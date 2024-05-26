Counter-Strike 2 первой получила поддержку технологии AMD Anti-Lag 226.05.24
В сентябре прошлого года AMD представила технологию Anti-Lag+, предназначенную для видеокарт серии Radeon RX 7000 с целью уменьшения задержек в играх. Однако сразу после релиза выяснилось, что AMD Anti-Lag+ конфликтует с античитерским ПО в популярных онлайн-играх, таких как Counter-Strike 2, Call of Duty и Apex Legends. В результате многие пользователи столкнулись с блокировкой аккаунтов, и AMD была вынуждена удалить Anti-Lag+ из пакета драйверов.
С тех пор специалисты AMD работали над улучшением технологии, и обновлённая версия получила название Anti-Lag 2. Эта новая версия требует интеграции в игры, что подразумевает участие разработчиков, но зато она не конфликтует с античитерским ПО. Первой игрой, получившей поддержку Anti-Lag 2, стал шутер Counter-Strike 2.
Anti-Lag 2 теперь поддерживает не только видеокарты на архитектуре RDNA 3, но и предыдущие поколения графики Radeon DNA. Владельцы видеоадаптеров Radeon RX 5000/6000, а также мобильных процессоров Ryzen 6000 смогут воспользоваться этой функцией.
Для активации Anti-Lag 2 в Counter-Strike 2 необходимо установить специальную версию драйвера AMD Software: Adrenalin Edition 24.5.1. В официальных тестах обновлённой технологии были продемонстрированы значительные улучшения в снижении задержек, что обещает сделать игровой процесс более отзывчивым и плавным.
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