Автомобілем 2026 року в Європі став Mercedes-Benz CLA   

Автомобілем 2026 року в Європі став Mercedes-Benz CLA14.01.26
Автомобіль Mercedes-Benz CLA став володарем титулу “Автомобіль року 2026”. Переможця оголосили під час гала-вечора, що відбувся у рамках Міжнародного автосалону у Брюсселі.
Рішення ухвалювало журі з 59 автомобільних журналістів, які представляли 23 європейські країни. Формат голосування традиційно нагадує систему, відому за конкурсом «Євробачення», коли кожен експерт розподіляє бали між фіналістами. Для премії це вже 63-й сезон і цього разу нагорода знову дісталася представнику преміального сегменту.
Хто ще номінувався на звання автомобіль року
На фінальному етапі Mercedes-Benz CLA змагався із шістьма іншими моделями, серед яких були Citroen C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Renault 4 та Škoda Elroq. За підсумками голосування CLA набравши 320 балів, суттєво випередивши найближчих переслідувачів. Інше місце посівши Škoda Elroq з результатом 220 балів, а третім став Kia EV4, який отримав 208 балів. Далі в рейтингу розташувалися Citroën C5 Aircross з 207 балами, Fiat Grande Panda з 200 балами, Dacia Bigster зі 170 балами та Renault 4, який завершив голосування зі 150 балами.
Окремо зазначається, що саме Mercedes-Benz CLA отримав найбільше кількість перших місць у персональних рейтингах журі. Цю модель поставили на перше місце 22 експерти. Citroën C5 Aircross став фаворитом у 15 журналістів, Fiat Grande Panda очолив списки дев’яти членів журі, Škoda Elroq – восьми. Kia EV4 отримав перше місце у двох голосуваннях, тоді як Renault 4 цього разу не став лідером жодного з експертів.
Для Mercedes-Benz ця перемога стала лише другою за всю історію конкурсу. Востаннє німецький бренд отримував титул “Автомобіль року” ще 1974 року, коли нагороду отримала модель Mercedes-Benz 450 SE/SEL. Минулого року переможцем премії став електричний Renault 5 E-Tech.
