Toyota RAV4 2026: 329 к.с. та 150 км запасу ходу на електромоторі
Поки частина автопрому робить ставку на повну відмову від ДВС, Toyota Motor Corporation продовжує розвивати свою гібридну філософію. У Японії компанія офіційно представила оновлений Toyota RAV4 2026 модельного року у версії Plug-in Hybrid.
Йдеться не про косметичний рестайлінг, а про серйозну технічну модернізацію: кросовер став потужнішим, отримав збільшений електричний запас ходу та функцію двонаправленої зарядки.
Зовні Toyota RAV4 2026 зберегла відомий силует, але отримала оновлені деталі оформлення, що наголошують на статусі флагманської гібридної версії. Особливо це помітно у виконанні GR Sport – з більш агресивними бамперами та спортивними акцентами.
Найпотужніший RAV4 в історії
Інженери зробили ставку на динаміку. Плагін-гібридна установка на базі 2,5-літрового бензинового двигуна тепер розвиває 329 л. сумарної потужності.
Це робить новинку найпотужнішим представником лінійки Toyota RAV4 за всю історію моделі. Запас тяги має забезпечити впевнену динаміку як у місті, так і на трасі без компромісів, характерних для багатьох економічних гібридів.
Головна інтрига – запас ходу чистою електротязі. Виробник заявляє до 150 км. без запуску двигуна внутрішнього згоряння.
Для сегмента PHEV це амбітний показник: більшість конкурентів обмежуються 70-80 км. Фактично власник зможе використовувати кросовер як повноцінний електромобіль у щоденному режимі – з підзарядкою будинку або на роботі – залишаючи бензиновий двигун для далеких поїздок.
Однією з ключових технологічних новацій є система двонаправленої передачі енергії (Vehicle-to-Load). Тепер автомобіль може мати зовнішні електроприлади.
Фактично RAV4 перетворюється на мобільну електростанцію: від техніки для кемпінгу до резервного живлення будинку при перебоях з електропостачанням. На тлі глобального попиту на енергонезалежність така функція видається стратегічно влучною.
Версії та ціни на старті
На японському ринку модель дебютує у двох максимальних комплектаціях із системою повного інтелектуального приводу:
- Z – $38 500
- GR Sport – $40 000
Незважаючи на зростання вартості, RAV4 зберігає статус одного з найпопулярніших кросоверів у світі. Аналітики очікують, що поєднання 329 л. та 150 км електричного ходу дозволить моделі конкурувати навіть із повністю електричними SUV, особливо на ринках із недостатньо розвиненою зарядною інфраструктурою.
Оновлений RAV4 PHEV показує, що Toyota не має наміру відмовлятися від гібридної стратегії. Навпаки, компанія намагається довести її до технологічного максимуму, пропонуючи компроміс між електромобілем та класичним авто без втрати універсальності.
