Counter-Strike 2 першою отримала підтримку технології AMD Anti-Lag 226.05.24
У вересні минулого року AMD представила технологію Anti-Lag+, призначену для відеокарт серії Radeon RX 7000 для зменшення затримок в іграх. Однак одразу після релізу з’ясувалося, що AMD Anti-Lag+ конфліктує з античитерським ПЗ у популярних онлайн-іграх, таких як CS 2, Call of Duty та Apex Legends. В результаті багато користувачів зіткнулися з блокуванням облікових записів, і AMD була змушена видалити Anti-Lag + з пакета драйверів.
З того часу фахівці AMD працювали над покращенням технології, і оновлена версія отримала назву Anti-Lag 2. Ця нова версія вимагає інтеграції в ігри, що передбачає участь розробників, але вона не конфліктує з античитерським ПЗ. Першою грою, що отримала підтримку Anti-Lag 2 став шутер Counter-Strike 2.
Anti-Lag 2 тепер підтримує як відеокарти на архітектурі RDNA 3, а й попередні покоління графіки Radeon DNA. Власники відеоадаптерів Radeon RX 5000/6000, а також мобільних процесорів Ryzen 6000 зможуть скористатися цією функцією.
Для активації Anti-Lag 2 у Counter-Strike 2 необхідно встановити спеціальну версію драйвера AMD Software: Adrenalin Edition 24.5.1. В офіційних тестах оновленої технології було продемонстровано значні покращення у зниженні затримок, що обіцяє зробити ігровий процес більш чуйним та плавним.
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Counter-Strike 2 першою отримала підтримку технології AMD Anti-Lag 2AMD Counter Strike ігри оновлення
Відразу після релізу з’ясувалося, що AMD Anti-Lag+ конфліктує з античитерським ПЗ у популярних онлайн-іграх, таких як Counter-Strike 2, Call of Duty та Apex Legends
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