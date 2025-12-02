  

Точка доступа на смартфонах Samsung Galaxy получит поддержку 2,4 и 6 ГГц

02.12.25

Samsung Galaxy Flip6

 

В ближайшее время смартфоны Samsung Galaxy могут получить заметное обновление функции мобильной точки доступа. По данным утечек, Google тестирует новую частотную конфигурацию для раздачи интернета по Wi-Fi, которая объединяет диапазоны 2,4 ГГц и 6 ГГц. Такой подход должен обеспечить совместимость со старыми устройствами за счёт 2,4 ГГц и дать максимальную скорость на современных гаджетах благодаря 6 ГГц.

 

Сейчас на флагманских моделях Samsung, включая Galaxy S25 Ultra и Fold 7, пользователям предлагается четыре варианта: использование только 2,4 ГГц, комбинация 2,4 ГГц и 5 ГГц, приоритет 5 ГГц или 6 ГГц. Однако новая связка 2,4 ГГц и 6 ГГц может стать более удачным решением, сочетающим стабильность подключения для устаревших устройств и высокую пропускную способность для новых.

 

В предварительной сборке Android уровня Canary уже появилась поддержка такого режима. Поскольку Samsung традиционно внедряет все нововведения Android в собственную оболочку One UI, новая опция может появиться на устройствах компании в ближайшее время.

 

Что такое Wi-Fi 6 и 6e

 

Стандарт Wi-Fi 6 получил заметные отличия от Wi-Fi 5, прежде всего за счёт увеличенной максимальной пропускной способности: новые сети поддерживают скорость до 9,6 Гбит/с, тогда как предыдущее поколение ограничивалось примерно 3,5 Гбит/с. Существенное влияние на качество соединения оказывают технологии OFDMA и MU-MIMO, которые позволяют более эффективно распределять канал между большим количеством устройств, что особенно важно в перегруженных сетях.

 

Wi-Fi 6 также внедряет механизм TWT, направленный на снижение энергопотребления подключённых устройств, и улучшает уровень защищённости благодаря обязательной поддержке протокола WPA3. В результате сокращается задержка и уменьшается влияние помех, что позитивно отражается на работе онлайн-игр и потоковой передачи данных. При этом стандарт остаётся совместимым с оборудованием предыдущих поколений, что позволяет использовать его без необходимости полной замены техники.

 

Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E ориентированы на среды с большим количеством подключений, поэтому их часто используют в офисах, коворкингах, кафе и в общественных пространствах. В домашних условиях эти стандарты также оказываются полезными, особенно если речь идет о высококачественном видео, онлайн-играх или работе приложений, связанных с виртуальной реальностью.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
522
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

25.11.25
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
views
125
comments 0
Sony SRS-XP500

Портативная колонка давно перестала быть просто аксессуаром для смартфона или ноутбука. Она стала инструментом для создания атмосферы – от камерной встречи до масштабной вечеринки.

25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
13.11.25 | 07.05
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
12.11.25 | 23.00
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
11.11.25 | 06.11
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей

НовостиNews
02.12.25 | 06.57
Точка доступа на смартфонах Samsung Galaxy получит поддержку 2,4 и 6 ГГц   
Samsung Galaxy Flip6

Новая связка Wi-Fi 2,4 ГГц и 6 ГГц на смартфонах Samsung Galaxy может стать более удачным решением, сочетающим стабильность подключения для устаревших устройств и высокую пропускную способность для новых.

01.12.25 | 18.39
Asus призывает срочно обновить прошивку роутеров из-за обнаруженной уязвимости   
ASUS RT-AX52

Asus также предупредила, что устаревшие модели роутеров, снятые с поддержкой, новую прошивку не получат. Для таких устройств компания рекомендует отключить все службы

02.12.25 | 06.57
Точка доступа на смартфонах Samsung Galaxy получит поддержку 2,4 и 6 ГГц
01.12.25 | 18.39
Asus призывает срочно обновить прошивку роутеров из-за обнаруженной уязвимости
01.12.25 | 16.06
Cyberpunk 2077 стала основным источником дохода CD Projekt Red. Не Ведьмак
01.12.25 | 13.10
YouTube даст возможность самостоятельно формировать ленту рекомендаций
01.12.25 | 10.24
Sony LYTIA 901 — первый смартфонный сенсор компании на 200 Мпикс
01.12.25 | 07.08
Dota 2 — самая прибыльная киберспортивная игра, но CS:GO — самая популярная
30.11.25 | 16.03
Китай смоделировал блокаду Starlink на Тайване – хватило 1000 дронов-глушилок
30.11.25 | 08.29
Робот Sunday Memo с ИИ берет бытовую рутину на себя
29.11.25 | 15.47
Lumia 2 — смарт сережки с мониторингом здоровья
29.11.25 | 07.25
Медвежонок со встроенным ChatGPT рассказывал детям о наркотиках и садомазо
28.11.25 | 19.06
IKEA представила необычные Bluetooth-колонки Solskydd и Kulglass
28.11.25 | 16.09
Microsoft переведет проводник файлов Windows 11 в фоновый режим
28.11.25 | 13.06
Poco F8 Ultra и Poco F8 Pro с динамиками Bose вышли на глобальном рынке
28.11.25 | 10.13
Apple впервые за 14 лет обойдет Samsung по смартфонам
28.11.25 | 07.02
Черная пятница в GOG: 7500 игр со скидками до -95%