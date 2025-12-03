Геймерский монитор AOC U27G4XM оснащен Mini-LED подсветкой, яркостью до 1200 нит и частотой обновления до 320 Гц

Тайванский бренд AOC представил игровой монитор U27G4XM, который сочетает технологию Mini-LED и высокую частоту обновления при относительно доступной цене.

Модель оснащена 27-дюймовой панелью Fast IPS с подсветкой Mini-LED и 1152 зонами локального затемнения, что обеспечивает глубокий контраст и точное воспроизведение деталей. Монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 1000, поддерживает пик яркости до 1200 нит и охватывает 151,8% пространства sRGB и 98% DCI-P3. Это делает устройство интересным не только для геймеров, но и для художников, видеомонтажёров и специалистов по анимации.

Главная особенность AOC U27G4XM заключается в двухрежимном формате работы. В разрешении 4K UHD монитор способен выдавать частоту обновления до 160 Гц, а в Full HD — до 320 Гц, что особенно важно для соревновательных игр и киберспорта. Время отклика составляет 1 мс GtG, а поддержка VRR и совместимость с G-Sync обеспечивают плавность игрового процесса без разрывов кадров.

Монитор можно использовать как в альбомной, так и в портретной ориентации. AOC позиционирует U27G4XM как альтернативу OLED-мониторам. Благодаря Mini-LED-подсветке матрица не подвержена риску выгорания пикселей, при этом обеспечивая высокий уровень HDR и яркости.

На глобальном рынке новинка появится в январе 2026 года. В Великобритании ориентировочная цена составит около 400 фунтов стерлингов.