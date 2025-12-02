Hotspot mode on Samsung Galaxy smartphones will receive 2,4 with 6 GHz support   

Hotspot mode on Samsung Galaxy smartphones will receive 2,4 with 6 GHz support02.12.25
В ближайшее время смартфоны Samsung Galaxy могут получить заметное обновление функции мобильной точки доступа. По данным утечек, Google тестирует новую частотную конфигурацию для раздачи интернета по Wi-Fi, которая объединяет диапазоны 2,4 ГГц и 6 ГГц. Такой подход должен обеспечить совместимость со старыми устройствами за счёт 2,4 ГГц и дать максимальную скорость на современных гаджетах благодаря 6 ГГц.
Сейчас на флагманских моделях Samsung, включая Galaxy S25 Ultra и Fold 7, пользователям предлагается четыре варианта: использование только 2,4 ГГц, комбинация 2,4 ГГц и 5 ГГц, приоритет 5 ГГц или 6 ГГц. Однако новая связка 2,4 ГГц и 6 ГГц может стать более удачным решением, сочетающим стабильность подключения для устаревших устройств и высокую пропускную способность для новых.
В предварительной сборке Android уровня Canary уже появилась поддержка такого режима. Поскольку Samsung традиционно внедряет все нововведения Android в собственную оболочку One UI, новая опция может появиться на устройствах компании в ближайшее время.
Что такое Wi-Fi 6 и 6e
Стандарт Wi-Fi 6 получил заметные отличия от Wi-Fi 5, прежде всего за счёт увеличенной максимальной пропускной способности: новые сети поддерживают скорость до 9,6 Гбит/с, тогда как предыдущее поколение ограничивалось примерно 3,5 Гбит/с. Существенное влияние на качество соединения оказывают технологии OFDMA и MU-MIMO, которые позволяют более эффективно распределять канал между большим количеством устройств, что особенно важно в перегруженных сетях.
Wi-Fi 6 также внедряет механизм TWT, направленный на снижение энергопотребления подключённых устройств, и улучшает уровень защищённости благодаря обязательной поддержке протокола WPA3. В результате сокращается задержка и уменьшается влияние помех, что позитивно отражается на работе онлайн-игр и потоковой передачи данных. При этом стандарт остаётся совместимым с оборудованием предыдущих поколений, что позволяет использовать его без необходимости полной замены техники.
Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E ориентированы на среды с большим количеством подключений, поэтому их часто используют в офисах, коворкингах, кафе и в общественных пространствах. В домашних условиях эти стандарты также оказываются полезными, особенно если речь идет о высококачественном видео, онлайн-играх или работе приложений, связанных с виртуальной реальностью.
