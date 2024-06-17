NVIDIA випускає 98% графічних процесорів для дата центрів

Нещодавній сплеск інтересу до штучного інтелекту значно збільшив прибутки компанії NVIDIA. У 2023 році компанія відвантажила 3,76 мільйонів графічних процесорів для дата-центрів, що на 42% (або на мільйон одиниць) більше, ніж у попередньому році. Загалом НВІДІА займає 98% ринку графічних прискорювачів для обчислювальних центрів.

Крім того, NVIDIA утримує 88% ринку відеокарт, з результатом 7,66 млн одиниць за підсумками першого кварталу, ще до виходу серії GeForce RTX 50xx, який очікується в четвертому кварталі 2024 року. В абсолютних цифрах прибуток NVIDIA за 2023 рік склав 60,9 мільярда доларів, що на 126% більше у порівнянні з 2022 роком. Цей вражаючий результат було досягнуто попри заборону США на експорт чіпів до Китаю та нездатність TSMC повністю задовольнити попит на графічні процесори для ІІ.

Завдяки таким успіхам, NVIDIA нещодавно на деякий час випередила Apple з ринкової капіталізації і зараз посідає третє місце серед найдорожчих компаній світу.