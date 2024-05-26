Counter-Strike 2 першою отримала підтримку технології AMD Anti-Lag 2

У вересні минулого року AMD представила технологію Anti-Lag+, призначену для відеокарт серії Radeon RX 7000 для зменшення затримок в іграх. Однак одразу після релізу з’ясувалося, що AMD Anti-Lag+ конфліктує з античитерським ПЗ у популярних онлайн-іграх, таких як CS 2, Call of Duty та Apex Legends. В результаті багато користувачів зіткнулися з блокуванням облікових записів, і AMD була змушена видалити Anti-Lag + з пакета драйверів.

З того часу фахівці AMD працювали над покращенням технології, і оновлена ​​версія отримала назву Anti-Lag 2. Ця нова версія вимагає інтеграції в ігри, що передбачає участь розробників, але вона не конфліктує з античитерським ПЗ. Першою грою, що отримала підтримку Anti-Lag 2 став шутер Counter-Strike 2.

Anti-Lag 2 тепер підтримує як відеокарти на архітектурі RDNA 3, а й попередні покоління графіки Radeon DNA. Власники відеоадаптерів Radeon RX 5000/6000, а також мобільних процесорів Ryzen 6000 зможуть скористатися цією функцією.

Для активації Anti-Lag 2 у Counter-Strike 2 необхідно встановити спеціальну версію драйвера AMD Software: Adrenalin Edition 24.5.1. В офіційних тестах оновленої технології було продемонстровано значні покращення у зниженні затримок, що обіцяє зробити ігровий процес більш чуйним та плавним.