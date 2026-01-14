Автомобилем 2026 года в Европе стал Mercedes-Benz CLA   

Автомобилем 2026 года в Европе стал Mercedes-Benz CLA14.01.26
Автомобиль Mercedes-Benz CLA стала обладателем титула «Автомобиль года 2026». Победителя объявили во время гала-вечера, состоявшегося в рамках Международного автосалона в Брюсселе.
Решение принимало жюри из 59 автомобильных журналистов, представляющих 23 европейских страны. Формат голосования традиционно напоминает систему, известную по конкурсу «Евровидение», когда каждый эксперт распределяет баллы между финалистами. Для премии это уже 63-й сезон, и в этот раз награда снова досталась представителю премиального сегмента.
Кто еще номинировался на звание автомобиль года
На финальном этапе Mercedes-Benz CLA соревновался с шестью другими моделями, среди которых были Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Renault 4 и Škoda Elroq. По итогам голосования CLA набрал 320 баллов, существенно опередив ближайших преследователей. Второе место занял Škoda Elroq с результатом 220 баллов, а третьим стал Kia EV4, получивший 208 баллов. Далее в рейтинге расположились Citroën C5 Aircross с 207 баллами, Fiat Grande Panda с 200 баллами, Dacia Bigster со 170 баллами и Renault 4, завершившим голосование со 150 баллами.
Отдельно отмечается, что именно Mercedes-Benz CLA получил самое большое количество первых мест в персональных рейтингах жюри. Эту модель поставили на первое место 22 эксперта. Citroën C5 Aircross стал фаворитом у 15 журналистов, Fiat Grande Panda возглавил списки девяти членов жюри, Škoda Elroq – восьми. Kia EV4 получил первое место в двух голосованиях, в то время как Renault 4 в этот раз не стал лидером ни одного из экспертов.
Для Mercedes-Benz эта победа стала лишь второй за всю историю конкурса. Последний раз немецкий бренд получал титул «Автомобиль года» еще в 1974 году, когда награду получила модель Mercedes-Benz 450 SE/SEL. В прошлом году победителем премии стал электрический Renault 5 E-Tech.
