохранила собственные элементы – в частности металлическую вставку на ножке в версии Pro. Этот элемент компания называет Edge-дизайном. Металл здесь скорее декоративный акцент, чем конструктивное основание, но он придает ощущение целостности.

Galaxy Buds4 Pro остаются внутриканальными наушниками с амбушурами. Стандартные Galaxy Buds4 – это открытые вкладыши без силиконовых насадок. Для части пользователей это принципиальный момент: кому-то комфортнее с амбушурами и более глубокой посадкой, кто-то избегает внутриканальных моделей.

Конструкция и управление

Сенсорная панель управления сохранилась на ножке. Через него можно регулировать громкость, переключать треки, отвечать на вызовы и управлять режимами шумоподавления. Это типичный для современных TWS-устройств подход, хотя сенсорное управление по-прежнему требует привыкания — случайные прикосновения возможны.

Обе модели получили защиту от влаги и пыли по стандарту IP (у Pro традиционно более высокий уровень защиты). Это означает, что наушники рассчитаны на ежедневное использование, тренировку и передвижение по городу при разной погоде.

Звучание и техническая база

По данным официального сайта Samsung, Galaxy Buds4 Pro оснащены двухполосными динамиками: отдельный драйвер отвечает за низкие частоты, другой – за высокие. Поддерживается 24-битное аудио (в паре со смартфонами Galaxy), а также фирменный кодек Samsung Seamless Codec для передачи сигнала с минимальными потерями.

В стандартных Buds4 используется однодрайверная конструкция, что логично для модели без приставки Pro. Формально это означает менее сложную акустическую систему, но при первом прослушивании разница не кажется драматичной. В ежедневных сценариях – стриминг музыки, видео, подкасты – обе модели демонстрируют ожидаемый для сегмента уровень.

Galaxy Buds4 Pro поддерживают активное шумоподавление (ANC) с адаптивным режимом. Система анализирует окружающий шум и подстраивает уровень фильтрации. Есть также режим прозрачности для разговора или ориентации в городе. Интересно, что даже открытые Buds4 получили функцию шумоподавления. Теоретически внутриканальная конструкция должна лучше изолировать звук, однако первые впечатления свидетельствуют, что разница между Buds4 и Buds4 Pro в ANC не так очевидна без детального тестирования.

Для звонков обе модели используют несколько микрофонов с системой шумоподавления на основе алгоритмов машинного обучения. Во время коротких демонстраций голос передается четко, без резких артефактов даже в шумном помещении.

Автономность и зарядка

Galaxy Buds4 Pro обеспечивают до 8 часов воспроизведения без ANC и около 5–6 часов с включенным шумоподавлением. Вместе с кейсом суммарное время работы превышает сутки прослушивания. Поддерживается быстрая зарядка: несколько минут в кейсе дают примерно час работы.

Стандартные Buds4 демонстрируют подобные показатели автономности, хотя точные цифры несколько отличаются в зависимости от режима использования. Кейс поддерживает подзарядку через USB-C и беспроводной стандарт Qi, что уже стало привычным для экосистемы Samsung.

Интеграция с экосистемой Galaxy

Новые Buds4 и Buds4 Pro рассчитаны, прежде всего, на пользователей устройств Galaxy. Автоматическое переключение между смартфоном, планшетом и ноутбуком работает через единую учетную запись Samsung. Есть поддержка пространственного звука с отслеживанием положения головы – функция, которая активируется на совместимых смартфонах и планшетах.

Отдельное внимание уделено интеграции с AI-функциями. В частности, наушники могут взаимодействовать с переводом в режиме реального времени и голосовыми подсказками, если это поддерживает подключенный смартфон. Здесь Buds4 выступают как часть более широкой системы, а не самостоятельный продукт.

Впечатления после первого знакомства

После короткого тестирования создается впечатление, что Samsung сделала ставку на эволюцию. Компания убрала противоречивые дизайнерские решения, сделала кейс более компактным и упростила взаимодействие с наушниками. Внешне новое поколение выглядит более сдержанно и уместно в повседневном использовании.

В звучании без глубокого сравнительного теста сложно говорить о радикальных изменениях. Buds4 Pro технически оснащены лучше, имеют более сложную акустическую систему и более широкий набор функций, но в реальных условиях разница с Buds4 не выглядит поразительной на первом этапе знакомства.

Активное шумоподавление в обеих моделях производит положительное впечатление, хотя внутриканальная конструкция Pro все же обладает потенциальным преимуществом в изоляции. Окончательные выводы требуют продолжительного тестирования в транспорте и на улице.