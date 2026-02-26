 

Toyota RAV4 2026: 329 л.с. и 150 км запаса хода на электримоторе

26.02.26

Toyota RAV4 2026

 

Пока часть автопрома делает ставку на полный отказ от ДВС, Toyota Motor Corporation продолжает развивать свою гибридную философию. В Японии компания официально представила обновленный Toyota RAV4 2026 модельного года в версии Plug-in Hybrid.

 

Речь идет не о косметическом рестайлинге, а о серьезной технической модернизации: кроссовер стал более мощным, получил увеличенный электрический запас хода и функцию двунаправленной зарядки.

 

Внешне Toyota RAV4 2026 сохранила узнаваемый силуэт, но получила обновленные детали оформления, подчеркивающие статус флагманской гибридной версии. Особенно это заметно в исполнении GR Sport — с более агрессивными бамперами и спортивными акцентами.

 

Самый мощный RAV4 в истории

 

Toyota RAV4 2026

 

Инженеры сделали ставку на динамику. Плагин-гибридная установка на базе 2,5-литрового бензинового двигателя теперь развивает 329 л.с. суммарной мощности.

 

Это делает новинку самым мощным представителем линейки Toyota RAV4 за всю историю модели. Запас тяги должен обеспечить уверенную динамику как в городе, так и на трассе без компромиссов, характерных для многих «экономических» гибридов.

 

 

Главная интрига – запас хода на чистой электротяге. Производитель заявляет до 150 км. без запуска двигателя внутреннего сгорания.

 

Для сегмента PHEV это амбициозный показатель: большинство конкурентов ограничиваются 70-80 км. Фактически владелец сможет использовать кроссовер в качестве полноценного электромобиля в ежедневном режиме — с подзарядкой дома или на работе — оставляя бензиновый двигатель для дальних поездок.

 

Одна из ключевых технологических новаций – система двунаправленной передачи энергии (Vehicle-to-Load). Теперь автомобиль может питать внешние электроприборы.

 

Фактически, RAV4 превращается в мобильную электростанцию: от техники для кемпинга до резервного питания дома при перебоях с электроснабжением. На фоне глобального спроса на энергонезависимость такая функция выглядит стратегически меткой.

 

Версии и цены на старте

 

На японском рынке модель дебютирует в двух максимальных комплектациях с системой полного интеллектуального привода:

  • Z – $38 500
  • GR Sport — $40 000

 

Несмотря на рост стоимости, RAV4 сохраняет статус одного из самых популярных кроссоверов в мире. Аналитики ожидают, что сочетание 329 л. и 150 км электрического хода позволит модели конкурировать даже с полностью электрическими SUV, особенно на рынках с недостаточно развитой зарядной инфраструктурой.

 

Обновленный RAV4 PHEV демонстрирует, что Toyota не собирается отказываться от гибридной стратегии. Напротив, компания пытается довести ее до технологического максимума, предлагая компромисс между электромобилем и классическим авто без потери универсальности.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
914
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

23.02.26
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
views
31
comments 0
Oppo Reno15

Смартфон Oppo Reno15 делает ставку на дизайн, качественный дисплей, универсальные камеры и хорошую автономность. Расскажем подробнее

23.02.26 | 05.48
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
17.02.26 | 22.00
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
02.02.26 | 05.04
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
26.01.26 | 05.05
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
26.02.26 | 10.07
Toyota RAV4 2026: 329 л.с. и 150 км запаса хода на электримоторе  
Toyota RAV4 2026

В Японии Toyota официально представила обновленный RAV4 2026 модельного года в версии Plug-in Hybrid.

26.02.26 | 07.10
Blizzard выпустит мобильную Overwatch   
Overwatch

Blizzard Entertainment официально подтвердила разработку мобильной игры во вселенной Overwatch. Новый проект получил название Overwatch Rush и создаётся специально для смартфонов.

26.02.26 | 10.07
Toyota RAV4 2026: 329 л.с. и 150 км запаса хода на электримоторе
26.02.26 | 07.10
Blizzard выпустит мобильную Overwatch
25.02.26 | 17.16
В MIT на 3D принтере напечатали электродвигатель за 50 центов
25.02.26 | 14.07
monobank будет бесплатно проводить платежи по IBAN
25.02.26 | 10.20
В WhatsApp появится отправка запланированных сообщений
25.02.26 | 07.33
Microsoft добавила в Блокнот поддержку изображений
24.02.26 | 19.40
ASUS и Acer прекратили продажу ноутбуков и работу сайтов в Германии из-за выигрыша Nokia в суде
24.02.26 | 17.30
Google отключит приложение прогноза погоды
24.02.26 | 13.18
Windows 11 получит встроенный тест скорости интернет подключения, но есть нюанс
24.02.26 | 10.21
Браузер Google Chrome сможет открывать 2 вкладки в одном окне
24.02.26 | 07.16
Глава Xbox Фил Спенсер покидает Microsoft после почти 40 лет работы
23.02.26 | 19.20
Google Gemini теперь может генерировать музыку
23.02.26 | 16.20
Amazfit T-Rex Ultra 2 – защищенные часы с титановым корпусом и батареей 870 мАч
23.02.26 | 13.07
Asus выпустила ноутбук с «чистой» Windows 11 pure OS
23.02.26 | 10.04
Смартфоны Vivo V70 и V70 Elite получили 3 камеры, 6500 мАч и зарядку 90 Вт по цене от $505