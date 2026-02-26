Toyota RAV4 2026: 329 л.с. и 150 км запаса хода на электримоторе

Пока часть автопрома делает ставку на полный отказ от ДВС, Toyota Motor Corporation продолжает развивать свою гибридную философию. В Японии компания официально представила обновленный Toyota RAV4 2026 модельного года в версии Plug-in Hybrid.

Речь идет не о косметическом рестайлинге, а о серьезной технической модернизации: кроссовер стал более мощным, получил увеличенный электрический запас хода и функцию двунаправленной зарядки.

Внешне Toyota RAV4 2026 сохранила узнаваемый силуэт, но получила обновленные детали оформления, подчеркивающие статус флагманской гибридной версии. Особенно это заметно в исполнении GR Sport — с более агрессивными бамперами и спортивными акцентами.

Самый мощный RAV4 в истории

Инженеры сделали ставку на динамику. Плагин-гибридная установка на базе 2,5-литрового бензинового двигателя теперь развивает 329 л.с. суммарной мощности.

Это делает новинку самым мощным представителем линейки Toyota RAV4 за всю историю модели. Запас тяги должен обеспечить уверенную динамику как в городе, так и на трассе без компромиссов, характерных для многих «экономических» гибридов.

150 км без бензина: заявка на уровне электрокаров

Главная интрига – запас хода на чистой электротяге. Производитель заявляет до 150 км. без запуска двигателя внутреннего сгорания.

Для сегмента PHEV это амбициозный показатель: большинство конкурентов ограничиваются 70-80 км. Фактически владелец сможет использовать кроссовер в качестве полноценного электромобиля в ежедневном режиме — с подзарядкой дома или на работе — оставляя бензиновый двигатель для дальних поездок.

Одна из ключевых технологических новаций – система двунаправленной передачи энергии (Vehicle-to-Load). Теперь автомобиль может питать внешние электроприборы.

Фактически, RAV4 превращается в мобильную электростанцию: от техники для кемпинга до резервного питания дома при перебоях с электроснабжением. На фоне глобального спроса на энергонезависимость такая функция выглядит стратегически меткой.

Версии и цены на старте

На японском рынке модель дебютирует в двух максимальных комплектациях с системой полного интеллектуального привода:

Z – $38 500

GR Sport — $40 000

Несмотря на рост стоимости, RAV4 сохраняет статус одного из самых популярных кроссоверов в мире. Аналитики ожидают, что сочетание 329 л. и 150 км электрического хода позволит модели конкурировать даже с полностью электрическими SUV, особенно на рынках с недостаточно развитой зарядной инфраструктурой.

Обновленный RAV4 PHEV демонстрирует, что Toyota не собирается отказываться от гибридной стратегии. Напротив, компания пытается довести ее до технологического максимума, предлагая компромисс между электромобилем и классическим авто без потери универсальности.