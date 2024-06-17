NVIDIA выпускает 98% графических процессоров для дата центров17.06.24
Недавний всплеск интереса к искусственному интеллекту значительно увеличил доходы компании NVIDIA. В 2023 году компания отгрузила 3,76 миллиона графических процессоров для дата-центров, что на 42% (или на миллион единиц) больше, чем в предыдущем году. В целом, НВИДИА занимает 98% рынка графических ускорителей для вычислительных центров.
Кроме того, NVIDIA удерживает 88% рынка видеокарт, с результатом 7,66 миллиона единиц по итогам первого квартала, еще до выхода серии GeForce RTX 50xx, который ожидается в четвертом квартале 2024 года. В абсолютных цифрах прибыль NVIDIA за 2023 год составила 60,9 миллиарда долларов, что на 126% больше по сравнению с 2022 годом. Этот впечатляющий результат был достигнут несмотря на запрет США на экспорт чипов в Китай и неспособность TSMC полностью удовлетворить спрос на графические процессоры для ИИ.
Благодаря таким успехам, NVIDIA недавно на некоторое время обогнала Apple по рыночной капитализации и сейчас занимает третье место среди самых дорогих компаний мира.
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