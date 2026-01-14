  

Автомобілем 2026 року в Європі став Mercedes-Benz CLA

14.01.26

Mercedes-Benz CLA 2025

 

Автомобіль Mercedes-Benz CLA став володарем титулу “Автомобіль року 2026”. Переможця оголосили під час гала-вечора, що відбувся у рамках Міжнародного автосалону у Брюсселі.

 

Рішення ухвалювало журі з 59 автомобільних журналістів, які представляли 23 європейські країни. Формат голосування традиційно нагадує систему, відому за конкурсом «Євробачення», коли кожен експерт розподіляє бали між фіналістами. Для премії це вже 63-й сезон і цього разу нагорода знову дісталася представнику преміального сегменту.

 

Mercedes-Benz CLA 2025

 

Хто ще номінувався на звання автомобіль року

 

На фінальному етапі Mercedes-Benz CLA змагався із шістьма іншими моделями, серед яких були Citroen C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Renault 4 та Škoda Elroq. За підсумками голосування CLA набрав 320 балів, суттєво випередивши найближчих переслідувачів. Друге місце зайняв Škoda Elroq з результатом 220 балів, а третім став Kia EV4, який отримав 208 балів. Далі в рейтингу розташувалися Citroën C5 Aircross з 207 балами, Fiat Grande Panda з 200 балами, Dacia Bigster зі 170 балами та Renault 4, який завершив голосування зі 150 балами.

 

Окремо зазначається, що саме Mercedes-Benz CLA отримав найбільшу кількість перших місць у персональних рейтингах журі. Цю модель поставили на перше місце 22 експерти. Citroën C5 Aircross став фаворитом у 15 журналістів, Fiat Grande Panda очолив списки дев’яти членів журі, Škoda Elroq – восьми. Kia EV4 отримав перше місце у двох голосуваннях, у той час як Renault 4 цього разу не став лідером жодного з експертів.

 

Для Mercedes-Benz ця перемога стала лише другою за всю історію конкурсу. Востаннє німецький бренд отримував титул «Автомобіль року» ще 1974 року, коли нагороду отримала модель Mercedes-Benz 450 SE/SEL. В минулому році переможцем премії став електричний Renault 5 E-Tech.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
186
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

29.12.25
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
views
14
comments 0
Top news 2025

Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.

29.12.25 | 05.30
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
14.11.25 | 06.30
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
14.01.26 | 07.33
Автомобілем 2026 року в Європі став Mercedes-Benz CLA   
Mercedes-Benz CLA 2025

Автомобіль Mercedes-Benz CLA став володарем титулу “Автомобіль року 2026”. Переможця оголосили під час гала-вечора, що відбувся у рамках Міжнародного автосалону у Брюсселі.

13.01.26 | 19.30
Ігровий смартфон RedMagic 11 Air отримав 6,85” OLED-дисплей та чіпсет Snapdragon 8 Elite з рідинною системою охолодження   
RedMagic 11 Air

У базі Geekbench вже з’явилися результати тестування RedMagic 11 Air. Смартфон набрав 3075 балів у одноядерному режимі та 9934 бали у багатоядерному

14.01.26 | 07.33
Автомобілем 2026 року в Європі став Mercedes-Benz CLA
13.01.26 | 19.30
Ігровий смартфон RedMagic 11 Air отримав 6,85” OLED-дисплей та чіпсет Snapdragon 8 Elite з рідинною системою охолодження
13.01.26 | 17.05
Razer представила голографічного помічника Project AVA зі штучним інтелектом
13.01.26 | 13.12
Електро мотоцикл Verge TS Pro заряджається за 10 хвилин для пробігу 350 км
13.01.26 | 10.15
Asus представила міні ПК ROG GR70 з процесором AMD Ryzen 9 та GeForce RTX 5070
13.01.26 | 07.22
В YouTube можна буде відфільтрувати Shorts зі стрічки
12.01.26 | 21.35
ПриватБанк в ко-партнерстві з Visa та за участю і амбасадорства NAVI запустили першу в Україні геймерську фінансову екосистему
12.01.26 | 18.41
Ноутбуки Samsung Galaxy Book 6 оснащені Intel Core Ultra Series 3 та мають автономність до 30 годин
12.01.26 | 16.02
LEGO представила розумний кубик – з мікропроцесором, сенсорами та LED-підсвічуванням
12.01.26 | 13.50
CES 2026: Samsung показала гнучкий екран OLED без складки
12.01.26 | 10.31
Motorola Moto Tag 2 – трекер з автономністю 600 годин
12.01.26 | 08.20
Instagram зламали? 17,5 млн користувачів отримали підроблені e-mail зі скиданням пароля
12.01.26 | 07.11
Вперше за 7 років Alphabet випередила Apple за ринковою капіталізацією
11.01.26 | 15.56
Motorola Razr Fold – перший розкладний книжка-смартфон компанії
11.01.26 | 11.22
Oppo Reno15 Pro Mini – компактний смартфон з акумулятором 6200 мАг