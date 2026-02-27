Garmin випустила велике оновлення для 5 смарт годинників   

Garmin випустила велике оновлення для 5 смарт годинників27.02.26
Garmin оголосила про велике програмне оновлення відразу для декількох моделей смарт-годин. Апдейт уже почав поширюватися на Garmin Venu X1, Garmin vívoactive 6, Garmin fēnix 8 Pro, Garmin Forerunner 570 і Garmin Forerunner 970, а також зачіпає додаток Garmin Connect.
Ключовий акцент – на розширене відстеження екіпірування. Тепер користувачі можуть фіксувати, яке спорядження використовується під час тренувань: від кросівок та лиж до велосипедних компонентів чи інвалідних візків. У програмі з’явилися нотатки, фотографії, угруповання в колекції та база моделей для зручного вибору. Система вміє автоматично прив’язувати конкретне обладнання до типів активності та виводити на годинник індикатор зношування.
Ще одне помітне нововведення – планувальник маршрутів для підготовки до змагань. Користувач може створити курс із контрольними точками, лімітами часу, пунктами допомоги та зонами відпочинку, а потім синхронізувати маршрут із сумісними пристроями.
Спорт у реальному часі, змішані тренування та контроль здоров’я
Garmin додає в годинник функцію відображення спортивних результатів. Власники пристроїв зможуть стежити за улюбленими командами у 15 лігах, отримувати рахунок матчів у реальному часі, розклад та турнірні таблиці – при підключенні до смартфону.
У фітнес-напрямку з’явилися змішані тренування, які поєднують кілька типів активності в одній сесії. Новий Garmin Fitness Coach формує персоналізовані плани на основі рівня підготовки, історії активності та інших даних користувача. У програмах — кардіо різної інтенсивності, силові вправи та понад 25 типів активностей.
Серйозно розширено і блок здоров’я. Додано показник відповідності циркадному ритму, що допомагає побудувати стабільний режим сну. Також тепер можна фіксувати споживання кофеїну та алкоголю прямо з годинника, щоб потім аналізувати вплив на сон, стрес і серцеву активність.
Окремі функції орієнтовані на водіїв вантажівок – керування розкладом, тренуваннями під час зупинок та контроль ключових показників здоров’я у дорозі. З’явилися й нові інструменти доступності: голосове озвучування часу та даних про здоров’я, щогодинні нагадування та спеціальні режими відображення для людей із різними формами дальтонізму.
Оновлення поширюється безкоштовно та встановлюється через автоматичне оновлення на пристрої, синхронізацію з Garmin Connect або через десктопну програму Garmin Express. Garmin робить ставку не просто на спортивний годинник, а на універсальну цифрову платформу для тренувань, повсякденного життя та здоров’я.
