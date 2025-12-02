Точка доступу на смартфонах Samsung Galaxy отримає підтримку 6 ГГц

Найближчим часом смартфони Samsung Galaxy можуть отримати помітне оновлення функцій мобільної точки доступу. За даними витоків, Google тестує нову частотну конфігурацію для роздачі інтернету Wi-Fi, яка об’єднує діапазони 2,4 ГГц і 6 ГГц. Такий підхід має забезпечити сумісність зі старими пристроями за рахунок 2,4 ГГц та дати максимальну швидкість на сучасних гаджетах завдяки 6 ГГц.

Зараз на флагманських моделях Samsung, включаючи Galaxy S25 Ultra та Fold 7, користувачам пропонується чотири варіанти: використання лише 2,4 ГГц, комбінація 2,4 ГГц та 5 ГГц, пріоритет 5 ГГц або 6 ГГц. Однак нова зв’язка 2,4 ГГц і 6 ГГц може стати більш вдалим рішенням, що поєднує стабільність підключення застарілих пристроїв і високу пропускну здатність для нових.

У попередньому збиранні Android рівня Canary вже з’явилася підтримка такого режиму. Оскільки Samsung традиційно впроваджує всі нововведення Android у власну оболонку One UI, нова опція може з’явитись на пристроях компанії найближчим часом.

Що таке Wi-Fi 6 та 6e

Стандарт Wi-Fi 6 отримав помітні відмінності від Wi-Fi 5, насамперед за рахунок збільшеної максимальної пропускної спроможності: нові мережі підтримують швидкість до 9,6 Гбіт/с, тоді як попереднє покоління обмежувалося приблизно 3,5 Гбіт/с. Істотний вплив на якість з’єднання мають технології OFDMA і MU-MIMO, які дозволяють більш ефективно розподіляти канал між великою кількістю пристроїв, що особливо важливо в перевантажених мережах.

Wi-Fi 6 також впроваджує механізм TWT, спрямований на зниження енергоспоживання підключених пристроїв, та покращує рівень захищеності завдяки обов’язковій підтримці протоколу WPA3. В результаті скорочується затримка та зменшується вплив перешкод, що позитивно відбивається на роботі онлайн-ігор та потокової передачі даних. При цьому стандарт залишається сумісним із обладнанням попередніх поколінь, що дозволяє використовувати його без необхідності повної заміни техніки.

Wi-Fi 6 та Wi-Fi 6E орієнтовані на середовища з великою кількістю підключень, тому їх часто використовують в офісах, коворкінгах, кафе та в громадських просторах. У домашніх умовах ці стандарти також виявляються корисними, особливо якщо йдеться про високоякісне відео, онлайн-ігри або роботу програм, пов’язаних з віртуальною реальністю.