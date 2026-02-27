Garmin выпустила большое обновление для 5 смарт часов   

Garmin выпустила большое обновление для 5 смарт часов27.02.26
Garmin объявила о крупном программном обновлении сразу для нескольких моделей смарт-часов. Апдейт уже начал распространяться на Garmin Venu X1, Garmin vívoactive 6, Garmin fēnix 8 Pro, Garmin Forerunner 570 и Garmin Forerunner 970, а также затрагивает приложение Garmin Connect.
Ключевой акцент — на расширенное отслеживание экипировки. Теперь пользователи могут фиксировать, какое снаряжение используется во время тренировок: от кроссовок и лыж до велосипедных компонентов или инвалидных колясок. В приложении появились заметки, фотографии, группировка в коллекции и база моделей для удобного выбора. Система умеет автоматически привязывать конкретное оборудование к типам активности и выводить на часы индикатор износа.
Еще одно заметное нововведение — планировщик маршрутов для подготовки к соревнованиям. Пользователь может создать курс с контрольными точками, лимитами времени, пунктами помощи и зонами отдыха, а затем синхронизировать маршрут с совместимыми устройствами.
Спорт в реальном времени, смешанные тренировки и контроль здоровья
Garmin добавляет в часы функцию отображения спортивных результатов. Владельцы устройств смогут следить за любимыми командами в 15 лигах, получать счет матчей в реальном времени, расписание и турнирные таблицы — при подключении к смартфону.
В фитнес-направлении появились смешанные тренировки, объединяющие несколько типов активности в одной сессии. Новый Garmin Fitness Coach формирует персонализированные планы на основе уровня подготовки, истории активности и других пользовательских данных. В программах — кардио разной интенсивности, силовые упражнения и более 25 типов активностей.
Серьезно расширен и блок здоровья. Добавлен показатель соответствия циркадному ритму, который помогает выстроить стабильный режим сна. Также теперь можно фиксировать потребление кофеина и алкоголя прямо с часов, чтобы затем анализировать влияние на сон, стресс и сердечную активность.
Отдельные функции ориентированы на водителей грузовиков — управление расписанием, тренировками во время остановок и контроль ключевых показателей здоровья в дороге. Появились и новые инструменты доступности: голосовое озвучивание времени и данных о здоровье, ежечасные напоминания и специальные режимы отображения для людей с разными формами дальтонизма.
Обновление распространяется бесплатно и устанавливается через автоматическое обновление на устройстве, синхронизацию с Garmin Connect или через десктопное приложение Garmin Express. Garmin делает ставку не просто на спортивные часы, а на универсальную цифровую платформу для тренировок, повседневной жизни и здоровья.
